Украина под массированной ракетно-дроновой атакой, в крупных городах раздаются взрывы

Кратко:
- Ночью враг атаковал Полтаву, Днепр и Одессу ракетами и дронами
- Взрывы зафиксированы в Лубенском районе и центрах городов
- Воздушные силы ВСУ предупреждают о воздушной тревоге
Ночью 3 октября враг атакует Полтаву крылатыми ракетами и беспилотниками. Первая информация о пусках над городом появляется около 01:00 в Telegram Воздушных сил ВСУ и несколько раз обновляется.
По данным телеканала "Суспільне", корреспонденты сообщают: "В городе слышны взрывы". Жителей призывают "соблюдать правила безопасности и находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги". Позже журналисты добавили, что в Днепре прогремел взрыв, а в 02:44 зафиксированы повторные взрывы в городе.
По информации мониторинговых каналов, оккупанты атакуют Полтавскую область баллистическими ракетами. Несколько ракет "Искандер-М" попадают в Лубенский район. Взрывы прогремели в районе, пока по баллистике - без пострадавших.
Также враг атакует Одессу. Городской голова Геннадий Труханов в Telegram призывает:
"Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах. В городе слышны взрывы".
Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили о движении вражеских беспилотников из акватории Черного моря в направлении Одессы.
По данным телеграмм-каналов, враг наносит удары по объектам энергетической инфраструктуры.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, вечером 2 октября Россия совершила новую атаку на Украину, применив ударные беспилотники.
Напомним, 2 октября российские оккупанты атаковали Киевскую область ударными беспилотниками типа "Шахед". Взрывы были слышны в Ирпене и Буче.
Также 1 октября российские войска нанесли удар по объекту энергетики, что повлекло масштабные перебои с электроснабжением в Черниговской области. Энергетики были вынуждены вводить жесткие графики отключения света, чтобы обеспечить стабильность работы сети и избежать аварийных ситуаций.
Читайте также:
- РФ готовит новую массированную атаку - рой БпЛА уже над Украиной, наготове Ту-95МС
- "Не хочу нагнетать, но...": Андрющенко призвал жителей большого города уехать
- Оборона Украины в новом формате: Сырский раскрыл четкий план противодействия "Шахедам"
Об источнике: "Суспільне"
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно - НОТУ) или Общественное вещание - украинская общественнаятелерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радиоканалы"Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а такжедиджитал-платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред