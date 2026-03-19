Украинская олимпийская чемпионка раскрыла пол первенца

Ольга Харлан с женихом поделились радостной новостью.

Ольга Харлан и Луиджи Самеле / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olgakharlan

Украинская саблистка и олимпийская чемпионка Ольга Харлан готовится впервые стать матерью. О беременности спортсменка сообщила в начале февраля.

Сегодня стал известен пол ребенка Ольги. Вместе с женихом и отцом малыша, итальянским саблистом Луиджи Самеле, она опубликовала серию фото в Instagram. Последним снимком будущие родители раскрыли, кого ждут.

Харлан и Самеле станут родителями девочки. Пара просто сияет от счастья на новых кадрах. В комментариях спортсменов поздравляют с доченькой.

О персоне: Ольга Харлан Ольга Харлан - фехтовальщица на саблях, олимпийская чемпионка 2008 и 2024 годов и серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в командном первенстве, трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр (2014, 2013 2017, 2019 в индивидуальном первенстве, 2009 и 2013 в командном первенстве), восьмикратная чемпионка Европы (2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2019 в индивидуальном первенстве, 2009 и 2010 в командном первенстве), Кавалер ордена Свободы, орденов Ярослава Мудрого IV и V вв., полный кавалер орденов "За заслуги" и княгини Ольги.

За свою спортивную карьеру Ольга Харлан завоевала шесть олимпийских медалей (больше всего среди спортсменов, представлявших Украину), 15 медалей чемпионатов мира и 20 медалей чемпионатов Европы, что является рекордом для украинских фехтовальщиков.

