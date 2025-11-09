Укр
Не только мощнее: в СМИ раскрыли главное преимущество ракеты Фламинго над Tomahawk

Дарья Пшеничник
9 ноября 2025, 20:18
Фламинго стоит столько же, сколько американская крылатая ракета Tomahawk, но при этом имеет ряд преимуществ.
Фламинго Ракета
В чем преимущества ракеты Фламинго над Tomahawk / Коллаж: Главред, фото: Fire Point, скриншот

Главное из новости:

  • Фламинго превосходит Tomahawk по дальности и весу боевой части
  • ВСУ имеют полный контроль над использованием ракеты, без ограничений со стороны союзников

Украинская крылатая ракета Фламинго, которую производит компания Fire Point, по ряду характеристик превосходит американскую Tomahawk. Об этом сообщает издание The Independent.

Заявленная дальность полета Фламинго составляет 3000 км, а боевая нагрузка - более 1100 кг. Для сравнения, Tomahawk имеет дальность в 1500 км и боевую часть весом около 500 кг. Украинская ракета оснащена советским турбовинтовым двигателем и способна развивать скорость до 900 км/ч.

Несмотря на использование технологий времен СССР в сочетании с современными решениями, стоимость Фламинго сопоставима с американской Tomahawk. В то же время она имеет существенные преимущества - как технические, так и стратегические.

Однако одним из ключевых является полный контроль над использованием ракеты со стороны Вооруженных сил Украины. В отличие от западных образцов, союзники не могут ограничить ее применение.

"Киев может стрелять из Фламинго по любой цели, которую пожелает поразить. Он не ограничен тем, что, по словам "союзников" Украины, он может и не может делать в борьбе с российскими войсками вторжения", - отмечает The Independent.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина уже самостоятельно производит более 60% дальнобойного оружия.

В Fire Point отмечают, что главное для этой ракеты - эффективность.

"Когда тебе целят в голову, ты не думаешь о стандартах, ты думаешь, что "это должно работать". Нам было безразлично, соответствуем ли мы стандартам НАТО", - отметила технический директор компании Ирина Терех.

Ракета
Ракета "Фламинго" / Инфографика: Главред

Могут ли ракеты Фламинго оставить Москву без света - мнение эксперта

Блэкаут в Москве - вполне реальная перспектива. Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов рассказал в комментарии Главреду, что Украина имеет достаточные силы и средства, чтобы обесточить столицу даже без применения ракет Tomahawk.

Жданов отметил, что без Tomahawk это усложняется из-за мощной ПВО Москвы, поскольку вокруг города есть два кольца противовоздушной обороны, которые непросто прорвать. Однако задача выполнимая, особенно при одновременном использовании таких ракет, как Фламинго, "Паляница" и "Ад".

Атаки ракетами Фламинго - новости по теме

Как сообщал Главред, 9 октября стало известно, что Украина впервые применила в боевых условиях крылатую ракету большой дальности FP-5 "Фламинго", ударив по базе ФСБ на севере оккупированного Крыма. По данным Die Welt, во время атаки выпущено три ракеты: две попали в цель, третья упала на расстоянии около 100 м.

Также в конце октября президент Зеленский подтвердил боевое применение ракет "Фламинго" (совместно с "Рутой"). Государственный заказ на производство "Фламинго" должен быть выполнен до конца 2025 года. В целом Украина преимущественно использует отечественное оружие для ударов по стратегическим целям РФ.

Кроме этого, атака на Москву в ночь с 26 на 27 октября не задела саму столицу РФ, но была результативной в Московской области. Есть сообщения об ударах дронами и ракетами "Фламинго", а также о применении британской Storm Shadow.

война в Украине ракета ракета Фламинго
