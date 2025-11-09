Немецкий барон 250 лет назад отметил уникальную черту украинцев - о чем идет речь

О чем идет речь в материале:
Еще в конце XVIII века европейцы удивлялись особенностям украинского гостеприимства, о котором подробно писал немецкий барон Бальтазар фон Кампенгаузен. Об этом сообщил в видео на YouTube украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов.
Уникальное гостеприимство запорожских казаков
Он напомнил, что немецкий путешественник Бальтазар фон Кампенгаузен посещал земли Украины в конце XVIII века и был поражен тем, как запорожцы относились к гостям.
"Когда чужак вступал на их территорию, то есть запорожских казаков, его и его сопровождение принимали как можно более радушно", - цитирует историк.
По словам Кампенгаузена, украинское гостеприимство проявлялось даже тогда, когда хозяина не было дома.
"Запорожец никогда не покидал свой дом, не положив на стол хлеба, соли, немного водки и зачастую и свежего мяса, чтобы путешественник, который мог прибыть в его отсутствие, нашел, что поесть", - говорится в видео.
Запорожские казаки - что о них известно
Как отмечает Александр Алферов, фон Кампенгаузен описывал, что путешественник, который попадал в запорожский дом, мог чувствовать себя вполне в безопасности:
"Хозяин дома, где останавливался путешественник, был для него ангелом-хранителем", - цитирует историк.
В то же время немецкий барон отмечал, что такая доброжелательность имела свои пределы. Как только путешественник покидал территорию Сечи, его могли преследовать, если он имел что-то ценное.
"Этот добрый прием продолжался лишь до тех пор, пока путешественник находился на территории Запорожцев. Как только он пересек границу, его преследовали и могли грабить, если он имел при себе что-то стоящее", - отмечал Кампенгаузен.
Какими были жилища запорожских казаков
Барон также отмечал простоту и открытость жизни запорожцев. Их дома не имели замков, а только деревянные засовы - еще одно проявление доверия и безопасности в собственной общине.
"На их дверях не было замков, только деревянные засовы", - говорится в воспоминаниях, которые цитирует Алферов.
О персоне: Александр Алферов
Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.
