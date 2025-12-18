Укр
Мощное похолодание обрушится на Украину: когда регионы накроет морозная зима

Ангелина Подвысоцкая
18 декабря 2025, 23:52
Синоптики объявили штормовое предупреждение на 19 декабря - І уровень опасности.
Прогноз погоды в Украине на 19 декабря / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 19 декабря
  • Когда температура воздуха опустится до -12 градусов
  • Где будет туман

Погода в Украине 19 декабря будет сухой, но туманной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. На Левобережье, в западных и Житомирской областях будет туман с видимостью 200-500 м.

"Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта", - говорится в сообщении.

погода 19 декабря
Прогноз погоды в Украине на 19 декабря / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко отметила, что 19 декабря в Украине будет сухо. В то же время ожидается туман.

Днем температура воздуха опустится до -2...+3 градусов. На территории южных и западных областей будет теплее - 3-8 градусов тепла.

В большинстве областей 25-26 декабря ожидается сильное похолодание. Ночью температура воздуха может опуститься до -12 градусов.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 19 декабря

В Украине 19 декабря будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. На Левобережье, в западных и Житомирской областях будет туман. Ветер будет переменных направлений.

"Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла (днем в западных и южных областях 3-8° тепла); в Крыму ночью 2-7° тепла, а в дневные часы 7-12°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -1

По данным meteoprog, 19 декабря в Украине будет прохладной. Теплее всего будет в Николаевской области. Там температура воздуха повысится до 5-10 градусов тепла. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до -1...+3 градусов тепла.

погода 19 декабря
Прогноз погоды в Украине на 19 декабря / фото: meteoprog

Погода 19 декабря в Киеве

В Киеве 19 декабря будет облачно. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют, но будет туман. Ветер в этот день будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Температура по области ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве ночью и днем 0-2° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 19 декабря
Прогноз погоды в Украине на19 декабря / фото: meteoprog

Погода в Украине - новости по теме

Как писал Главред, в четверг, 18 декабря, в большинстве областей Украины осадков не прогнозировалось. Лишь на Закарпатье возможен небольшой дождь, а в Карпатах дождь с мокрым снегом.

Напомним, Восточная Европа и Украина в эти дни будут находиться под влиянием антициклонов. Метеоролог Игорь Кибальчич отметил, что ожидаются незначительные колебания температуры, слабый ветер и локальные осадки.

Недавно синоптик Наталья Птуха рассказала, какой будет зима в Украине. По ее словам, нынешние зимние месяцы в целом будут теплее на 1,5-2 градуса. Однако, она предупредила, что даже в относительно мягкий сезон стоит быть готовыми к резким погодным "качелям".

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

