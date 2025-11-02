Где в Украине находится город, названный в честь Хрущева - чем он уникален

В Украине есть город с уникальной историей, который когда-то носил имя генсека Никиты Хрущева, его существование тесно связано с одним из мегастроек СССР.

В Украине есть город, который когда-то официально носил имя Никиты Хрущева, - нынешний Светловодск, расположенный на берегу Днепра. Его история началась со строительства Кременчугской гидроэлектростанции, ставшей одним из самых масштабных проектов советской эпохи.

Главред выяснил, где в Украине был город Хрущев.

Город, который должен был называться Хрущев

Как сообщают в библиотеке Светловодской МЦБС в видео на YouTube, в 1957 году строительство посетил первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, который и дал толчок для создания нового города.

"21 августа на городском стадионе состоялся многотысячный митинг, участники которого пообещали высокому гостю ввести в эксплуатацию два первых гидроагрегата ГЭС на год раньше установленного срока. В то же время построить на берегу Днепра новый город-сад, город-красавец под названием Хрущев", - говорится в материале библиотеки.

Строительство Кременчугской ГЭС началось еще в 1954 году, когда Совет Министров СССР принял решение о создании мощного гидроузла на Днепре.

Как отмечают в Центральноукраинском государственном университете одновременно с гидроузлом строили поселок гидростроителей.

"За 1954-1955 годы ввели в эксплуатацию жилую площадь, школы, больницу, столовую и клуб", - говорится в статье.

Впоследствии, в 1961 году, поселок гидростроителей, перенесенное село Табурище и бывший районный центр Новогеоргиевск, который попал в зону затопления, объединили в один город - Хрущев.

Как Хрущев "запретил" город своего имени

Очевидцы вспоминают, что когда Никита Хрущев во второй раз посетил город, то увидел эмблему с собственным именем на въезде. Реакция лидера СССР была резкой.

"Эмблема хорошая, но название надо изменить", - процитировали его слова в библиотеке Светловодска.

Как добавляют историки из Центральноукраинского университета, именно после этого советские газеты вышли с информацией, что Н. С. Хрущев посетил город КремГЭС.

Уже 25 октября 1962 года город официально переименовали в КремГЭС, а впоследствии, в 1969 году - в Светловодск, что означает "свет, который дает вода".

Архитектура Светловодска

Город планировался как "город-сад": двухэтажные дома, широкие улицы, парки и набережные.

"В основу архитектурной структуры города положена прямоугольная сетка улиц. Параллельно к берегу прошло три магистрали - Набережная, Приморская и главная - улица Ленина", - отмечают в Центральноукраинском государственном университете.

К тому же, значительная часть лесного массива была превращена в парк культуры и отдыха имени Тараса Шевченко, который и сегодня остается любимым местом горожан.

Самый молодой город Кировоградской области

Светловодский городской совет подчеркивает, что Светловодск - самый молодой город Кировоградской области, но его история уходит в давние времена.

"Современный Светловодск унаследовал прошлое двух городов - Крылова и Новогеоргиевска и села Табурище, которые были перенесены из-за затопления Кременчугским водохранилищем", - говорится в сообщении.

В окрестностях найдены многочисленные археологические памятники - от неолита до бронзового века.

