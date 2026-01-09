Не только красивые, но и уникальные: какие фамилии имеют особые украинские корни

Некоторые фамилии невозможно встретить ни в одной другой стране мира.

https://glavred.info/culture/ne-tolko-krasivye-no-i-unikalnye-kakie-familii-imeyut-osobye-ukrainskie-korni-10730975.html Ссылка скопирована

Уникальные украинские фамилии / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие фамилии есть только в Украине

Сколько украинцев их носят

Наверное, многие знают, что украинский язык считается одним из самых мелодичных в мире. Его красота часто проявляется в песнях или стихах. Кроме того, эта особенность заметна и в фамилиях.

Главред решил разобраться, какие фамилии считаются самыми красивыми в Украине.

видео дня

Какие фамилии являются самыми мелодичными

Языковед Юлиан Редько в своей работе "Современные украинские фамилии" рассказывает, что в Украине существуют фамилии, которые особенно поражают своей поэтичностью и аутентичностью.

По его словам, многие из них имеют настолько уникальные корни, что их невозможно встретить ни в одной другой стране мира.

Какие фамилии можно услышать только в Украине

Вишневецкий

Эта фамилия указывает на княжеское происхождение предков. В современном мире известно о 585 носителях такого родового имени в Украине. Они преимущественно живут в Днепровской и Харьковской областях. Фамилия также упоминается в казацких регистрах за 1756 год.

Ласкавый

Данная фамилия ассоциируется с внутренней силой и добротой. Что интересно, только 306 украинцев могут похвастаться таким родовым именем. Носители этой фамилии в основном проживают в Киевской области. В реестрах родовое имя Ласкавый упоминается среди киевского мещанства и репрессированных.

Любимов

Это родовое имя образовано от слова любить, поэтому обычно вызывает положительные ассоциации и эмоции у людей. Известно о 333 владельцах такой фамилии в Украине. В основном они проживают в Киевской и Днепровской областях. Она также упоминается в реестрах среди православного духовенства, киевского мещанства и репрессированных.

Ранее мы рассказывали, какие украинские фамилии имеют еврейские корни. Сотни людей их сейчас носят.

Вы также можете узнать, как по суффиксу фамилии можно определить местонахождение предков. Оказывается, только по нескольким буквам своей фамилии можно узнать много о своих предках.

Читайте также:

О персоне: Юлиан Редько Юлиан Константинович Редько – украинский языковед, специалист по украинской антропонимике, писатель и переводчик. Доктор филологических наук (1969), почетный член Научного общества имени Шевченко. Главные труды Юлиана Редько – это исследования, посвященные структуре и происхождению украинских фамилий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред