Гора жареных пирожков, как у бабушки: очень простой рецепт теста на воде

Иногда так хочется домашней выпечки, а холодильник почти пустой. Именно тогда выручает этот быстрый рецепт пирожков без молока и яиц, которым поделились на портале "1+1".

Вам понадобится:

вода - 250 мл;

мука - 400-500 г;

дрожжи сухие - 1 ст. л;

сахар - 1 ст. л;

соль - 1 ч. л;

масло - 1 ст. л. (в тесто) + для жарки;

начинка - выбираете самостоятельно, самая популярная - картофельное пюре.

Процесс приготовления

Сначала кулинарный блогер Анна Фесенко рекомендует смешать в посуде муку, дрожжи, сахар и соль. Сюда же влейте теплую воду и размешайте ложкой.

Когда тесто загустеет, добавьте столовую ложку масла и вымесите его руками примерно 5 минут.

Далее слегка смажьте миску маслом, переложите туда тесто, накройте полотенцем или пленкой и оставьте в теплом месте на 1 час, чтобы оно подошло.

Тем временем приготовьте начинку. Для этого отварите картофель, разомните его, добавьте сливочное масло и обжаренный до золотистости лук.

Когда тесто подойдет, можно формировать пирожки. Просто поделите тесто на части, раскатайте кружочки, выложите начинку, защипните края. Оставьте "отдохнуть" на 10 минут.

Далее разогрейте масло на сковороде и поместите пирожки. Кстати, жарить нужно швом вниз до румяной корочки с обеих сторон.

Приятного аппетита!

Как приготовить жареные пирожки на воде - смотрите видео:

