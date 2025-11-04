Укр
Россия скрывала 200 лет - какое открытие об Одессе изменило учебники истории

Юрий Берендий
4 ноября 2025, 15:24
Новые находки в Одессе доказывают, что город имеет значительно более древнюю историю, чем утверждала российская и советская пропаганда, указывает Галимов.
Кто основал Одессу - какую правду об Одессе скрывала Россия / Коллаж: Главред

Несмотря на мифы, созданные Российской империей и позже усиленные советской историографией, Одесса оказалась значительно более старым городом, чем считали ранее - и это открытие археологов в корне изменило представление о ее основании. Об этом в видео на YouTube рассказал основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов, передает 2+2.

Главред выяснил, когда была основана Одесса.

Что на самом деле скрывала Россия об основании Одессы

Аким Галимов отмечает, что даже сегодня многие одесситы считают основателем города дюка де Ришелье, однако это - лишь часть истории.

"Для развития Одессы как портового города он действительно сделал огромный вклад. Это был топовый политик и общественный деятель первой половины XIX века, который после одесского периода стал премьер-министром Франции", - рассказывает Галимов.

Но на самом деле, когда Дюк стал градоначальником Одессы, Российская империя владела городом уже восемь лет, а сам город существовал несколько веков. Именно этот факт, по словам Галимова, был болезненным для "сторонников русского мира", которые продолжают утверждать, что до Екатерины II здесь была пустошь.

Что такое Хаджибей - почему Одесса называлась Хаджибей

"До сих пор мы имели только исторические упоминания о Хаджибее в источниках, однако не имели никаких археологических подтверждений, которые бы позволили точно установить местоположение крепости. Это позволяло российским пропагандистам говорить о том, что Хаджибей был на самом деле небольшим селом, или же вообще находился за пределами города и никакого отношения к Одессе не имеет", - рассказал исследователь истории Аким Галимов.

Во время археологических раскопок прямо возле памятника дюку де Ришелье исследователи впервые за 200 лет наткнулись на следы средневековой Одессы.

"Мы работали вместе - Институт археологии НАН Украины и Южноукраинский национальный педагогический университет. Это наши студенты, историки здесь отбывали свою практику", - объясняет доктор исторических наук и археолог Андрей Красножон, который руководил экспедицией.

По его словам, археологическими поисками крепости Хаджибей никто раньше не занимался, ведь в советские времена эта тема была фактически запрещена.

"В советское время почему-то считалось, что говорить вообще о чем-то связанном с Хаджибеем - это дурной тон... Разрешалось признавать, что такое название существовало, но все сводили к "жалкой татарской деревушке"", - говорит Красножон.

Смотрите видео об истории Одессы:

Как называлась Одесса раньше - кто основал город Хаджибей

Археолог не согласился с советской версией и в середине 2000-х начал собственное расследование. Он решил изучить все источники, где упоминается крепость, но в Украине нужных материалов не нашлось. Следы привели его в российский архив - РГВА (Российский государственный военно-исторический архив).

"Я там работал еще до Майдана достоинства, в 2013 году, и знаю этот архив. Там хранились планы крепости, которые рисовали российские инженеры после ее штурма 1789 года", - рассказал Красножон.

Эти планы были официальными военными документами, на которых подробно отображалось расположение укреплений.

"Карта, план крепости был конкретным экземпляром, на котором объяснялись все эти простые вещи. То есть оно не может врать. Это военный документ отчетного характера", - отмечает историк.

Несмотря на начало войны и невозможность вернуться в архив, Красножону удалось получить копии всех планов крепости - и они полностью разрушили советский миф.

Как выглядел Хаджибей

На картах четко видно, что Хаджибей был не "татарской хаткой", а мощной крепостью.

"У нас есть где-то пять или шесть планов хаджибейской крепости, сделанной российскими инженерами разных подразделений. Сам замок - 40 на 40 метров, очень большой, похожий на корабль в плане", - отмечает Красножон.

Где находилась крепость Хаджибей

Крепость располагалась примерно в центральной части Приморского бульвара, где сейчас и стоит памятник Дюку.

"На российских планах можно было точно увидеть, как выглядела крепость, каким был ее размер. Но определить точное место до метра было невозможно", - добавил археолог.

Открытие, переписывающее историю Одессы

Находка одесских археологов доказала, что город имеет глубокие средневековые корни, а его история - не продукт российского колониального мифотворчества.

Как отмечает Аким Галимов, это открытие меняет не только учебники, но и саму идентичность Одессы - как древнего украинского города с уникальной историей, которую более двух веков пытались скрыть.

О персоне: Аким Галимов

Аким Альфадович Галимов - украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

Одесса Одесская область новости Одессы История Украины
