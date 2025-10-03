Украина под массированной ракетно-дроновой атакой, в крупных городах раздаются взрывы

Воздушные силы ВСУ предупреждают о движении вражеских беспилотников и ракет, города реагируют на воздушные тревоги и взрывы.

Враг атакует Одессу из акватории Черного моря / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Ночью враг атаковал Полтаву, Днепр и Одессу ракетами и дронами

Взрывы зафиксированы в Лубенском районе и центрах городов

Воздушные силы ВСУ предупреждают о воздушной тревоге

Ночью 3 октября враг атакует Полтаву крылатыми ракетами и беспилотниками. Первая информация о пусках над городом появляется около 01:00 в Telegram Воздушных сил ВСУ и несколько раз обновляется.

По данным телеканала "Суспільне", корреспонденты сообщают: "В городе слышны взрывы". Жителей призывают "соблюдать правила безопасности и находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги". Позже журналисты добавили, что в Днепре прогремел взрыв, а в 02:44 зафиксированы повторные взрывы в городе.

По информации мониторинговых каналов, оккупанты атакуют Полтавскую область баллистическими ракетами. Несколько ракет "Искандер-М" попадают в Лубенский район. Взрывы прогремели в районе, пока по баллистике - без пострадавших.

Также враг атакует Одессу. Городской голова Геннадий Труханов в Telegram призывает:

"Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах. В городе слышны взрывы".

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили о движении вражеских беспилотников из акватории Черного моря в направлении Одессы.

По данным телеграмм-каналов, враг наносит удары по объектам энергетической инфраструктуры.

Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, вечером 2 октября Россия совершила новую атаку на Украину, применив ударные беспилотники.

Напомним, 2 октября российские оккупанты атаковали Киевскую область ударными беспилотниками типа "Шахед". Взрывы были слышны в Ирпене и Буче.

Также 1 октября российские войска нанесли удар по объекту энергетики, что повлекло масштабные перебои с электроснабжением в Черниговской области. Энергетики были вынуждены вводить жесткие графики отключения света, чтобы обеспечить стабильность работы сети и избежать аварийных ситуаций.

