Подземные лабиринты и великаны на кладбище: история загадочной деревни в Украине

Местные жители рассказывают о секретах подземных ходов, которые веками сохранились под селом.

Жители рассказывают секреты села, где под глинистой почвой скрываются катакомбы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Село Булаи, расположенное в Погребищенской городской общине Винницкой области, на первый взгляд кажется обычным населенным пунктом с населением около 364 человек (по состоянию на 2001 год).

Главред решил рассказать об уникальных тайнах села Булаи в Винницкой области.

Как пишет Vlasno.info, история этого села насчитывает столетия: сначала оно принадлежало дворянской семье Збаражских, с 1664 года — Константину Вишневецкому, а позже — семьям Потоцких и Собанских.

Во время Второй мировой войны Булаи были оккупированы немецкими войсками, а в 1944 году село было освобождено Красной армией. В 2020 году оно вошло в состав Винницкого района.

Происхождение названия

Название села имеет интересное происхождение: вероятно, оно возникло во времена барщины и происходит от фразы "Пан не дає, а була Є", что означает, что даже если пан ничего не дает, в селе всегда есть хлеб.

Подземные ходы, скрытая тайна

Однако настоящая уникальность Булаев скрывается под землей. Местные жители рассказывают, что под селом простирается сеть подземных ходов, сохранившихся благодаря глинистой почве, которая держит форму катакомб. Один из жителей отметил, что вход в них когда-то находился возле его дома.

Кроме того, в селе находится старинное кладбище, где были обнаружены останки людей высотой 2,2–2,4 метра.

