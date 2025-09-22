РФ сбросила на Запорожье не менее пяти авиабомб: вспыхнули пожары, погибла женщина

Оккупанты попали в объект гражданской инфраструктуры.

Россияне атаковали Запорожье авиабомбами / Коллаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Кратко:

В Запорожье прогремели взрывы

РФ ударила по городу авиабомбами

Со взрывов и пожаров началось в Запорожье утро понедельника, 22 сентября. Российская армия направила на город не менее пяти авиабомб.

Как сообщили в Запорожской ОВА в 06:14, погибла женщина.

"Таковы предварительные трагические последствия вражеской атаки по Запорожью. Информация о раненых устанавливается", - говорится в сообщении.

Ранее глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что оккупанты попали в объект гражданской инфраструктуры. Уничтожен и поврежден автомобиль.

По состоянию на 06:39 известно, что в Запорожье в результате атаки РФ два человека погибли, двое - ранены.

Один из раненых в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Смотрите видео - Последствия атаки по Запорожью:

Атаки РФ на Запорожье - последние новости

Как писал Главред, с вечера 15 сентября и ночью 16 сентября в Запорожье прогремели взрывы. Воздушные силы Украины сообщали о пусках крылатых ракет на Запорожскую область. В городе пострадали автомобили, выбиты окна и повреждены фасады, а в одном из районов возникло возгорание.

Позже стало известно, что россияне били КАБами, баллистикой и из РСЗО. По Запорожью было нанесено минимум 10 ударов. Известно о 13 раненых, среди них двое детей 4 и 17 лет. Они находятся под наблюдением медиков. Один человек – 41-летний мужчина – погиб.

В августе российские оккупанты атаковали фугасными авиационными бомбами базу отдыха в Запорожском районе. Ранения получили 12 человек, среди них – четверо детей.

Другие новости:

