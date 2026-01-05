Блогер-беглец Волошин язвительно ответил на розыск ТЦК: "Что же такое?"

Александр Волошин после бегства из Украины планирует жить на Бали.

Александр Волошин в розыске ТЦК / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Александр Волошин

Александра Волошина объявили в розыск ТЦК

Как он отреагировал

Известный украинский блогер Александр Волошин, который сбежал из Украины после громкого скандала со сбором денег Охматдет, снова находится в розыске ТЦК. Об этом сообщил сам блогер в Instagram.

Волошин показал уведомление из приложения Резерв+. В нем сообщается, что на беглеца должны составить протокол о нарушении правил воинского учета. Из-за этого Александра разыскивают ТЦК.

Александр Волошин - блогер / фото: instagram.com, Александр Волошин

Сам блогер решил поиронизировать над этим сообщением. Используя нецензурную лексику, он рассказал, что листал TikTok в момент получения уведомления. Реакция Волошина оказалась странной — выяснилось, что он не впервые попадает в подобную ситуацию, но ранее находил способ ее решить. При этом беглец не сообщил, возвращался ли он для этого в Украину.

"TikTok листал, и опять — опять в розыске. Только недавно сняли. Что же такое?", — язвительно заметил Александр.

Александр Волошин - где сейчас / фото: instagram.com, Александр Волошин

Ранее блогер заявлял, что не вернется в Украину. После обвинений в присвоении средств, собранных на восстановление детской больницы "Охматдет", пострадавшей в результате российского ракетного обстрела Киева, он покинул страну и утверждал, что якобы подвергался преследованиям. Также Волошин сообщал, что сможет вернуться только после изменения политической системы в стране, а его будущие дети будут жить в Европе или Соединенных Штатах Америки.

Почему Александр Волошин попал в базу "Миротворец"? В июле Волошин оказался в базе Центра исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины "Миротворец", где обычно оказываются ярые пропагандисты. На сайте говорилось, что причиной стало участие Александра в актах гуманитарной агрессии против нашей страны, распространение российской пропаганды, участие в информационно-психологической спецоперации России против Украины, покушение на независимость и территориальную целостность Украины. Его назвали "пособником русско-фашистских захватчиков и оккупантов". До внесения в "Миротворец" привела реакция блогера на обстрел оккупантами детской больницы "Охматдет". Тогда он призвал пойти на уступки России, чтобы остановить войну и убийства. После этого он стал получать угрозы. Кроме того, многие из его известных коллег, знакомых и друзей публично его раскритиковали.

