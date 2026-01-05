На вкус как бабушкины пирожки: рецепт ленивых лепешек с картошкой и грибами

Бабушкины пирожки для многих являются эталонным блюдом из детства. Однако на их приготовление надо потратить немало времени и усилий. Но если хочется съесть что-то со вкусом детства и при этом сэкономить время, можно приготовить лепешки.
Главред узнал, как сделать вкусные лепешки с картошкой и грибами. Об этом в TikTok kathycooks рассказала украинский блогер Екатерина.
Лепешки с картошкой и грибами - рецепт
Ингредиенты:
Тесто:
- Мука 400 г муки
- Вода 230 мл
- Соль 0,5 ч. л.
- Масло 1 ст. л.
Начинка:
- Картофельное пюре 300 г
- Грибы 200 г
- Лук репчатый 1 шт.
- Зелень
- Соль
- Перец
Соединяем соль, масло, воду и постепенно вливаем в муку. Замешиваем мягкое тесто и оставляем под полотенцем на 15-20 минут.
Тем временем можно приготовить начинку. Картофель варим и переминаем в пюре. Лук и грибы мелко нарезаем и обжариваем на растительном масле со специями. Далее соединяем пюре, грибы и зелень и хорошо перемешиваем.
Тесто делим на шарики. Раскатываем каждый из них, выкладываем начинку и формируем лепешки. Обжариваем их на слегка смазанной маслом сковородке до золотистой корочки с обеих сторон.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить вкусные лепешки:
@kathycoooks Лепешки с картофельно-грибной начинкой - простые, домашние и такие вкусные, что остановиться невозможно ? Рецепт: Тесто: - мука - 400 г - теплая вода - 230 мл - соль - 0,5 ч. л. - растительное масло - 1 ст. л. Начинка: - картофельное пюре - ~ 300 г - грибы - 200 г - лук - 1 шт. - соль, перец, любимые специи - по вкусу - зелень - по желанию В миске смешать воду, соль и масло. Постепенно всыпать муку и замесить мягкое, эластичное тесто. Накрыть полотенцем и дать "отдохнуть" 15-20 минут. Лук мелко нарезать, грибы порезать кубиками. Обжарить все на растительном масле до румяности, посолить, поперчить, добавить специи. Соединить с картофельным пюре и зеленью, хорошо перемешать. Тесто разделить на шарики. Каждый раскатать, выложить начинку, защипнуть края и аккуратно сформировать лепешку. Обжарить лепешки на сухой или слегка смазанной маслом сковороде на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Для сочности - каждую лепешку смазать сливочным маслом. Подавайте горячими - с хрустящей корочкой и нежной начинкой внутри. Идеально со сметаной или просто так - потому что это очень-очень вкусно ✨ #коржики с начинкой#коржики#rec♬ original sound - Evening Jazz Radio
Об источнике: kathycoooks
kathycoooks - TikTok-страница украинского блогера Екатерины, которая в соцсетях делится рецептами вкусных и простых блюд. На страницу подписаны более 92 тысяч пользователей.
