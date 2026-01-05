От союзника до оккупанта: как Москва стерла украинское государство

Ликвидация Гетманщины была не случайностью, а длительной имперской спецоперацией. Как Россия ограничивала автономию, уничтожила казацкий строй и ввела крепостничество

Как Российская империя уничтожила Гетманщину? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Как Российская империя уничтожила Гетманщину

Как Екатерина ІІ уничтожила Запорожскую Сечь

Ликвидация Гетманщины не была одномоментным событием или следствием одной проигранной битвы. Это была длительная, хладнокровная и многошаговая спецоперация Российской империи, растянувшаяся почти на столетие. От постепенного ограничения полномочий гетманов до полного уничтожения казацкого строя и введения крепостничества - империя действовала системно, используя подкуп, измену и прямую военную агрессию.

О механизмах того, как самобытное украинское государство было стерто с политической карты Европы и превращено в "Малороссию", расскажет Главред.

От союза к диктату: слом Мартовских статей

Как рассказывают на канале "История для взрослых", процесс уничтожения Гетманщины начался с постепенного нарушения Мартовских статей 1654 года. Россия, которая сначала выступала как военный союзник Войска Запорожского, очень быстро начала вести себя как полноправный хозяин.

Ключевым переломом стал переход от договорных отношений к прямому диктату: Москва все чаще игнорировала договоренности, навязывала собственные решения и вмешивалась во внутренние дела казацкого государства.

Руина как инструмент ослабления

Каждый следующий гетман после Богдана Хмельницкого получал все меньше реальных полномочий. Москва целенаправленно разжигала внутренние конфликты среди казацкой старшины, поддерживая то одну, то другую группировку.

Период, известный в истории как Руина, был чрезвычайно выгоден империи: ослабленное внутренними распрями государство теряло способность к самостоятельной политике и эффективному сопротивлению централизации.

Петр I и показательный террор

Настоящее наступление на автономию началось при правлении Петра I. Переход гетмана Ивана Мазепы на сторону шведов стал для царя формальным поводом для окончательной расправы.

После этого Россия осуществила демонстративную акцию запугивания - Батуринскую трагедию. Уничтожение гетманской столицы вместе с мирным населением было не только военным преступлением, но и масштабной психологической операцией. Империя четко дала понять: любая попытка самостоятельной политики будет наказана тотальным уничтожением.

Малороссийские коллегии: начало внешнего управления

После Мазепы гетманы фактически превратились в назначенных чиновников. В 1722 году была создана Первая Малороссийская коллегия - орган из российских офицеров, призванный контролировать гетмана и всю казацкую администрацию.

Это стало началом прямого внешнего управления Украиной и постепенного демонтажа остатков автономии.

Екатерина II: ликвидация институтов и духа

Если Петр I уничтожал политическую надстройку, то Екатерина II решила искоренить саму основу казацкой идентичности. В 1764 году она заставила последнего гетмана Кирилла Разумовского отречься от булавы. Должность гетмана была ликвидирована навсегда.

Вместо этого создали Вторую Малороссийскую коллегию во главе с Петром Румянцевым. Ее задачей было полное стирание различий между Украиной и Россией. В своих инструкциях Екатерина II прямо указывала на необходимость обуздания "вольнолюбивого духа" украинцев.

Уничтожение Запорожской Сечи

Последним очагом организованного сопротивления оставалась Запорожская Сечь. В 1775 году российские войска, возвращаясь из войны с Османской империей, коварно окружили и разрушили Сечь.

Последнего кошевого атамана Петра Калнышевского сослали в Соловецкий монастырь на 25 лет. Этот акт имел символическое значение - как приговор всему казацкому сословию.

Крепостничество как окончательное порабощение

Впрочем, империя не ограничилась только военным уничтожением. В 1783 году на Левобережной Украине официально ввели крепостничество. Свободных казаков и крестьян превратили в собственность помещиков, лишив их не только политических, но и базовых личных прав.

Параллельно украинскую казацкую старшину подкупили, предоставив ей права российского дворянства. Предложение было циничным, но эффективным: отказ от государственности в обмен на титулы, земли и крепостных. Этот шаг фактически обезглавил украинскую нацию на десятилетия.

Классический имперский сценарий

Уничтожение Гетманщины произошло по типичной имперской схеме:

Раздел - разжигание вражды внутри элиты.

- разжигание вражды внутри элиты. Ограничение - постепенное изъятие полномочий через "коллегии".

- постепенное изъятие полномочий через "коллегии". Террор - показательные карательные акции (Батурин).

- показательные карательные акции (Батурин). Ассимиляция - подкуп элиты и разрушение социального устройства (крепостничество).

Исторический урок

История ликвидации Гетманщины демонстрирует: империя никогда не останавливается на "союзах". Любая договоренность с ней без реальных гарантий силы и единства рано или поздно превращается в полное поглощение.

Этот урок украинцы вынуждены были изучать не раз - и он остается мучительно актуальным и сегодня.

Об источнике: "История для взрослых" YouTube-канал "История для взрослых" - это украинский образовательный проект, имеющий более 380 тысяч подписчиков. Канал специализируется на неочевидных и малоизвестных исторических фактах, которые помогают лучше понять прошлое, настоящее и будущее Украины. Видео охватывают широкий спектр тем - от древней истории до событий, связанных с российско-украинской войной.

