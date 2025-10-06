ВСУ усиливают безопасность учебных центров - Сырский анонсировал важные изменения

Кратко:
- Учебные центры ВСУ перемещают вглубь страны
- Усиливают безопасность из-за дроновых и ракетных атак РФ
- Базовая подготовка теперь длится 51 день
В Украине усиливают безопасность учебных центров Вооруженных сил из-за постоянной угрозы дроновых и ракетных атак со стороны России. Как сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сирский на своей странице в Facebook, такие центры постепенно перемещают вглубь страны, подальше от линии фронта.
"Учитывая дроновую и ракетную угрозу, продолжается работа по усилению безопасности учебных центров. Они все больше перемещаются вглубь страны, как можно дальше от линии фронта. В связи с этим возникает задача - обеспечить высокие стандарты подготовки также и на отдаленных локациях", - отметил Сырский.видео дня
По его словам, во время ежемесячного совещания обсуждались вопросы контроля качества подготовки украинских воинов и совершенствования организационной структуры учебных центров.
"За последний год мы проделали значительную организационную работу, чтобы новобранцы имели достаточно времени для освоения необходимых навыков и знаний во время базовой общевойсковой подготовки. Теперь базовая общевойсковая подготовка длится 51 день, включает курс антидроновой борьбы и другие элементы, которые отвечают требованиям современной технологической войны", - добавил главнокомандующий.
Удары по полигонам ВСУ - новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты ударили по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ. Под ударом было укрытие, в котором были люди. Избежать жертв не удалось.
Кроме того, в Украине хотят внести изменения в процесс подготовки военных на полигонах и в учебных центрах. Учебный процесс планируют перевести под землю.
Также 22 июня Россия нанесла ракетный удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск ВСУ, где проходили занятия с военнослужащими. В результате атаки есть погибшие и раненые. Об этом говорится в сообщении Сухопутных войск ВС Украины.
Читайте также:
- Зеленский дал срочное поручение после удара по энергетике: детали
- "Есть успешные применения": Зеленский сделал громкое заявление об украинской баллистике
- Зима для одного из городов-миллионников будет самой тяжелой с начала войны - что произошло
О персоне: Александр Сырский
Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред