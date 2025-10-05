Зеленский дал срочное поручение после удара по энергетике: детали

В регионах работают ремонтные бригады, энергетики и коммунальные службы для ликвидации последствий обстрелов.

https://glavred.info/war/zelenskiy-dal-srochnoe-poruchenie-posle-udara-po-energetike-detali-10704074.html Ссылка скопирована

Президент призвал выяснить реальные потребности общин / Коллаж: Главред, фото: pexels, ОП

Кратко:

Зеленский поручил проверить отчеты из пострадавших регионов

В громадах работают ремонтные бригады, энергетики и коммунальщики

Президент провел совещания для ускорения восстановительных работ

Президент Владимир Зеленский поручил проверить правдивость отчетов из регионов, пострадавших от ночного массированного удара России, и выяснить реальные потребности местных общин. Об этом говорится в заявлении главы государства.

"Поручил быть в регионах - проверить, что реально нужно общинам, и проверить правдивость каждого отчета из областей", - подчеркнул президент. видео дня

В пострадавших областях работают ремонтные бригады

По словам Зеленского, в пострадавших областях уже работают ремонтные бригады, энергетики и коммунальные службы. Он поблагодарил спасателей ГСЧС, работников Нацполиции и всех, кто присоединился к ликвидации последствий обстрелов.

"Важно, что бизнесы также помогают. И это нужно - чтобы громады и все государство были поддержаны нашими предпринимателями", - отметил глава государства.

Президент провел совещания по ускорению восстановления

Президент также сообщил, что 5 октября провел совещания с премьер-министром, руководителем "Нафтогаза" и другими должностными лицами, чтобы ускорить восстановительные работы и оказать необходимую помощь людям.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Где в Украине могут отключать электричество из-за ударов РФ - мнение эксперта

Ранее Главред писал, что Россия продолжает усиливать удары по энергетической инфраструктуре Украины в преддверии зимы. Как сообщил военный эксперт и боец Сил территориальной обороны ВСУ Александр Мусиенко в эфире 24 Канала, риск отключений электроэнергии все еще остается в нескольких областях.

По его словам, Украина имеет четкий план действий на случай повторных атак и постоянно подчеркивает международным партнерам необходимость укрепления системы противовоздушной обороны.

"Что известно о намерениях врага? Для ряда регионов риски растут - это прифронтовые территории. Враг будет пытаться ослабить украинские позиции в энергетике и создать проблемы с водо-, газо- и теплоснабжением", - пояснил эксперт.

Мусиенко отметил, что именно энергетика снова остается одним из главных направлений ударов РФ, ведь враг стремится дестабилизировать тыл и усложнить подготовку Украины к отопительному сезону.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, в ночь на 5 октября Россия осуществила масштабную атаку по территории Украины. По данным мониторинговых групп, в воздушном пространстве страны одновременно находились сотни дронов-камикадзе и две волны ракет типа "Калибр", запущенных с моря, Х-101 и "Кинжалами".

Напомним, что ночью 3 октября враг атакует Полтаву крылатыми ракетами и беспилотниками. Первая информация о пусках появляется около 01:00 в Telegram Воздушных сил ВСУ и несколько раз обновляется.

Кроме того, серия взрывов прогремела в Запорожье после массированного удара РФ, в результате чего известно о погибшей и раненых. Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред