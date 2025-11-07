'Никогда не видели такого': чем украинский картофель удивлял англичан 300 лет назад

Еще в XVIII веке украинский картофель настолько поражал иностранцев, что английский путешественник назвал его "таким, какого никогда не видел в жизни".

https://glavred.info/culture/nikogda-ne-videli-takogo-chem-ukrainskiy-kartofel-udivlyal-anglichan-300-let-nazad-10713257.html Ссылка скопирована

Чем уникальна украинская картошка - чем она удивляла англичан / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Как раньше выращивали картофель

Чем уникален украинский картофель

Как выглядел раньше картофель

Еще в XVIII веке украинская земля поражала Европу своим плодородием - даже англичане не могли поверить в урожаи картофеля, которые собирали в украинских селах. Об этом рассказал в видео на YouTube украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов.

Главред выяснил, каким был картофель раньше.

видео дня

Украинский картофель XVIII века поразил английского путешественника

По его словам, в 1770 году английский путешественник Джозеф Маршал был поражен масштабами выращивания картофеля в Украине.

"У них (украинцев, - ред.) есть целые поля картофеля. Некоторые предназначены для собственного пользования, остальное - на продажу. Картофель пользуется большим спросом в Очакове, что у Черного моря, куда его поставляют по воде", - цитирует Маршала историк.

Смотрите видео о том, каким был урожай картофеля в Украине:

Сорт украинского картофеля был неизвестен в Англии

Иностранец отмечал, что украинцы имели особый сорт картофеля, который был неизвестен в его стране.

"Когда я подъехал к одному из полей, где собирали урожай картофеля, то его было множество. Размер с квартовую чашку. То подобного я еще никогда не видел", - писал англичанин, восторженно описывая увиденное.

Алферов добавляет, что это был картофель размером с большую металлическую чашку, то есть невероятно большой даже по современным меркам.

Каким был урожай картофеля в Украине в 18 веке

Ученый отмечает, что урожайность украинских земель в XVIII веке также поражала европейцев.

"Урожай составлял в среднем 110-130 кг картофеля на сотку. Это, конечно, немного меньше, чем сейчас, но больше, чем в тогдашней Европе", - объясняет историк.

Как российское крепостничество уничтожило украинское село

По мнению Алферова, такие записи имеют огромную историческую ценность, ведь позволяют увидеть, насколько развитым было украинское село до эпохи крепостничества.

"Хорошо, что этот путешественник зафиксировал в 1770 году эту картину. Ведь в дальнейшем украинское село уничтожило российское крепостничество", - заключает он.

Вам также может быть интересно:

О персоне: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред