В России придумали свою систему определения времени - в чем отличие от мировой

История измерения времени в Российской империи демонстрирует, как это государство пыталось отличаться от всего мира, создавая собственную, хаотичную систему.

Россия всегда пыталась создавать "свои правила" даже там, где весь мир давно договорился об общих стандартах. Эту историческую особенность наглядно демонстрирует то, как в Российской империи определяли время. Об этом в видео на YouTube рассказал украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов.

Главред выяснил, как раньше определяли время.

"Россияне даже время считали не так, как во всем мире, лишь бы было по-ихнему", - отмечает историк.

Как измеряли время в Российской Империи

Еще во времена Российской империи не существовало ни одного единого стандарта времени. Каждый город или регион жили по своему местному солнечному времени, которое определялось положением солнца над горизонтом. Это означало, что в каждом населенном пункте часы показывали свое собственное, уникальное время - в Петербурге, Москве или Киеве могли быть разные часы и даже минуты.

Алферов отмечает, что такая практика выглядела крайне нелепой даже для того времени.

"В Российской империи не просто была разница в часах, а даже в минутах, чем во всем мире", - говорит историк.

Как измеряли время в России раньше

Такая система создавала серьезные неудобства для управления огромной территорией, особенно для железных дорог и телеграфа, где нужна точная синхронизация. Поэтому даже передвижение между городами могло вызвать путаницу во времени.

Историк подчеркивает, что Россия пользовалась чужими изобретениями, но всегда пыталась "вставить что-то свое".

"Измерения в то время в России, конечно, не придумали, воспользовались, как всегда, чужими изобретениями. Но вот что-то свое вставить, непутевое, так это они были всегда первые", - иронизирует Алферов.

Лишь после распада империи, в XX веке, для удобства транспорта и коммуникаций, была внедрена система часовых поясов, подобная той, которую использует остальной мир. До того момента страна жила по хаотичной системе местных часовых координат.

Перевод часов в Украине - какой часовой пояс в Украине

Для сравнения, в 1918 году Украинская Народная Республика сделала решительный шаг в сторону Европы - перешла на Григорианский календарь и обычное время.

"В 1918 году Украинская Народная Республика перешла на Григорианский календарь и на обычное время. Почему обычное? А потому, что тогда мы перевели стрелки наших часов на один час", - объясняет Алферов.

Смотрите видео о том, когда Украина установила единое время по всей территории:

О персоне: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

