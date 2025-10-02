РФ готовит новую массированную атаку - рой БпЛА уже над Украиной, наготове Ту-95МС

Главное:
- Россия завершила подготовку к массированной атаке по Украине
- К атакам могут привлечь до десяти бомбардировщиков
- В небе Украины движутся несколько групп ударных беспилотников
Россияне завершили подготовку к масштабному ракетно-дроновому удару по Украине. Пуски ракет по Украине могут осуществить до десяти стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160. Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко.
По его словам, по меньшей мере шесть самолетов Ту-95МС были передислоцированы с аэродрома "Украинка" на авиабазу "Энгельс" в Саратовской области. Поэтому в запусках ракет по Украине враг может задействовать до десяти стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160, которые размещены на авиабазах "Энгельс" и "Оленья".
"Враг также может вести обстрел из ОТРК, с МиГ-31К ракетами Х-47М2 "Кинжал" и с кораблей ракетами "Калибр". Сигналы тревоги не игнорируем", - подчеркнул Цаплиенко.
По данным мониторинга, существует угроза боевого применения стратегической авиации РФ в течение ночи. Жителей всех регионов призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и немедленно направляться в укрытие.
Атака БпЛА по Украине
Параллельно с подготовкой РФ к ракетному удару, несколько групп вражеских ударных беспилотников движутся в небе Украины. По данным мониторинговых каналов, БпЛА летят через Полтавскую и Харьковскую области в направлении Черкасской области.
Также группы "Шахедов" залетают на Черниговщину, а через Сумскую область дроны направляются на Полтавщину. Новые группы дронов оккупанты дополнительно запустили с аэродромов в Курской, Ростовской и Орловской областях России.
Кроме этого, российские "Шахеды" приближаются к Киеву. БпЛА движутся в направлении Обухова, Переяслава и Броваров.
По состоянию на 22:53 над Украиной около 50 беспилотников. В то же время залетают новые группы "Шахедов" через Сумскую и Харьковскую области.
Удары РФ по Украине - последние новости
Напомним, 2 октября российские оккупанты атаковали Киевскую область ударными беспилотниками типа "Шахед". Взрывы были слышны в Ирпене и Буче.
Также 1 октября российские войска нанесли удар по объекту энергетики, что повлекло масштабные перебои с электроснабжением в Черниговской области. Энергетики были вынуждены вводить жесткие графики отключения света, чтобы обеспечить стабильность работы сети и избежать аварийных ситуаций.
Как сообщал Главред, 30 сентября около 16:00 оккупанты атаковали Днепр с помощью беспилотного летательного аппарата. В результате обстрела погиб один человек, еще 15 человек получили ранения.
Читайте также:
- "Ситуация мегакритическая": в Украине начали вводить графики отключения света после ударов
- Враг снова ударил БпЛА по Киевщине, есть пострадавший: подробности и последствия
- "Украинцы любят сюрпризы": когда Киев может нанести неожиданный удар по Крыму - Sky News
О персоне: Андрей Цаплиенко
Андрей Юрьевич Цаплиенко - украинский журналист, военный корреспондент, ведущий, писатель и сценарист. Автор пяти книг. Заслуженный журналист Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред