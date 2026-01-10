'Сніговий' или 'сніжний' - как правильно: ошибка, которую делают почти все

Вы узнаете:
- Как правильно говорить - "сніговий" или "сніжний"
- Что означает "сніговий"
- Что означает слово "сніжний"
В современном украинском языке прилагательные "сніговий" и "сніжний" часто воспринимаются как близкие по значению, однако они выполняют разные стилистические и семантические функции.
Главред разобрался, в чем разница между этими словами и почему важно не путать их.
В каких случаях употребляется слово "сніговий"
Учительница украинского языка Светлана Чернышова объясняет, что слово "сніговий" употребляется тогда, когда речь идет о чем-то, образованном из снега или непосредственно связанном с ним.
Это слово имеет более технический и конкретный оттенок:
- Снігова баба;
- Сніговий шар;
- Снігова буря.
В таких случаях прилагательное подчеркивает материальную основу явления или предмета, акцентирует его происхождение от снега.
Что означает слово "сніжний"
"Сніжний" же означает сходство со снегом. Это слово имеет образный, описательный характер и чаще используется в художественных или поэтических текстах.
- Сніжна зима;
- Сніжний ранок;
- Сніжна дорога.
Здесь прилагательное не означает, что предмет сделан из снега, а лишь указывает на его вид.
В словарях и языковой практике "сніговий" закрепился преимущественно в естественных и технических контекстах, тогда как "сніжний" - в художественных описаниях.
