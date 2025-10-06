Укр
Не только "Фламинго": какие украинские ракеты дальностью 1000+ км уже бьют по РФ

Юрий Берендий
6 октября 2025, 19:29
Украина уже применяет ракеты "Фламинго" для ударов по территории РФ и развивает многочисленные другие дальнобойные системы, отметил нардеп.
Какие украинские ракеты дальностью 1000+ км уже бьют по России / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем сказал Чернев:

  • Ракеты "Фламинго" уже применяются для ударов по РФ
  • У Украины есть и другие типы ракет дальностью более 1000 километров
  • Ежедневно появляется все больше платформ для ударов вглубь России

Украина уже применяет ракеты типа "Фламинго" для ударов по территории России, но это не единственная украинская разработка, способная действовать на дистанции более 1000 км. Об этом рассказал народный депутат Украины, председатель украинской делегации в ПА НАТО Егор Чернев в эфире телеканала Эспрессо.

Он подтвердил использование "Фламинго", уточнив, что детали относятся к компетенции Генштаба. По его словам, факты попаданий на более чем тысячу километров вглубь РФ и нанесенного там ущерба свидетельствуют о наличии именно таких ракет.

"Это не единственная ракета, которая применяется на такие расстояния украинской стороной по Российской Федерации. У нас есть много разных ракет, которые летают на разные расстояния, и "Паляница", и "Ад", и тот самый "Нептун". И сейчас, я надеюсь, все же свое испытание пройдет "Сапсан", это баллистическая ракета, в отличие от предыдущих, предыдущие это все крылатые ракеты", - сказал он.

Украинские ракеты, ракета, паляница инфографика
/ Инфографика: Главред

Егор Чернев подчеркнул, что в Украине ведутся различные разработки вооружения, каждая из которых имеет свое назначение и особенности использования.

По его словам, сейчас в нашей стране изготавливают не только ракеты, но и так называемые ракеты-дроны. Нардеп уточнил, что таких "дипстрайков" уже насчитывается несколько десятков - это системы, способные наносить глубокие удары по территории России. Каждая из них имеет собственную специфику, в частности предназначена для эффективного преодоления российских систем ПВО и создания на них дополнительной нагрузки.

"Но, поверьте мне, мы развиваемся и появляется все больше и больше продуктов, не только "Фламинго", но и других, которые наносят удары по территории Российской Федерации", - отметил народный депутат Украины.

Ракета
Ракета "Фламинго" / Инфографика: Главред

Как появление "Фламинго" может повлиять на ход войны - мнение эксперта

Как писал Главред, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский отметил, что хоть ракета "Фламинго" имеет сравнительно простую конструкцию, она обладает большим модернизационным потенциалом и может по характеристикам приблизиться к американскому "Томагавку".

По мнению Храпчинского, "Фламинго" - перспективное и экономичное решение, которое может стать важным средством в арсенале Сил обороны Украины. Он также сравнил ее с "Томагавком", подчеркнув, что дальнейшее развитие технологий открывает для "Фламинго" дополнительные возможности.

""Фламинго" - конечно, не американский "Томагавк", который может менять цель во время выполнения боевой задачи, но она может стать таковой. Композитные материалы, появление своего собственного двигателя и т.д. - все это впереди. Но нам надо чем-то бить по территории России. Начнем уже бить", - заявил эксперт в эфире "Фабрики новостей", передает УНИАН.

Ракета "Фламинго" - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина начала применять крылатые ракеты FP-5 "Фламинго" для ударов по энергетической инфраструктуре РФ. Как указывает The Economist, эти ракеты значительно быстрее дронов, летят около 50 метров над землей, имеют дальность более 3000 км и несут боевую часть весом 1150 кг.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал, что проукраинские жители оккупированного Крыма выражают надежды на поражение Крымского моста именно "Фламинго".

Новосозданная крылатая ракета с объявленной дальностью около 3000 км имеет значительный потенциал. Даже если реальные характеристики окажутся ниже заявленных, она способна нанести серьезный ущерб в европейской части РФ. По данным The Economist, на серийное производство этой ракеты ушло всего около девяти месяцев, а не годы или десятилетия.

О персоне: Анатолий Храпчинский

Анатолий Храпчинский - заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, эксперт по авиации, бывший офицер Воздушных сил ВС Украины.

Не только "Фламинго": какие украинские ракеты дальностью 1000+ км уже бьют по РФ

