Украинские специалисты оздадут аналог системы HIMARS – СМИ

Комплекс находится на этапе разработки

Украинский комплекс построят на европейском шасси

Украинские специалисты работают над аналогом американской реактивной артиллерийской системы HIMARS. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на интервью заместителя начальника штаба командования Ракетных войск и артиллерии командования СВ ВСУ полковника Андрея Журавлева изданию "РБК-Украина".

Комплекс находится на этапе разработки. Предполагается, что это будет единая универсальная платформа для запуска "различных средств поражения - реактивных снарядов вроде GMLRS для HIMARS и ракет различного назначения".

Других деталей относительно комплекса обнародовано не было.

По мнению специалистов, разработка аналога HIMARS обусловлена желанием уменьшить зависимость Украины от американской оборонки. Эксперты предполагают, что украинский комплекс построят на европейском шасси.

Теоретически комплекс можно будет применять не только для запуска реактивных снарядов и ракет, но и дронов. В качестве примера такой многофункциональной системы называют новую EuroPuls GTF 8X8, которая среди прочего может запускать дроны-камикадзе SkyStriker.

Как сообщал Главред, 9 октября стало известно, что Украина впервые применила в боевых условиях крылатую ракету большой дальности FP-5 "Фламинго", ударив по базе ФСБ на севере оккупированного Крыма. По данным Die Welt, во время атаки выпущено три ракеты: две попали в цель, третья упала на расстоянии около 100 м.

Также в конце октября президент Зеленский подтвердил боевое применение ракет "Фламинго" (совместно с "Рутой"). Государственный заказ на производство "Фламинго" должен быть выполнен до конца 2025 года. В целом Украина преимущественно использует отечественное оружие для ударов по стратегическим целям РФ.

Украинская крылатая ракета Фламинго, которую производит компания Fire Point, по ряду характеристик превосходит американскую Tomahawk.

Что известно о HIMARS HIMARS – американская высокомобильная реактивная система залпового огня, предназначена для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям и средствам поддержки. Максимальная дальность системы зависит от используемого вооружения и составляет 499 км ракетами PrSM. Подготовка к стрельбе длится 1 минуту благодаря тому, что стандартные реактивные снаряды поставляются в пусковую установку сразу заряженными в специальных пеналах, которые содержат 6 снарядов класса MLRS, 2 баллистические ракеты PrSM или 1 ракету ATACMS, пишет Википедия.

