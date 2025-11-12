Так вкусно "Шубу" вы еще не готовили: роскошная закуска, которая удивит гостей

Предлагаем "Шубу" приготовить в виде роллов.

Рецепт классики на новый лад / Коллаж: Главред, фото скриншот

До Нового года осталось меньше двух месяцев. Ни для кого не секрет, что главное блюдо праздничного стола - салат "Селедка под шубой". Однако, традиционной подачей никого уже не удивишь. Главред, со ссылкой на утреннее шоу "Сніданок 1+1", предлагает приготовить "Шубу" по-новому - в виде роллов.

Вам понадобится:

свекла - 2 шт;

морковь - 1 шт;

картофель - 1 шт;

яйцо - 1 шт;

филе сельди - 200 г;

лук - 1 шт;

майонез - 30 г;

соль, уксус (для маринования лука) - по вкусу.

Процесс приготовления

Сначала нужно подготовить овощи: свеклу следует запечь в духовке до готовности - так она сохранит цвет и насыщенный вкус, рекомендуют на портале "1+1".

Тем временем морковь и картофель стоит отварить в мундире.

Следующий шаг - создание основы роллов. Часть свеклы нарежьте тонкими пластинками - они будут служить "оберткой" для ролла. Остальную свеклу натрите на мелкой терке - из нее получится клейкая масса, которая поможет сохранить форму блюда.

Далее постепенно выкладываем слои. На пищевую пленку выложите слайсы свеклы, немного заходя один на другой. Смажьте натертой свеклой. После этого равномерно распределите натертый картофель и морковь. Слои не забудьте смазать майонезом.

Затем стоит замариновать лук. Для этого возьмите уксус, воду и залейте этой жидкостью лук на несколько минут - он станет мягче и не будет перебивать нежность свеклы и сельди. После - выложите мелко нарезанный маринованный лук и кусочки сельди. Сверху посыпьте отварным яйцом.

Финальный шаг - заворачивание ролла. Нужно осторожно скрутить все в рулет.

Готовый ролл следует поместить в холодильник на 6-8 часов (лучше на ночь).

Перед подачей снимите пленку, нарежьте острым ножом на кусочки. Можно еще украсить свежей зеленью.

Приятного аппетита!

Как приготовить роллы со свеклой и сельдью - смотрите видео:

