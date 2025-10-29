Кто был настоящим князем 'всея Руси' и о чем молчат в Москве - раскрыт секрет

Алферов развенчал давний московский миф, доказав, что титул "князя всея Руси" впервые принадлежал именно киевским, а не московским правителям.

Миф о том, что титул "князя всея Руси" принадлежал московским правителям, окончательно развенчан. Об этом заявил профессиональный историк и глава Института национальной памяти Украины Александр Алферов в видео на YouTube, ссылаясь на аутентичные источники XI века.

Князь всея Руси: как Москва присвоила киевский титул

По словам историка, российская пропаганда на протяжении веков пыталась приписать себе наследие Киевской Руси, в частности титул "всея Руси", однако исторические артефакты свидетельствуют о другом.

"Много-много лет, веками, титул князя всея Руси отдавался московским князьям, московским царям. Но этот фейк давно развенчан", - отметил Алферов.

Киевская Русь и происхождение титула "всея Руси"

Как объясняет историк, в научной литературе долгое время считалось, что формула "всея Руси" впервые появилась в XIV веке на печатях московского князя Симеона Гордого.

"Понятие всея Руси в сфере княжеского делопроизводства было впервые встречено на печатях князя Симеона Гордого, и его происхождение связывалось с возвышением и объединительными тенденциями Москвы XIV века", - цитирует Алферов российские источники.

Печать киевского князя Всеволода Ярославича - доказательство истинного происхождения титула

Однако в 1970 году этот миф разрушило открытие - в архивах США нашли печать киевского князя Всеволода Андрея Ярославича, на которой четко указан титул "князя всея Руси".

"Именно это открытие помогло развенчать миф о небылице московского титула. На печати читается: "Господи, помилуй своего Андрея, князя всея Руси"", - подчеркнул историк.

Алферов подчеркивает, что этот артефакт происходит из XI века, то есть почти на триста лет раньше, чем появились московские князья, которые пытались узурпировать киевское наследство.

"Всеволод Андрей Ярославич правил Киевом в 1076-1077 годах, а затем с 1078-го по 1093-й. Между ним и Симеоном Гордым - целый век разницы", - объясняет историк.

Владимир Мономах и наследие киевских князей

Более того, по словам Алферова, титул "князя всея Руси" продолжали использовать и потомки Всеволода, в частности его сын Владимир Мономах, который стал символом могущества Киевского государства.

"И сыновья, и внуки Всеволода Ярославича пользовались титулом князей всея Руси. А его сын Владимир Мономах вообще претендовал на полную власть в средневековом украинском государстве Русь", - подчеркнул Алферов.

Москва против Киева: кто настоящий наследник Руси

Таким образом, истинное происхождение титула "всея Руси" - киевское, а не московское. Историк отмечает: именно Киев был политическим и духовным центром Руси, тогда как Москва лишь пыталась присвоить чужую историю.

"Наши киевские князья и были первыми обладателями титула всей Руси", - подытожил Алферов.

О персоне: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

