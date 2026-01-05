На вкус как бабушкины пирожки: рецепт ленивых лепешек с картошкой и грибами

Рецепт лепешек с начинкой, которая вкусом вернет в детство.

Простой рецепт лепешек со вкусом детства / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Бабушкины пирожки для многих являются эталонным блюдом из детства. Однако на их приготовление надо потратить немало времени и усилий. Но если хочется съесть что-то со вкусом детства и при этом сэкономить время, можно приготовить лепешки.

Главред узнал, как сделать вкусные лепешки с картошкой и грибами. Об этом в TikTok kathycooks рассказала украинский блогер Екатерина.

Лепешки с картошкой и грибами - рецепт

Ингредиенты:

Тесто:

Мука 400 г муки

Вода 230 мл

Соль 0,5 ч. л.

Масло 1 ст. л.

Начинка:

Картофельное пюре 300 г

Грибы 200 г

Лук репчатый 1 шт.

Зелень

Соль

Перец

Соединяем соль, масло, воду и постепенно вливаем в муку. Замешиваем мягкое тесто и оставляем под полотенцем на 15-20 минут.

Тем временем можно приготовить начинку. Картофель варим и переминаем в пюре. Лук и грибы мелко нарезаем и обжариваем на растительном масле со специями. Далее соединяем пюре, грибы и зелень и хорошо перемешиваем.

Тесто делим на шарики. Раскатываем каждый из них, выкладываем начинку и формируем лепешки. Обжариваем их на слегка смазанной маслом сковородке до золотистой корочки с обеих сторон.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить вкусные лепешки:

Об источнике: kathycoooks kathycoooks - TikTok-страница украинского блогера Екатерины, которая в соцсетях делится рецептами вкусных и простых блюд. На страницу подписаны более 92 тысяч пользователей.

