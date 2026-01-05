Укр
Колядка или щедривка: простая ошибка, которой боятся на каждое Рождество

Марина Иваненко
5 января 2026, 13:54
33
Ежегодно украинцы путают колядки и щедривки. В чем разница, когда и что правильно петь, почему зимой вспоминают ласточку и как "Щедрик" стал мировым хитом
Какая разница между колядкой и щедривкой?
О чем вы узнаете:

  • Как отличить колядку от щедривки
  • Почему возникла путаница между колядками и щедривками

Зимние праздники в Украине - это время магических песнопений, звучащих в каждом доме. Однако ежегодно возникает тот же вопрос: что именно мы поем сегодня - колядку или щедривку? Несмотря на схожесть обрядов, эти песни принадлежат к разным мирам: один прославляет рождение Бога, а другой - призывает богатство и успех на весь год. Главред расскажет, как не опозориться перед соседями и вовремя сменить репертуар.

Когда и что поют: главное правило

Как рассказывают на канале "Украинский для взрослых", главная причина путаницы - смещение дат и исторические наслоения. Однако правило железной дисциплины традиций остается неизменным:

Колядуют на Рождество. Традиция начинается в Святой вечер. В центре колядок - библейские сюжеты: рождение Иисуса Христа, Вифлеемская звезда, пастушки, ангелы и три царя. Это торжественные, возвышенные песни с религиозным содержанием.

Щедруют на Щедрый вечер Это происходит накануне Нового года:- 31 декабря - по новому календарю- 13 января - по старому стилю Именно в этот вечер отмечают Маланку и Василия, накрывают щедрый стол, а песни направлены на пожелание благополучия, урожая и достатка.

Как отличить колядку от щедривки по тексту

Если вы забыли дату - просто внимательно вслушайтесь в слова. Народная мудрость оставила четкие "маркеры":

"Святой вечер" - это колядка, упоминания об Иисусе Христе, ангелах, пастушках, Вифлеемской звезде и Божьей благодати однозначно указывают на рождественское песнопение.

"Щедрый вечер" - это щедривка, здесь царит бытовая магия. Если в песне появляются ласточка, рожь, пшеница, пчелы, скот или "пан хозяин" в золотых сапогах - перед вами классическая щедривка.

Почему в щедривках зимой появляется ласточка

Этот образ часто удивляет современных слушателей. Объяснение простое: в дохристианские времена Новый год на украинских землях начинался весной, когда прилетали птицы и возрождалась природа.

Христианство изменило календарь, но поэтические символы весны, плодородия и обновления остались в народной памяти и сохранились в щедривках до наших дней.

Кто и как пел: разница в обрядах

Разница прослеживается и в исполнителях:

  • Колядки традиционно исполняли мужчины и парни, часто с большой рождественской звездой.
  • Щедривки были "территорией" молодежи и женщин и сопровождались театрализованными действами - с переодеваниями в Козу, Маланку и Василия.

Мировая путаница: история "Щедрика"

Самая известная в мире украинская мелодия - "Carol of the Bells" - на самом деле является щедривкой. Это обработка Николая Леонтовича на основе народного "Щедрика".

В англоязычном мире композицию воспринимают как рождественскую колядку, тогда как в Украине помнят ее истинный смысл: это песня о прилете ласточки и пожелания достатка, которую поют накануне Нового года.

Короткая формула для запоминания

Рождество = колядка = "Святой вечер" = религиозный смыслНовый год = щедривка = "Щедрый вечер" = благосостояние и хозяйство

Знание этих тонкостей не только обогащает празднования, но и помогает сохранять уникальный код украинской культуры, где каждое слово имеет свое время и свое сакральное место.

Об источнике: "Украинский для взрослых"

"Украинский для взрослых" - это украинский YouTube-канал, посвященный изучению и совершенствованию украинского языка. Авторы объясняют грамматические правила, ударения, фразеологизмы и интересные слова просто и с юмором, делая обучение легким и приятным. Канал имеет серию коротких видеоуроков, среди которых "Украинский для взрослых. Уроки 5-8" и "Спілкуймося українською правильно". Контент ориентирован на взрослую аудиторию, которая стремится говорить грамотно и современно. Среди тем также есть материалы о писателях, литературе и культуре украинской речи.

