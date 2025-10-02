РФ готовит новую массированную атаку - рой БпЛА уже над Украиной, наготове Ту-95МС

Россияне предположительно завершили подготовку к массированному ракетному удару по территории Украины.

До десяти бомбардировщиков готовы к пускам / Коллаж: Главред, фото: wikipedia.org, 26 ОАБр, скриншот

Главное:

Россия завершила подготовку к массированной атаке по Украине

К атакам могут привлечь до десяти бомбардировщиков

В небе Украины движутся несколько групп ударных беспилотников

Россияне завершили подготовку к масштабному ракетно-дроновому удару по Украине. Пуски ракет по Украине могут осуществить до десяти стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160. Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

По его словам, по меньшей мере шесть самолетов Ту-95МС были передислоцированы с аэродрома "Украинка" на авиабазу "Энгельс" в Саратовской области. Поэтому в запусках ракет по Украине враг может задействовать до десяти стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160, которые размещены на авиабазах "Энгельс" и "Оленья".

"Враг также может вести обстрел из ОТРК, с МиГ-31К ракетами Х-47М2 "Кинжал" и с кораблей ракетами "Калибр". Сигналы тревоги не игнорируем", - подчеркнул Цаплиенко.

По данным мониторинга, существует угроза боевого применения стратегической авиации РФ в течение ночи. Жителей всех регионов призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и немедленно направляться в укрытие.

Самолеты, которыми РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Атака БпЛА по Украине

Параллельно с подготовкой РФ к ракетному удару, несколько групп вражеских ударных беспилотников движутся в небе Украины. По данным мониторинговых каналов, БпЛА летят через Полтавскую и Харьковскую области в направлении Черкасской области.

Также группы "Шахедов" залетают на Черниговщину, а через Сумскую область дроны направляются на Полтавщину. Новые группы дронов оккупанты дополнительно запустили с аэродромов в Курской, Ростовской и Орловской областях России.

Кроме этого, российские "Шахеды" приближаются к Киеву. БпЛА движутся в направлении Обухова, Переяслава и Броваров.

По состоянию на 22:53 над Украиной около 50 беспилотников. В то же время залетают новые группы "Шахедов" через Сумскую и Харьковскую области.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, 2 октября российские оккупанты атаковали Киевскую область ударными беспилотниками типа "Шахед". Взрывы были слышны в Ирпене и Буче.

Также 1 октября российские войска нанесли удар по объекту энергетики, что повлекло масштабные перебои с электроснабжением в Черниговской области. Энергетики были вынуждены вводить жесткие графики отключения света, чтобы обеспечить стабильность работы сети и избежать аварийных ситуаций.

Как сообщал Главред, 30 сентября около 16:00 оккупанты атаковали Днепр с помощью беспилотного летательного аппарата. В результате обстрела погиб один человек, еще 15 человек получили ранения.

О персоне: Андрей Цаплиенко Андрей Юрьевич Цаплиенко - украинский журналист, военный корреспондент, ведущий, писатель и сценарист. Автор пяти книг. Заслуженный журналист Украины.

