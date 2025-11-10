Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Он выглядел совсем по-другому: раскрыт главный миф о Владимире Великом

Мария Николишин
10 ноября 2025, 10:41
89
Оказывается, изображение Владимира Великого - это художественный вымысел.
Он выглядел совсем по-другому: раскрыт главный миф о Владимире Великом
Как выглядел Владимир Великий / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какую прическу имел Владимир Великий
  • Какие есть реальные изображения князя

Все знают, что Владимир Великий стал князем, который ввел христианство. Его привыкли представлять с длинными волосами, но, на самом деле, такая прическа - это лишь художественный вымысел.

Главред решил разобраться, почему Владимира Великого изображают с длинными волосами.

видео дня

Были ли у Владимира Великого длинные волосы

Украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов рассказал, что прическа Владимира Великого - лишь художественная выдумка, возникшая по недоразумению.

"Привычное нам изображение князя Владимира Великого с длинными кудрями - фальсификат", - подчеркнул он.

По его словам, реальные изображения князя известны с его сребреников - древних монет Киевской Руси. На них по обе стороны лица видны не пряди волос, а пропендулии - подвески, которые свисали с корон того времени.

"Художники этого не знали и, конечно же, рисовали один за другим длинные волосы у Владимира Великого", - отметил историк.

Алферов также добавил, что настоящую прическу Владимира Великого историки вряд ли смогут установить.

Миф о Владимире Великом - видео:

Читайте также:

О персоне: Александр Алферов

Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

История Украины Александр Алферов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Скоро в Украине разбушуется сильный циклон: какие области будет заливать дождями

Скоро в Украине разбушуется сильный циклон: какие области будет заливать дождями

12:33Синоптик
Песков заговорил о желании РФ завершить войну "как можно быстрее", но есть нюанс

Песков заговорил о желании РФ завершить войну "как можно быстрее", но есть нюанс

12:31Война
Новое наступление РФ: экс-сотрудник СБУ назвал цель Кремля после Покровска

Новое наступление РФ: экс-сотрудник СБУ назвал цель Кремля после Покровска

11:58Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Оставаться опасно: в двух областях Украины объявляют обязательную эвакуацию

Оставаться опасно: в двух областях Украины объявляют обязательную эвакуацию

Карта Deep State онлайн за 10 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

"Есть карты распространения радиации": раскрыты последствия возможной диверсии РФ на ЗАЭС

"Есть карты распространения радиации": раскрыты последствия возможной диверсии РФ на ЗАЭС

До 16 часов без света: Укрэнерго обнародовало новые графики на 10 ноября

До 16 часов без света: Укрэнерго обнародовало новые графики на 10 ноября

Отключение света в Украине — графики на 10 ноября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 10 ноября (обновляется)

Последние новости

12:55

"Завтра прибыть в ТЦК": 23-летняя звезда TikTok объявила о мобилизации в ВСУ

12:52

Как дожить до ста лет: 101-летняя американка поразила простым секретом долголетия

12:51

"Началась новая жизнь": Мозговая публично раскрыла свой главный секрет

12:46

Герберы стали опаснее: "Флэш" раскрыл детали модернизации российских дроновФото

12:33

Скоро в Украине разбушуется сильный циклон: какие области будет заливать дождями

Новые цели России определены: Ступак – о том, на какие три города войска РФ двинут после ПокровскаНовые цели России определены: Ступак – о том, на какие три города войска РФ двинут после Покровска
12:31

Песков заговорил о желании РФ завершить войну "как можно быстрее", но есть нюанс

12:17

Около Покровска оккупанты устраивают "сафари" на людей - военная

12:15

От "яблока" до plus-size: как подобрать идеальное зимнее пальто по типу фигурыВидео

11:58

Новое наступление РФ: экс-сотрудник СБУ назвал цель Кремля после Покровска

Реклама
11:43

Путинистку Ларису Долину хотели убить - что она сделала

11:34

Ученые придумали, как заставить солнечные панели самоочищатся

11:30

Запела на русском: Каменских в США сделала окончательный выборВидео

11:24

"Легче с парнями": MELOVIN признался, почему до сих пор одинокий

11:08

Полные сумки денег: в НАБУ заявили о разоблачении коррупции в сфере энергетикиФотоВидео

11:00

Плесень и налёт больше не вернутся: о простой хитрости в душе мало кто знаетВидео

10:50

Китайский гороскоп на завтра 11 ноября: Тиграм - стресс, Кроликам - жадность

10:50

"Могут скрываться тайны": женщина нашла за зеркалом потайную 3-комнатную квартируВидео

10:48

"Лазейка" в санкциях: стало известно, какая страна импортирует миллионы тонн российской нефти

10:41

Он выглядел совсем по-другому: раскрыт главный миф о Владимире ВеликомВидео

10:17

С еще одним участником группы Green Grey случилась беда - что произошло

Реклама
10:13

Алла Пугачева внезапно дала новое интервью — что она сказалаВидео

10:10

Принесет ссоры и безденежья: что нельзя оставлять на столе на ночь

09:55

"Меньше будет предательством": Залужный назвал условие окончания войны в Украине

09:53

Света не будет долго: когда Украина сможет вернуться к стабильному электроснабжению

09:46

Почему вечером 11 ноября запрещено работать: какой церковный праздник

09:26

Притула раскрыл правду о службе мужа Маши Ефросининой

09:11

НАТО ошибочно выбрал бездействие в начале войнымнение

09:02

Оккупанты снизили натиск в Покровске и блокируют логистику ВСУ в Мирнограде - ISW

08:51

Зима изменит жизнь четырех знаков зодиака: астрологи рассказали к чему готовиться

08:32

Карта Deep State онлайн за 10 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:30

Когда и где сегодня будут выключать свет: графики отключения на 10 ноября

08:15

Сенат США одобрил финансирование правительства: когда закончится шатдаун

07:45

Морские дроны атаковали Туапсе, в порту вспыхнул пожар: что известно

07:42

Отключение света в Украине — графики на 10 ноября (обновляется)

06:47

Поезда, полные студентов, столкнулись в Словакии: пострадали десятки людей

06:07

Что Орбан будет продавать Путину после встречи с Трампом?мнение

05:50

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с ежом за 25 секунд

05:30

Фортуна пошла навстречу: какие знаки зодиака скоро почувствуют прилив богатства

04:44

Ученые раскрыли секрет, почему люди до сих пор не оседлали зебр, как лошадей

04:09

"Есть карты распространения радиации": раскрыты последствия возможной диверсии РФ на ЗАЭС

Реклама
03:35

Астрологи предупредили два знака зодиака о серьезной опасности

02:10

Враг активизировал попытки прорыва: Генштаб рассказал о ходе боев на фронте

01:30

80-летняя Хелен Миррен станет почетной лауреаткой Золотого глобуса

01:00

Медленнее не всегда экономно: на какой скорості авто реально экономит топливо

00:12

"Путин находится в тупике": Зеленский рассказал о возможной угрозе Европе

09 ноября, воскресенье
23:50

Кто "слил" место сбора военных на Днепропетровщине: Сырский озвучил вероятную версию

23:37

У 51-летнего Сергея Реброва появился еще один ребенок - детали

22:59

ВСУ готовят планы "Б" и "В": Сырский рассказал о ситуации в Покровске

22:52

"Возраст и болезни": умерла старейшая роженица Украины Валентина Подвербная

22:48

Как обменять старые доллары в Украине и что делать, если их отказываются принимать

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять