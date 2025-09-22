РФ сбросила на Запорожье не менее пяти авиабомб: вспыхнули пожары, погибла женщина

Кратко:
- В Запорожье прогремели взрывы
- РФ ударила по городу авиабомбами
Со взрывов и пожаров началось в Запорожье утро понедельника, 22 сентября. Российская армия направила на город не менее пяти авиабомб.
Как сообщили в Запорожской ОВА в 06:14, погибла женщина.
"Таковы предварительные трагические последствия вражеской атаки по Запорожью. Информация о раненых устанавливается", - говорится в сообщении.
Ранее глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что оккупанты попали в объект гражданской инфраструктуры. Уничтожен и поврежден автомобиль.
По состоянию на 06:39 известно, что в Запорожье в результате атаки РФ два человека погибли, двое - ранены.
Один из раненых в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь.
Смотрите видео - Последствия атаки по Запорожью:
Атаки РФ на Запорожье - последние новости
Как писал Главред, с вечера 15 сентября и ночью 16 сентября в Запорожье прогремели взрывы. Воздушные силы Украины сообщали о пусках крылатых ракет на Запорожскую область. В городе пострадали автомобили, выбиты окна и повреждены фасады, а в одном из районов возникло возгорание.
Позже стало известно, что россияне били КАБами, баллистикой и из РСЗО. По Запорожью было нанесено минимум 10 ударов. Известно о 13 раненых, среди них двое детей 4 и 17 лет. Они находятся под наблюдением медиков. Один человек – 41-летний мужчина – погиб.
В августе российские оккупанты атаковали фугасными авиационными бомбами базу отдыха в Запорожском районе. Ранения получили 12 человек, среди них – четверо детей.
