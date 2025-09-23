Россия готовит новую массированную атаку по Украине - названы возможные цели удара

Россия может усилить удары по энергетической и газовой инфраструктуре Украины накануне отопительного сезона, указывают украинские чиновники.

Россия готовит новую атаку, названы возможные цели / Коллаж Главред, фото: alerts in ua, Минобороны РФ, ГСЧС Украины

О чем говорится в материале The Washington Post:

Гарантировать полную защиту объектов энергетики, когда Россия запускает 600-800 дронов невозможно

Россия уничтожила 42% суточной добычи украинского газа

Россия может усилить атаки перед началом отопительного сезона

Россия может готовить новые атаки перед началом отопительного сезона. Целью российских оккупантов может стать газовая инфраструктура, которая является основой для обеспечения тепла в домах украинцев в период холодов. Об этом в комментарии The Washington Post заявил генеральный директор "Нафтогаза" Сергей Корецкий.

По данным СМИ, украинские власти уверяют, что запасы газа достаточны для прохождения отопительного сезона, особенно если зима будет относительно мягкой, как в прошлом году. Кроме того, приобретенный опыт противодействия предыдущим воздушным атакам России позволяет рассчитывать на стабильную работу систем теплоснабжения и электроэнергетики.

Вместе с тем существует беспокойство, что массированные российские удары способны истощить систему противовоздушной обороны и вызвать серьезные повреждения энергетической инфраструктуры. Для атак Россия применяет сотни дронов и десятки ракет каждую ночь.

"Ежедневно они нацеливаются на наши объекты - вопрос в том, на какие именно объекты и насколько большим будет ущерб", - сказал Максим Тимченко, генеральный директор DTEK, крупнейшей частной энергетической компании Украины.

Максим Тимченко подчеркнул, что в случае запуска 600-800 дронов гарантировать полную защиту будет невозможно. Он призвал сохранять спокойствие, не впадать в панику, не преувеличивать угрозы и одновременно избегать чрезмерного оптимизма, а сосредоточиться на работе, как это делали в течение трех предыдущих зим.

Какую цель выбрали россияне для ударов по Украине

Генеральный директор "Нафтогаза" Сергей Корецкий в комментарии The Washington Post отметил, что с февраля российские атаки по энергетическим объектам значительно усилились, снизив ежесуточную добычу газа примерно на 42% только за два месяца. Кроме того, в июне и июле нефтеперерабатывающие мощности страны были полностью уничтожены.

Хотя часть поврежденных мощностей удалось восстановить, Корецкий отметил, что страна готовится к новому этапу атак.

"Скорее всего, [Россия, - ред.] теперь будет массово атаковать энергетические объекты перед отопительным сезоном и зимой. Это терроризм, чистый и простой", - сказал он.

Он считает удары Москвы по газовой инфраструктуре своеобразной местью за решение Украины с 1 января прекратить транзит российского газа после завершения долгосрочных контрактов. В результате Украина вынуждена импортировать почти 6 миллиардов кубометров газа - самый большой показатель в истории.

По словам Корецкого, уже подписанные соглашения позволят покрыть около 95% потребностей страны в газе на момент запуска централизованного отопления 1 ноября. Для этого "Нафтогаз" направил 1 миллиард долларов собственных средств, а еще 1,5 миллиарда долларов предоставили ЕБРР, правительство Норвегии и другие международные партнеры.

Какие города Украины могут остаться без света или тепла зимой - мнение эксперта

Как писал Главред, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко предупредил, что в случае массированных ракетно-дронных атак некоторые украинские города могут остаться без тепла и электроснабжения. Наибольшие проблемы возможны в крупных городах и регионах, удаленных от фронта.

"Худшей ситуации с точки зрения возможного прерывания электричества, чем в Одессе и Киеве, нет. Это два очень дефицитных энергорегиона", - сказал Харченко, передает Укринформ.

В то же время удары по тепловой генерации могут привести к отключению отопления и в населенных пунктах прифронтовых областей.

/ Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 23 сентября днем Россия подняла в небо стратегическую авиацию, способную наносить удары по Украине ракетами Х-101. Самолеты уже находятся в районах возможных пусков, информируют мониторинговые каналы.

Накануне, вечером 22 сентября, оккупанты совершили ракетную атаку по Одессе. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.

В ночь на 23 сентября российская армия снова нанесла комбинированный удар дронами и ракетами по территории Украины. Под обстрел попали Одесская, Днепропетровская, Кировоградская области и Запорожье. В целом враг использовал три баллистические ракеты "Искандер-М/KN-23" и 115 ударных беспилотников. В шести точках зафиксировано попадание.

Другие новости:

Об источнике: The Washington Post The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

