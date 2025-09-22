Враг усилит удары по Украине: в Генштабе предупредили украинцев об опасности

Российские оккупанты будут бить по гражданским на фоне неудач на фронте.

РФ усилит атаки на Украину

Что известно:

РФ усилит удары по Украине

Враг будет обстреливать гражданских

Под атакой могут быть объекты, от которых зависит жизнедеятельность страны

Россияне будут усиливать удары по Украине, а под атакой будут гражданские. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов в комментарии Liga.net.

Враг будет сильнее терроризировать гражданское население, если ему будет труднее достигать успехов на фронте.

"Чем сложнее врагу будет достигать какого-то успеха на фронте, тем больше он будет поражать гражданскую инфраструктуру, пытаясь таким образом принудить к нужным ему решениям", - сказал Гнатов.

В то же время начальник Генштаба отказался давать прогноз по подготовке к "тяжелой осени". Однако он отметил, что россияне будут бить по объектам, от которых зависит жизнедеятельность всех сегментов страны.

Угроза нового обстрела

Главред писал, что по данным мониторинговых ресурсов, Россия готовит новый массированный воздушный удар по Украине в ближайшее время. Об этом свидетельствует характерная активность на частотах стратегической авиации армии РФ.

"Есть признаки, указывающие на подготовку РФ к нанесению ракетного удара в ближайшее время: отмечены коммуникации пунктов управления стратегической авиации ВКС РФ на боевой частоте", - предупреждают украинцев.

Самолеты, которыми обстреливают Украину / Инфографика Главреда

Атака на Украину 22 сентября - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 22 сентября российская армия направила на город по меньшей мере пять авиабомб. Оккупанты попали в объект гражданской инфраструктуры. Уничтожен и поврежден автомобиль, есть жертвы.

Этой ночью Киевщина также была под ударом БПЛА. Армия РФ атаковала мирные населенные пункты области. Последствия вражеской атаки зафиксированы в четырех районах.

Российские беспилотники атаковали и Сумы. В городе прогремели три взрыва. Армия РФ атаковала предприятие и учебное заведение, вспыхнул пожар. Ранения получил мужчина.

О персоне: Андрей Гнатов Андрей Викторович Гнатов - украинский офицер, бригадный генерал, Командующий Объединенных сил Вооруженных Сил Украины. 27 июля 2022 года был награжден Крестом боевых заслуг - за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу, верность военной присяге, пишет Википедия.

