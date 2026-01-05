Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Рецепты

На вкус как бабушкины пирожки: рецепт ленивых лепешек с картошкой и грибами

Анна Косик
5 января 2026, 16:37
51
Рецепт лепешек с начинкой, которая вкусом вернет в детство.
Время приготоления Время приготовления: 35 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 20 минут
Порции Порции 2 порции
Кухня Кухня Интернациональная
лепешки с картофелем и грибами
Простой рецепт лепешек со вкусом детства / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Бабушкины пирожки для многих являются эталонным блюдом из детства. Однако на их приготовление надо потратить немало времени и усилий. Но если хочется съесть что-то со вкусом детства и при этом сэкономить время, можно приготовить лепешки.

Главред узнал, как сделать вкусные лепешки с картошкой и грибами. Об этом в TikTok kathycooks рассказала украинский блогер Екатерина.

Лепешки с картошкой и грибами - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Тесто:

  • Мука 400 г муки
  • Вода 230 мл
  • Соль 0,5 ч. л.
  • Масло 1 ст. л.

Начинка:

  • Картофельное пюре 300 г
  • Грибы 200 г
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Зелень
  • Соль
  • Перец

Соединяем соль, масло, воду и постепенно вливаем в муку. Замешиваем мягкое тесто и оставляем под полотенцем на 15-20 минут.

Тем временем можно приготовить начинку. Картофель варим и переминаем в пюре. Лук и грибы мелко нарезаем и обжариваем на растительном масле со специями. Далее соединяем пюре, грибы и зелень и хорошо перемешиваем.

Тесто делим на шарики. Раскатываем каждый из них, выкладываем начинку и формируем лепешки. Обжариваем их на слегка смазанной маслом сковородке до золотистой корочки с обеих сторон.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить вкусные лепешки:

@kathycoooks Лепешки с картофельно-грибной начинкой - простые, домашние и такие вкусные, что остановиться невозможно ? Рецепт: Тесто: - мука - 400 г - теплая вода - 230 мл - соль - 0,5 ч. л. - растительное масло - 1 ст. л. Начинка: - картофельное пюре - ~ 300 г - грибы - 200 г - лук - 1 шт. - соль, перец, любимые специи - по вкусу - зелень - по желанию В миске смешать воду, соль и масло. Постепенно всыпать муку и замесить мягкое, эластичное тесто. Накрыть полотенцем и дать "отдохнуть" 15-20 минут. Лук мелко нарезать, грибы порезать кубиками. Обжарить все на растительном масле до румяности, посолить, поперчить, добавить специи. Соединить с картофельным пюре и зеленью, хорошо перемешать. Тесто разделить на шарики. Каждый раскатать, выложить начинку, защипнуть края и аккуратно сформировать лепешку. Обжарить лепешки на сухой или слегка смазанной маслом сковороде на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Для сочности - каждую лепешку смазать сливочным маслом. Подавайте горячими - с хрустящей корочкой и нежной начинкой внутри. Идеально со сметаной или просто так - потому что это очень-очень вкусно ✨ #коржики с начинкой#коржики#rec♬ original sound - Evening Jazz Radio

Вас может заинтересовать:

Об источнике: kathycoooks

kathycoooks - TikTok-страница украинского блогера Екатерины, которая в соцсетях делится рецептами вкусных и простых блюд. На страницу подписаны более 92 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

рецепт рецепты
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Отключение света 6 января: в Укрэнерго раскрыли, где не будет света во вторник

Отключение света 6 января: в Укрэнерго раскрыли, где не будет света во вторник

18:55Энергетика
Решение уже принято: названа сумма и временные рамки большого транша от ЕС

Решение уже принято: названа сумма и временные рамки большого транша от ЕС

18:43Мир
В Украине готовят масштабные изменения для военных - новый министр представит план

В Украине готовят масштабные изменения для военных - новый министр представит план

18:18Новости
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 5 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 января: что происходит на фронте (обновляется)

Жизнь уже не будет прежней: четыре знака зодиака получат суровый урок 5 января

Жизнь уже не будет прежней: четыре знака зодиака получат суровый урок 5 января

Настя Каменских на русском объявила о переменах в жизни — детали

Настя Каменских на русском объявила о переменах в жизни — детали

Забудут обо всех проблемах: три знака зодиака ждет большой успех

Забудут обо всех проблемах: три знака зодиака ждет большой успех

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки под дождем за 47 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки под дождем за 47 секунд

Последние новости

19:04

Почему желтеют листья у комнатных растений: причины, о которых многие не догадываются

18:55

Отключение света 6 января: в Укрэнерго раскрыли, где не будет света во вторник

18:47

Ценники неожиданно изменили: в супермаркетах подорожал базовый продукт

18:43

Решение уже принято: названа сумма и временные рамки большого транша от ЕС

18:29

Она была сильнее Роксоланы: украинка, которая правила империей

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

18:18

В Украине готовят масштабные изменения для военных - новый министр представит план

18:11

В Киеве призывают жителей не купаться в водоемах на Крещение – детали

18:10

Украинцев предупредили о серьезной опасности: названа дата, когда налетит мощный шторм

17:34

Операция "Труба 2.0": россияне использовали газопровод для прорыва в крупный городВидео

Реклама
17:08

Украинский вратарь претендует на звание лучшего в мире в 2025 году – кто он

17:07

Опасные периоды ждут украинцев: названы даты жестких магнитных бурь

16:59

Сварится за 10 минут: как сообразительные хозяйки ускоряют приготовление картофеля

16:44

"Специальный формат": СМИ раскрыли, какую новую должность может получить Кулеба

16:44

Доллар резко взлетел, а евро подешевел: новый курс валют на 6 января

16:37

На вкус как бабушкины пирожки: рецепт ленивых лепешек с картошкой и грибами

16:30

Участниц "Холостяка" прорвало: разгорелся скандал из-за признаний Тараса Цимбалюка

16:13

Почему 6 января нельзя ничего выносить из дома: какой церковный праздник

16:09

Сине-желтый: единственно правильный - кто и зачем говорит иначе

16:02

Россия ночью поднимала стратегическую авиацию, но отказалась от атаки - что произошло

15:49

Диетологи назвали рыбу главным продуктом зимы: какие виды самые полезные

Реклама
15:41

Россия разбомбила американский завод в Днепре: мэр рассказал о последствиях

15:32

От союзника до оккупанта: как Москва стерла украинское государство

15:22

Гороскоп на завтра 6 января: Девам - радостные новости, Стрельцам - предательство

15:18

Может разрушить авто: водителям назвали главный "минус" подземного паркинга

15:12

Кремль в страхе из-за спецоперации США в Венесуэле: чего боится Россия

15:06

Водителей призвали положить кошачий наполнитель в авто: причина удивит многих

14:57

Черный силуэт быстрее поезда: в киевском метро фиксируют загадочное явление

14:27

Плакат, расколовший страну: кто и зачем придумал "три сорта" украинцев

14:17

Блогер-беглец Волошин язвительно ответил на розыск ТЦК: "Что же такое?"

14:03

СБУ временно возглавил Евгений Хмара - что о нем известно

14:02

Маша Ефросинина поделилась редким фото с 21-летней дочерью

14:01

РФ пытается расширить фронт в двух областях: военный раскрыл план врага

14:01

Не хлам, а инвестиция: профессионал рассказал о самых ценных вещах секонд-хендов

13:55

Россияне оснащают Шахеды ПЗРК "Верба": СМИ объяснили, чем это опасно

13:54

Колядка или щедривка: простая ошибка, которой боятся на каждое Рождество

13:43

Василий Малюк уходит с должности главы СБУ - Зеленский

13:26

"Где-то развалило дом": маленький сын Козловского удивил реакцией на обстрел

13:19

Никогда не садитесь на порог: во что верили наши предки и чего они боялись

13:17

Харьков и Днепр трясет от взрывов: РФ атакует города ракетами и дронами, деталиВидео

12:32

Как птицам удаётся долго стоять на льду: утки, лебеди и гуси используют хитрый трюкВидео

Реклама
12:26

Зачем рассаду поливают медом: как быстро укрепить рассадуВидео

12:22

Цена достигнет 450 гривен за килограмм: в Украине будет дорожать один вид рыбы

12:21

"Нельзя было год беременеть": победительница "Холостяка" Белень поделилась личным

12:21

Предательница Ани Лорак срочно покинула РФ вслед за дочерью

12:20

Экс-министр финансов Канады стала советницей Зеленского: что известно

11:58

Зеленский назначил первого заместителя Буданова: кто он

11:43

Возлюбленный Наталки Денисенко может повторить судьбу Андрея Фединчика

11:31

Оккупанты прорываются в еще один крупный город: военный оценил угрозу

11:25

РФ стянула "элитные войска" для захвата одного города: где идут горячие бои

11:18

Как он вырос: Леся Никитюк показала полугодовалого сына

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Новый год 2026
Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять