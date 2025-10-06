ВСУ усиливают безопасность учебных центров - Сырский анонсировал важные изменения

Украина укрепляет безопасность учебных центров ВСУ из-за роста дроновых и ракетных атак России.

https://glavred.info/war/vsu-usilivayut-bezopasnost-uchebnyh-centrov-syrskiy-anonsiroval-vazhnye-izmeneniya-10704341.html Ссылка скопирована

Сырский проводит совещания для совершенствования подготовки воинов / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Кратко:

Учебные центры ВСУ перемещают вглубь страны

Усиливают безопасность из-за дроновых и ракетных атак РФ

Базовая подготовка теперь длится 51 день

В Украине усиливают безопасность учебных центров Вооруженных сил из-за постоянной угрозы дроновых и ракетных атак со стороны России. Как сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сирский на своей странице в Facebook, такие центры постепенно перемещают вглубь страны, подальше от линии фронта.

"Учитывая дроновую и ракетную угрозу, продолжается работа по усилению безопасности учебных центров. Они все больше перемещаются вглубь страны, как можно дальше от линии фронта. В связи с этим возникает задача - обеспечить высокие стандарты подготовки также и на отдаленных локациях", - отметил Сырский. видео дня

По его словам, во время ежемесячного совещания обсуждались вопросы контроля качества подготовки украинских воинов и совершенствования организационной структуры учебных центров.

"За последний год мы проделали значительную организационную работу, чтобы новобранцы имели достаточно времени для освоения необходимых навыков и знаний во время базовой общевойсковой подготовки. Теперь базовая общевойсковая подготовка длится 51 день, включает курс антидроновой борьбы и другие элементы, которые отвечают требованиям современной технологической войны", - добавил главнокомандующий.

Александр Сырский / Главред - инфографика

Удары по полигонам ВСУ - новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты ударили по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ. Под ударом было укрытие, в котором были люди. Избежать жертв не удалось.

Кроме того, в Украине хотят внести изменения в процесс подготовки военных на полигонах и в учебных центрах. Учебный процесс планируют перевести под землю.

Также 22 июня Россия нанесла ракетный удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск ВСУ, где проходили занятия с военнослужащими. В результате атаки есть погибшие и раненые. Об этом говорится в сообщении Сухопутных войск ВС Украины.

Читайте также:

О персоне: Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред