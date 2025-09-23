Враг атаковал два города: оккупанты ударили дронами и ФАБами

Кратко:
- Чернигов подвергся атакам дронов по критической инфраструктуре
- Запорожье под обстрелом: поражены частные и промышленные здания
- Пожары возникли в нескольких районах обоих городов
Вечером понедельника, 22 сентября, Чернигов подвергся атаке дронов по объектам критической инфраструктуры. Об этом сообщил начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский в Telegram.
"В черте города зафиксирован взрыв БпЛА. Информация о последствиях уточняется. Находитесь в безопасных местах", - отметил он в 23:21.видео дня
Позже Брижинский сообщил о втором взрыве в городе, уточнив, что враг попал в один из ключевых объектов критической инфраструктуры. По состоянию на 23:47 пострадавших не зафиксировано.
Удары по Запорожью
Российские войска нанесли удары по Запорожью. По данным Запорожской ОВА, враг попал по меньшей мере пять раз, вызвав пожары в частной застройке и на территории промышленных объектов. Информация о пострадавших пока отсутствует.
Вторую ночь подряд россияне массированно атакуют Запорожье. Под удар попала гражданская инфраструктура и жилые дома, сообщил глава ОВА. По его словам, предварительно по городу было нанесено шесть ударов ФАБами.
Он также подчеркнул, что последствия атак продолжают уточняться, а спасательные службы работают на местах. Местных жителей призывают оставаться в безопасных помещениях и сообщать о любых новых фактах о последствиях атак.
Видео последствий удара по Запорожью
Пожары и разрушения
В Запорожье под завалами, по предварительным данным, может находиться человек, сообщили в ГСЧС Украины.
По информации спасателей, попадание произошло на территории частного домовладения: жилой дом разрушен, а взрывной волной повреждены соседние здания.
На месте происшествия также возник пожар. Сейчас чрезвычайники продолжают ликвидацию огня и проводят поисково-спасательную операцию.
Тактика атак России по Украине - экспертное мнение
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прогнозирует, что осенью Россия продолжит удары по энергетической инфраструктуре Украины, но будет делать акцент на дронах, а не на ракетах.
По его словам, проблем с производством ракет у оккупантов нет - их запасы пополняются, однако более масштабные атаки ожидаются именно с использованием беспилотников.
Коваленко подчеркнул, что Украина уже научилась адаптироваться к таким угрозам: если в 2022 году некоторые города, как Одесса, переживали блэкауты продолжительностью 2-3 недели, то в прошлом году продолжительность отключений сократилась до максимум 24 часов. В 2023-2024 годах система реагирования на энергетические удары значительно улучшилась, поэтому большие удары больше не будут иметь таких разрушительных последствий.
Удары по Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 22 сентября, в Запорожье прогремели взрывы. Российская авиация сбросила на город по меньшей мере пять авиабомб. В результате удара есть погибшие и раненые.
В ночь на 22 сентября страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами и нанесла удары по Запорожью авиабомбами. Президент Владимир Зеленский сообщил, что на месте продолжаются спасательные операции и разбор завалов.
Начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов предостерег, что Россия будет усиливать атаки против Украины, в частности против гражданских. По его словам, чем больше проблем у врага на фронте, тем сильнее он будет пытаться терроризировать мирное население.
Читайте также:
- Враг усилит удары по Украине: в Генштабе предупредили украинцев об опасности
- "Вас предупредили": на Путина набросились с угрозами во время заседания ООН
- РФ готовит новый плацдарм: есть угроза нападения на Одесскую область
О персоне: Иван Федоров
Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) - украинский политик, общественный деятель, председатель Запорожской областной военной администрации со 2 февраля 2024 года
С 2020 - Мелитопольский городской голова.
В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ.
В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОВА.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред