Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Враг усилит удары по Украине: в Генштабе предупредили украинцев об опасности

Ангелина Подвысоцкая
22 сентября 2025, 19:50
1492
Российские оккупанты будут бить по гражданским на фоне неудач на фронте.
атака дронов
РФ усилит атаки на Украину / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Что известно:

  • РФ усилит удары по Украине
  • Враг будет обстреливать гражданских
  • Под атакой могут быть объекты, от которых зависит жизнедеятельность страны

Россияне будут усиливать удары по Украине, а под атакой будут гражданские. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов в комментарии Liga.net.

Враг будет сильнее терроризировать гражданское население, если ему будет труднее достигать успехов на фронте.

видео дня

"Чем сложнее врагу будет достигать какого-то успеха на фронте, тем больше он будет поражать гражданскую инфраструктуру, пытаясь таким образом принудить к нужным ему решениям", - сказал Гнатов.

В то же время начальник Генштаба отказался давать прогноз по подготовке к "тяжелой осени". Однако он отметил, что россияне будут бить по объектам, от которых зависит жизнедеятельность всех сегментов страны.

Угроза нового обстрела

Главред писал, что по данным мониторинговых ресурсов, Россия готовит новый массированный воздушный удар по Украине в ближайшее время. Об этом свидетельствует характерная активность на частотах стратегической авиации армии РФ.

"Есть признаки, указывающие на подготовку РФ к нанесению ракетного удара в ближайшее время: отмечены коммуникации пунктов управления стратегической авиации ВКС РФ на боевой частоте", - предупреждают украинцев.

Ту, Ту160, Ту95, Ту22, Ту-160, Ту-95, Ту-22, Ту инфографика
Самолеты, которыми обстреливают Украину / Инфографика Главреда

Атака на Украину 22 сентября - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 22 сентября российская армия направила на город по меньшей мере пять авиабомб. Оккупанты попали в объект гражданской инфраструктуры. Уничтожен и поврежден автомобиль, есть жертвы.

Этой ночью Киевщина также была под ударом БПЛА. Армия РФ атаковала мирные населенные пункты области. Последствия вражеской атаки зафиксированы в четырех районах.

Российские беспилотники атаковали и Сумы. В городе прогремели три взрыва. Армия РФ атаковала предприятие и учебное заведение, вспыхнул пожар. Ранения получил мужчина.

Больше новостей:

О персоне: Андрей Гнатов

Андрей Викторович Гнатов - украинский офицер, бригадный генерал, Командующий Объединенных сил Вооруженных Сил Украины.

27 июля 2022 года был награжден Крестом боевых заслуг - за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу, верность военной присяге, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине вторжение России ракетный удар атака дронов Андрей Гнатов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Уже совсем скоро ударят первые заморозки: синоптики назвали дату сильного похолодания

Уже совсем скоро ударят первые заморозки: синоптики назвали дату сильного похолодания

20:31Синоптик
Москву берут в кольцо: в столице России звучат масштабные взрывы

Москву берут в кольцо: в столице России звучат масштабные взрывы

20:04Война
Враг усилит удары по Украине: в Генштабе предупредили украинцев об опасности

Враг усилит удары по Украине: в Генштабе предупредили украинцев об опасности

19:50Война
Реклама

Популярное

Ещё
Никто такого не ожидал: что происходит на дне Каховского водохранилища

Никто такого не ожидал: что происходит на дне Каховского водохранилища

Карта Deep State онлайн за 22 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Мощный шторм накрывает страну: всем стоит готовиться к новой магнитной буре

Мощный шторм накрывает страну: всем стоит готовиться к новой магнитной буре

Дар Вселенной: у трех знаков зодиака начнется эра достатка 22 сентября

Дар Вселенной: у трех знаков зодиака начнется эра достатка 22 сентября

Гороскоп на завтра 23 сентября: Девам - хорошие новости, Скорпионам - комплименты

Гороскоп на завтра 23 сентября: Девам - хорошие новости, Скорпионам - комплименты

Последние новости

20:33

"Он как собачонка": всплыла правда о браке Пугачевой и Киркорова

20:31

Уже совсем скоро ударят первые заморозки: синоптики назвали дату сильного похолодания

20:19

"Динамо" может получить путевку в Лигу Европы: о чем идет речь

20:13

Кого ждет особая судьба и предназначение: ответ спрятан в дате рождения

20:04

Москву берут в кольцо: в столице России звучат масштабные взрывы

Путин ведет РФ к пропасти, его окружение это поняло и может осуществить переворот – НовакПутин ведет РФ к пропасти, его окружение это поняло и может осуществить переворот – Новак
19:50

Враг усилит удары по Украине: в Генштабе предупредили украинцев об опасности

19:41

"Будут грести всех": что ждет россиян после заявлений Кремля о мобилизации

19:33

Война за "красивый" финал: военный объяснил, что планирует Путин на Донбассе

19:22

Сами притянете к себе проблемы: что нельзя делать 23 сентября, приметы

Реклама
19:18

Бойцы полка "Ахиллес" усадили невредимым дрон РФ: что с ним сделают дальше

19:10

Чего боится Путин?мнение

19:03

Кто такие хасиды и почему они едут в Украину даже во время войныВидео

18:49

Столкнулся с Землей и исчез - куда делся гигантский астероид-убийца динозавровВидео

18:45

Мобилизация по новым правилам: что изменит запуск единого реестра военнообязанных

18:44

Выбрасывать точно не стоит: что можно сделать из втулок от туалетной бумагиВидео

18:15

Кто сыграет Волан-де-морта: "Гарри Поттер" от HBO бросает вызов Джоан Роулинг

18:07

Цены на яйца снизились: стоимость в супермаркетах резко изменилась

18:00

Россияне рвутся к окраинам: в ВСУ предупредили об угрозе для многосоттысячного города

17:45

Ошибаются даже опытные водители: запутанный тест по ПДД на логикуВидео

17:06

"Жизненно необходимо для Путина": в Генштабе раскрыли новые намерения и цели Кремля

Реклама
17:01

Самый суровый приговор: в деле об убийстве парня в фуникулере поставлена точка

16:55

Под угрозой два стратегических города: прогноз нового наступления РФ

16:50

Можно ли есть кровянку: секреты блюда, которое ценили наши предкиВидео

16:44

Где рыба среди осьминогов: только единицы смогут ее увидеть

16:35

Россияне объявили об окружении Купянска - в ВСУ сделали заявление

16:29

Толпа не для них: шесть знаков зодиака, которые ненавидят быть в центре внимания

16:17

Главный не сам Купянск: эксперт назвал более важную цель для врага на Харьковщине

16:05

Удивительный результат: простой натуральный способ очистки стиральной машиныВидео

15:52

РФ попытается захватить два города Украины: что задумали оккупанты

15:45

Мясо разморозится за считанные минуты: простой лайфхак с кастрюлямиВидео

15:33

Увидите меня в париках: Симоньян озвучила диагноз и сделала мрачное заявление

15:29

В Украине массово упали цены на ключевые овощи - что и сколько стоит

15:25

РФ вышла из моратория относительно ядерного оружия: какой ультиматум Путин поставил СШАВидео

15:23

Продвинулись до 2,5 километра: Сырский сообщил о важном успехе Сил обороны

15:01

Белый дом станет ареной UFC: Трамп пообещал грандиозное шоуВидео

14:53

Удивляет водителей: что на самом деле означает синий знак Stop на дорогеВидео

14:25

"Каждый день это борьба": Алена Мозговая тронула признанием о тяжелой болезни

14:25

Российские "Чайки" сожгли не случайно - СМИ раскрыли, что стоит за атакой ГУР

14:16

Круче Нутеллы: рецепт шоколадной пасты из трех ингредиентов за 5 минут

14:05

Правда ли, что нельзя поднимать вещи, которые упали на кладбище: священник объяснилВидео

Реклама
13:54

Сюрприз для домовладельцев: за чужую землю – ответственность и штрафы

13:51

Выглядят волшебно, но есть нельзя: какие опасные ягоды растут в УкраинеВидео

13:37

Купянск России не по зубам, возможно большое наступление на юге страны, но при одном условии - Лакийчук

13:07

"Человек-паук" загремел в больницу: трюк Тома Холланда обернулся трагедией

13:03

В армии России неожиданная "зачистка": в ISW раскрыли план Кремля

13:00

Масштабное похолодание и дожди: когда в Украине резко ухудшится погода - известна дата

12:57

Золотой мяч 2025: претенденты на победу и где смотреть церемонию

12:50

"Китаю выгоден проигрыш Украины": появился тревожный прогноз о поддержке РФВидео

12:43

Крепостные и надзиратели могли быть в роду у каждого - какие фамилии на это указывают

12:36

Как из одной хризантемы сделать десяток новых кустовВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапитки
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять