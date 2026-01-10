'Сніговий' или 'сніжний' - как правильно: ошибка, которую делают почти все

Большинство людей использует прилагательные "Сніговий" и "сніжний" как синонимы, хотя они имеют разные значения.

Как правильно говорить - "сніговий" или "сніжний"/ Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Как правильно говорить - "сніговий" или "сніжний"

Что означает "сніговий"

Что означает слово "сніжний"

В современном украинском языке прилагательные "сніговий" и "сніжний" часто воспринимаются как близкие по значению, однако они выполняют разные стилистические и семантические функции.

Главред разобрался, в чем разница между этими словами и почему важно не путать их.

В каких случаях употребляется слово "сніговий"

Учительница украинского языка Светлана Чернышова объясняет, что слово "сніговий" употребляется тогда, когда речь идет о чем-то, образованном из снега или непосредственно связанном с ним.

Это слово имеет более технический и конкретный оттенок:

Снігова баба;

Сніговий шар;

Снігова буря.

В таких случаях прилагательное подчеркивает материальную основу явления или предмета, акцентирует его происхождение от снега.

Что означает слово "сніжний"

"Сніжний" же означает сходство со снегом. Это слово имеет образный, описательный характер и чаще используется в художественных или поэтических текстах.

Сніжна зима;

Сніжний ранок;

Сніжна дорога.

Здесь прилагательное не означает, что предмет сделан из снега, а лишь указывает на его вид.

В словарях и языковой практике "сніговий" закрепился преимущественно в естественных и технических контекстах, тогда как "сніжний" - в художественных описаниях.

О персоне: Светлана Чернышова Светлана Чернышова – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известной после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube. По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысячи подписчиков на странице "Учителька украинского" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

