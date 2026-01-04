История русского языка - это история экспансии, ассимиляции и пропаганды. Факты, которые не рассказывают в РФ.

Как Россия придумала себе язык / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Откуда на самом деле взялся русский язык

Являются ли украинский и русский языки родственными

Язык - это не только средство общения, но и мощное идеологическое оружие. На протяжении веков Российская империя, а впоследствии и СССР выстраивали масштабную мистификацию вокруг происхождения и статуса русского языка, пытаясь стереть его реальные корни и присвоить чужую историю. Главред объясняет, почему так называемый "великий и могучий" является результатом политического манипулирования и кабинетного конструирования.

Мифология "общего языка"

Вопрос происхождения русского языка в официальной российской историографии всегда был окружен мифами о "колыбели трех братских народов" и якобы едином древнерусском языке. Однако современные лингвистические и исторические исследования, в том числе представленные в тематических научно-популярных проектах, доказывают: реальная история русского языка кардинально отличается от версии, закрепленной в школьных учебниках РФ.

Кража названия и наследия

Как отмечают авторы канала "Хмаринка HISTORY", один из ключевых обманов начался с присвоения этнонима. До XVIII века язык, на котором разговаривали в Московии, назывался московитским. Название "русский" было внедрено искусственно во времена Петра I и Екатерины II, чтобы легитимизировать политические претензии Москвы на наследие Киевской Руси.

Украинский язык является прямой наследницей разговорного языка Руси. В то же время русский формировался на базе церковнославянского (староболгарского) языка с активным наслоением диалектов финно-угорских племен, проживавших на территории Московии.

Церковнославянский "скелет" и тюркский субстрат

Русский язык является искусственным синтезом, сформированным в специфических исторических условиях. Поскольку Московия не имела собственной развитой письменной традиции, за основу был взят церковнославянский язык - книжный и чуждый для местного населения. Это создало глубокий разрыв между письменным языком и народными говорами.

В течение почти трех веков пребывания в составе Золотой Орды московитский язык впитал значительное количество тюркских заимствований, в частности в сферах финансов, управления, быта и военного дела: деньги, таможня, ярлык, караул, кинжал и тому подобное.

Видео об истории великого обмана можно посмотреть здесь:

Ломоносов и Карамзин: "дизайнеры" имперского языка

В XVIII-XIX веках произошла так называемая "кабинетная" доработка русского языка. Михаил Ломоносов заложил его грамматические нормы, ориентируясь на немецкие и латинские образцы. Позже Николай Карамзин начал активно внедрять кальки с французского языка, пытаясь сделать русский пригодным для светских салонов и аристократического общения.

Фактически то, что сегодня называют "классическим русским языком", было сконструировано узким кругом интеллектуальной элиты, которая нередко презирала народные диалекты, перенасыщенные "оканьем" и финно-угорскими языковыми элементами.

Миф об "общей колыбели"

Советская пропаганда довела эту концепцию до абсолюта, создав идею "древнерусской народности" и единого языка, который якобы распался лишь в XIV веке. На самом же деле лингвистические различия между Киевом и Московией фиксировались с древнейших времен.

Украинский язык развивался в тесной связи с европейским культурным контекстом, в частности через влияние латыни и западноевропейской традиции. Русский же формировался в условиях изоляции, поглощая языковой субстрат покоренных народов.

Язык как инструмент оккупации

Статус "мирового языка" русский получил не благодаря внутренней логике развития, а благодаря имперской экспансии. Русификационная политика - от Валуевского циркуляра и Эмского указа до советских репрессий - была направлена на вытеснение украинского языка и его маргинализацию как "испорченного русского".

История русского языка - это история экспансии, ассимиляции и политического конструирования. Отказ от мифов о его "древности" и "первенстве" является важным этапом деколонизации украинского сознания. Русский язык - это не естественный эволюционный феномен, а результат длительного имперского проекта, в котором истина системно приносилась в жертву политическим амбициям.

Об источнике: "Тучка HISTORY" "Хмаринка HISTORY" - это популярный украинский научно-популярный YouTube-канал, специализирующийся на освещении истории Украины и мира. Авторы проекта ставят целью развенчание исторических мифов, созданных имперской и советской пропагандой, предлагая зрителям объективный взгляд на прошлое. Контент канала отличается качественным визуальным оформлением, использованием архивных документов и динамичным изложением материала. Особое внимание уделено темам этногенеза украинцев, борьбе за независимость и разоблачению фальсификаций российской истории. Благодаря доступной форме подачи сложных тем, канал стал одним из лидеров украинского исторического сегмента YouTube. Это важный ресурс для тех, кто стремится глубже познать свои корни и научиться критически воспринимать историческую информацию.

