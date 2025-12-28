Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Почему Кремль боится Львова больше, чем НАТО: главный миф российской пропаганды

Марина Иваненко
28 декабря 2025, 13:34
94
Львов - не "цитадель национализма", а доказательство европейской Украины. Почему именно этот город стал главным страхом России.
Почему Россия боится жителей Львова
Почему Россия боится жителей Львова / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Почему россияне боятся львовян
  • Почему Львов называют "украинским Пьемонтом"

От "цитадели национализма" до культурного медиатора: мифы, которые Россия создавала вокруг Львова и почему именно этот город стал одним из главных ночных ужасов Кремля? Главред рассказывает, как история сопротивления превратилась в мощный инструмент деоккупации сознания.

"Опасный элемент" империи

Как рассказывают на YouTube-канале "Реальная история", для российской, а ранее советской пропаганды Львов никогда не был просто городом на западе Украины. Его воспринимали как "опасный элемент" - территорию, которую так и не удалось полностью "переварить" и унифицировать.

видео дня

Исследователь Аким Галимов в своих материалах отмечает: страх россиян перед львовянами - это не страх перед физической угрозой, а страх перед инаковостью, преемственностью идентичности и отсутствием имперского комплекса неполноценности.

Европейский опыт, который не удалось сломать

Львов вошел в состав СССР только в 1939 году. На тот момент город уже имел сформированную европейскую традицию: опыт магдебургского права, развитую сеть обществ "Просвита", активную гражданскую жизнь и память о принадлежности к австро-венгерскому культурному пространству.

Пока восточные и центральные регионы Украины проходили через горнило Голодомора и массовых репрессий 1920-1930-х годов, Львов оставался интегрированным в европейский контекст. Этот "зазор во времени" позволил сохранить преемственность элит - то, что советская система пыталась уничтожить в других регионах.

Демонизация как инструмент контроля

Центральной темой имперского страха стала фигура Степана Бандеры и деятельность Украинской повстанческой армии. Однако, как показывает "Реальная история", российская пропаганда сознательно демонизировала Львов и его жителей, создавая образ "внутреннего врага".

Аким Галимов объясняет: для советской власти было принципиально важно дискредитировать любое движение за независимость. Поскольку Львов стал интеллектуальным и организационным центром ОУН, именно на львовян был навешан ярлык "бандеровцев" и "карателей".

На самом же деле страх Москвы основывался на другом: УПА вела эффективную партизанскую войну против НКВД еще более десяти лет после завершения Второй мировой войны. Этот опыт успешного сопротивления империи остается для России травмой до сих пор.

Видео о том, почему Кремль боится Львова можно посмотреть здесь:

"Украинский Пьемонт"

Львов часто называют "украинским Пьемонтом" - регионом, с которого началось возрождение государственности. Галимов обращает внимание: львовяне исторически демонстрировали высокий уровень самоорганизации.

Это город, где церковь, язык и повседневные традиции стали крепостью, в которую так и не смогла проникнуть модель "советского человека".

Альтернатива "русскому миру"

Российский страх питается тем, что Львов всегда предлагал альтернативу идеологии "русского мира". Если Москва навязывала унификацию, страх и подчинение, Львов демонстрировал кафе, архитектуру, живой украинский язык, горизонтальные связи и открытость к Западу.

Для жителя российской глубинки, воспитанного на пропаганде, Львов выглядел как "другая планета" - пространство, где люди не боятся власти и осознают цену собственной свободы.

2022 год: разрушение мифов

После начала полномасштабного вторжения в 2022 году страх трансформировался в ярость. Львов стал логистическим хабом, приютом для миллионов внутренне перемещенных лиц и настоящим окном Украины в Европу.

Кремлевские нарративы о "нацистах во Львове" разбились о реальность, в которой город принимал жителей Харькова, Мариуполя, Херсона и других регионов, окончательно разрушая миф о "вражде между Западом и Востоком".

Город-антидот

Аким Галимов подытоживает: Россия боится Львова, потому что он является живым доказательством того, что Украина - это Европа. Город стал символом самодостаточной, современной культуры, которая не нуждается в "старшем брате".

Россияне будут бояться Львова до тех пор, пока будет существовать имперская идеология. Ведь Львов - это город-антидот. Каждый памятник, каждый уличный музыкант и каждый книжный магазин работают здесь на одну цель - окончательный разрыв с колониальным прошлым.

Россия боится не людей - она боится идеи свободного человека, которую олицетворяет Львов. Именно поэтому этот город остается мишенью для ракет и фейков, но одновременно - незыблемым фундаментом украинской победы.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Youtube-канал "Реальная история".

В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы, которыми спекулирует россия. Мы хотим, чтобы вы знали правду о подписанных Хмельницким соглашениях с россией.

О том, как россия аннексировала и искусственно насаждала российскую политику на украинских территориях.

О беспощадности карательной системы российской империи и СССР. Что связывает Украину и Крым. Вы должны услышать правду, чтобы больше никогда не поддаваться на манипуляции кремля.

Кроме того, самое время рассказать украинцам настоящие истории ее героев. Бандера, Чорновил, Плахотнюк - эти и другие люди отдали свою жизнь за независимую свободную Украину.

Мы должны знать реальные исторические факты, чтобы правильно понимать все, что происходит сегодня. Все факты проверяют профессиональные историки.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

интересные новости История Украины культура
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина и Россия договорились о перемирии, но есть нюанс - МАГАТЭ

Украина и Россия договорились о перемирии, но есть нюанс - МАГАТЭ

14:52Война
"Одевайтесь теплее": синоптик предупредила о сильном морозе

"Одевайтесь теплее": синоптик предупредила о сильном морозе

14:31Синоптик
Много спецназовцев РФ ликвидировали: СБС провели мощную операцию на Донетчине

Много спецназовцев РФ ликвидировали: СБС провели мощную операцию на Донетчине

14:09Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 28 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 28 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Путин пригрозил захватом новых территорий и поставил Украине ультиматум

Путин пригрозил захватом новых территорий и поставил Украине ультиматум

Жизнь развернется на 180 градусов: три знака зодиака на пороге больших перемен

Жизнь развернется на 180 градусов: три знака зодиака на пороге больших перемен

Китайский гороскоп на завтра 28 декабря: Быкам - жертвы, Драконам - страх

Китайский гороскоп на завтра 28 декабря: Быкам - жертвы, Драконам - страх

"Это самый благоприятный период": Буданов назвал месяц вероятного завершения войны

"Это самый благоприятный период": Буданов назвал месяц вероятного завершения войны

Последние новости

14:52

Украина и Россия договорились о перемирии, но есть нюанс - МАГАТЭ

14:35

Китайский гороскоп на завтра 29 декабря: Драконам - гнев, Собакам - сплетни

14:34

Добрый дедушка или ночной ужас: кем на самом деле является домовой

14:31

"Одевайтесь теплее": синоптик предупредила о сильном морозе

14:09

Много спецназовцев РФ ликвидировали: СБС провели мощную операцию на Донетчине

Что будет с гривней в 2026 году, и как война будет влиять на курс – прогноз экономиста Андрея НовакаЧто будет с гривней в 2026 году, и как война будет влиять на курс – прогноз экономиста Андрея Новака
14:02

Нефтяные гиганты и базы в огне: Силы обороны поразили сразу шесть объектов РФВидео

13:53

Россияне могут нанести массированный удар на Новый год: какой город под угрозой

13:38

Вопрос Трампа к кремлёвцам: предоплата прошла, где перемирие?мнение

13:34

Почему Кремль боится Львова больше, чем НАТО: главный миф российской пропаганды

Реклама
13:04

Зарплаты педагогов резко вырастут: МОН назвал дату начисления надбавки

12:55

Враг проникает в центральные районы важного города: военные сделали заявление

12:55

Больше чем "паляниця": какое короткое слово выдает настоящего украинца

12:49

Любовный гороскоп на неделю с 29 декабря по 4 января

12:28

Умерла легендарная французская актриса Бриджит Бардо

12:05

Погода на Новый год удивит украинцев: где ударит мороз до -19 °C

12:01

Гороскоп на завтра 29 декабря: Овнам - важное приглашение, Водолеям - риск

11:55

Звездная закуска на новогодний стол: быстрый рецепт бутербродов с селедкой

11:54

Кинолог назвал пять самых сложных пород собак

11:39

Финансовый гороскоп на неделю с 29 декабря по 4 января

11:00

Пункт управления РФ воспламенился: СБС провели успешную операцию в Крыму

Реклама
10:58

Отключение света 28 декабря: появились графики для Киева на воскресеньеФото

10:18

"Украинская власть никогда не подпишет мирные соглашения": экономист объяснил почему

10:14

Гороскоп Таро на неделю с 29 декабря по 4 января: Тельцам - стабильность, Львам - шанс

10:04

Сколько будет стоить доллар после Нового года - неожиданный прогноз банкира

09:31

Отключение света в Украине — графики на 28 декабря (обновляется)

09:14

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 28 декабря (обновляется)

09:10

Напряжение перед встречей Зеленского и Трампа растет: СМИ назвали причину

09:01

Гороскоп на неделю с 29 декабря по 4 января: Рыбам - перемены, Львам - успех

08:52

Уникальные два сценария: ветеран АТО сказал, как может закончиться война в Украине

08:27

Минобороны РФ скрывает важную правду о фронте: аналитики ISW разоблачили ложь

08:14

Карта Deep State онлайн за 28 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

07:46

В небе красные вспышки, а тысячи россиян без света: дроны мощно атаковали РФ

05:30

Жизнь развернется на 180 градусов: три знака зодиака на пороге больших перемен

04:41

Его можно обойти за несколько минут: где расположен самый маленький город Украины

03:37

Как избавиться от льда во дворе и не убить растения

02:55

Землю ждёт удар невиданной силы: ученые предупредили о катастрофической аномалии

02:23

Как легко убрать воск от свечи: секретный трюк, о котором мало кто знает

01:37

Сколько проедет авто после загорания лампочки уровня топлива - реальный запас хода

27 декабря, суббота
23:45

"Захват" Гуляйполя и Мирнограда: Генштаб высмеял хвастливые заявления Путина

22:32

Будет ли стремительный обвал гривни в 2026 году - экономист поделился прогнозом

Реклама
22:18

Будет ли новый "взлет" доллара: украинцам назвали новый курс в 2026 году

21:27

Очень сложный для ПВО: в ВСУ раскрыли тревожные детали ночного обстрела РФ

20:40

Путин пригрозил захватом новых территорий и поставил Украине ультиматумВидео

20:30

Почти никто не замечает: скрытая функция популярного прибора на кухне меняет всеВидео

19:29

"Это самый благоприятный период": Буданов назвал месяц вероятного завершения войныВидео

19:19

Три батальона РФ "стерли в порошок": штурмовой полк ВСУ зачищает город на юге

19:10

Что еще важного Буш и Путин обсуждали в слитом разговоре: интересная детальмнение

18:35

Отключение света 28 декабря: где не будет электроэнергии в воскресенье

18:20

Буданов предупредил о новом массированном ударе и назвал главную цель РФ

17:43

"Это нелегко": Половинкина в слезах приняла поражение в финале "Холостяка"Видео

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять