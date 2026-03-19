"Пора завершать перерыв": Зеленский анонсировал новый раунд мирных переговоров

Украинская делегация отправляется в США для переговоров о прекращении войны и обеспечении достойного мира.

Зеленский подчеркнул важность содержательных переговоров / коллаж: Главред, фото: Офис президента, t.me/umerov_rustem

В субботу в США состоятся переговоры о завершении войны России против Украины. Об этом в своем вечернем видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, от американской стороны поступают сигналы о готовности продолжить работу в существующих форматах переговоров.

"Переговорная пауза была, пора ее завершать. И мы делаем все, чтобы переговоры были действительно содержательными. Украинская команда — именно политическая часть переговорной группы — уже в пути, в эту субботу мы ожидаем встречи в Соединенных Штатах Америки", — сказал Зеленский.

Он добавил, что 19 марта вопрос переговоров обсуждался с секретарем СНБО Рустемом Умеровым, руководителем Офиса президента Кириллом Будановым и главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией.

"Также во встречах примет участие Сергей Кислица (первый заместитель руководителя Офиса президента – ред.). Наш приоритет – сделать все для возможности достойного мира", – подчеркнул президент.

Как ранее сообщал Главред, трехсторонние переговоры между Украиной, США и страной-агрессором Россией могут возобновиться уже в ближайшее время. Соответствующие сигналы Украина получает от Соединенных Штатов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам заседания Европейского совета.

Кроме того, военно-политический эксперт Александр Коваленко считает, что в ближайшее время переговоры между Украиной и Россией, вероятно, не принесут существенных результатов. Международный диалог продлится в течение года, однако его практические последствия ограничатся преимущественно обменами пленными.

Напомним, по данным Politico, администрация Дональда Трампа рассматривает завершение войны в Украине как часть более широкой стратегии сдерживания Китая. В Белом доме считают, что стимулирование России к миру и привлечение американских инвестиций может изменить глобальный баланс сил и ослабить ее связи с Пекином.

Мирные переговоры Украины и России Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не об уступках. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным. Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые совершала ранее. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не будут выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению. Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному урегулированию войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.

