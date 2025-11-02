Где в Украине находится город, названный в честь Хрущева - чем он уникален

О чем говорится в материале:
В Украине есть город, который когда-то официально носил имя Никиты Хрущева, - нынешний Светловодск, расположенный на берегу Днепра. Его история началась со строительства Кременчугской гидроэлектростанции, ставшей одним из самых масштабных проектов советской эпохи.
Город, который должен был называться Хрущев
Как сообщают в библиотеке Светловодской МЦБС в видео на YouTube, в 1957 году строительство посетил первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, который и дал толчок для создания нового города.
"21 августа на городском стадионе состоялся многотысячный митинг, участники которого пообещали высокому гостю ввести в эксплуатацию два первых гидроагрегата ГЭС на год раньше установленного срока. В то же время построить на берегу Днепра новый город-сад, город-красавец под названием Хрущев", - говорится в материале библиотеки.
Строительство Кременчугской ГЭС началось еще в 1954 году, когда Совет Министров СССР принял решение о создании мощного гидроузла на Днепре.
Как отмечают в Центральноукраинском государственном университете одновременно с гидроузлом строили поселок гидростроителей.
"За 1954-1955 годы ввели в эксплуатацию жилую площадь, школы, больницу, столовую и клуб", - говорится в статье.
Впоследствии, в 1961 году, поселок гидростроителей, перенесенное село Табурище и бывший районный центр Новогеоргиевск, который попал в зону затопления, объединили в один город - Хрущев.
Как Хрущев "запретил" город своего имени
Очевидцы вспоминают, что когда Никита Хрущев во второй раз посетил город, то увидел эмблему с собственным именем на въезде. Реакция лидера СССР была резкой.
"Эмблема хорошая, но название надо изменить", - процитировали его слова в библиотеке Светловодска.
Как добавляют историки из Центральноукраинского университета, именно после этого советские газеты вышли с информацией, что Н. С. Хрущев посетил город КремГЭС.
Уже 25 октября 1962 года город официально переименовали в КремГЭС, а впоследствии, в 1969 году - в Светловодск, что означает "свет, который дает вода".
Архитектура Светловодска
Город планировался как "город-сад": двухэтажные дома, широкие улицы, парки и набережные.
"В основу архитектурной структуры города положена прямоугольная сетка улиц. Параллельно к берегу прошло три магистрали - Набережная, Приморская и главная - улица Ленина", - отмечают в Центральноукраинском государственном университете.
К тому же, значительная часть лесного массива была превращена в парк культуры и отдыха имени Тараса Шевченко, который и сегодня остается любимым местом горожан.
Самый молодой город Кировоградской области
Светловодский городской совет подчеркивает, что Светловодск - самый молодой город Кировоградской области, но его история уходит в давние времена.
"Современный Светловодск унаследовал прошлое двух городов - Крылова и Новогеоргиевска и села Табурище, которые были перенесены из-за затопления Кременчугским водохранилищем", - говорится в сообщении.
В окрестностях найдены многочисленные археологические памятники - от неолита до бронзового века.
