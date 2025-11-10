Он выглядел совсем по-другому: раскрыт главный миф о Владимире Великом

Вы узнаете:
- Какую прическу имел Владимир Великий
- Какие есть реальные изображения князя
Все знают, что Владимир Великий стал князем, который ввел христианство. Его привыкли представлять с длинными волосами, но, на самом деле, такая прическа - это лишь художественный вымысел.
Главред решил разобраться, почему Владимира Великого изображают с длинными волосами.
Были ли у Владимира Великого длинные волосы
Украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов рассказал, что прическа Владимира Великого - лишь художественная выдумка, возникшая по недоразумению.
"Привычное нам изображение князя Владимира Великого с длинными кудрями - фальсификат", - подчеркнул он.
По его словам, реальные изображения князя известны с его сребреников - древних монет Киевской Руси. На них по обе стороны лица видны не пряди волос, а пропендулии - подвески, которые свисали с корон того времени.
"Художники этого не знали и, конечно же, рисовали один за другим длинные волосы у Владимира Великого", - отметил историк.
Алферов также добавил, что настоящую прическу Владимира Великого историки вряд ли смогут установить.
Миф о Владимире Великом - видео:
О персоне: Александр Алферов
Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.
