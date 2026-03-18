Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Очень плохое предчувствие": Зеленский высказался о мирных переговорах по Украине

Анна Ярославская
18 марта 2026, 07:01обновлено 18 марта, 07:35
Президент Украины сделал тревожное заявление из-за войны в Иране.
Зеленский, Трамп, Стармер
Зеленский предупредил о расколе Запада на фоне войны в Иране

Главное:

  • Зеленский заявил, что переговоры по Украине затягиваются
  • Причина — влияние войны в Иране на международную повестку
  • Зеленский призвал Трампа и Стармера встретиться и наладить отношения

Мирные переговоры по Украине постоянно откладываются, и причина этого - война в Иране. Президент Владимир Зеленский заявил о "очень плохом предчувствии" из-за влияния конфликта на Ближнем Востоке на переговорные процессы.

В интервью BBC Зеленский призвал президента США Дональда Трампа и премьера Британии Кира Стармера встретиться и найти общий язык после неоднократной критики Трампа в адрес Стармера.

видео дня

Зеленский отметил, что хотя он не будет указывать главе Белого дома, что делать, Трампу и Стармеру следует встретиться, чтобы "восстановить отношения".

Глава Украины предостерёг от раскола среди западных лидеров и отметил, что у него "очень плохое предчувствие" относительно влияния войны в Иране на Украину.

"Я бы очень хотел, чтобы президент Трамп встретился со Стармером... чтобы они выработали общую позицию", - подчеркнул Зеленский.

Смотрите видео - Зеленский предупредил о рисках из-за войны в Иране:

Скриншот

Трамп недоволен Стармером: в чем причина

16 марта президент США Дональд Трамп заявил, что "недоволен" премьер-министром Великобритании за то, что Кир Стармер отказался отправить военную технику на Ближний Восток, когда началась американо-израильская операция против Ирана, пишет CNN.

"Я был очень удивлен поведением Великобритании, потому что две недели назад я сказал: "Почему бы вам не отправить туда несколько кораблей?", а он действительно не хотел этого делать", – сказал Трамп журналистам.

Он добавил, что Стармер сообщил ему, что собирается встретиться со своей командой, чтобы принять решение о присоединении к усилиям по обеспечению безопасности Ормузского пролива.

"Я сказал: „Тебе не нужно собираться с командой. Ты премьер-министр. Ты можешь принимать решения самостоятельно – зачем тебе собираться с командой, чтобы выяснить, отправишь ли ты нам тральщики или корабли?", – рассказал Трамп.

7 марта Трамп раскритиковал Британию за якобы запоздалые решения, когда, по его словам, США и Израиль "почти победили" в войне против Ирана. Так он прокомментировал решение Британии подготовить авианосец HMS Prince of Wales к отправке на Ближний Восток.

Перед началом операции США против Ирана Великобритания отказала Вашингтону в разрешении на проведение ударов с таких баз, как Диего-Гарсия и Фэрфорд, ссылаясь на международное право. Однако впоследствии Кир Стармер уступил и сказал, что разрешит США доступ к Диего-Гарсии для "конкретных и ограниченных оборонительных целей".

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, 4 марта президент Зеленский заявил, что очередной раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией откладывается из-за ситуации вокруг Ирана.

6 марта специальный посланник США Стив Уиткофф заявил, что в мирных переговорах между Украиной и Россией ожидается дополнительный прогресс в ближайшие недели.

11 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Стамбульские договоренности, достигнутые на переговорах по войне в 2022 году, уже не соответствуют нынешней ситуации.

Дипломаты ЕС считают, что мирные переговоры о прекращении войны в Украине, в которых принимал активное участие американский президент Дональд Трамп, провалились. Они убеждены, что Трамп потерял интерес к Украине, поскольку сейчас он сосредоточен на войне против Ирана. В настоящее время переговоры находятся "в опасной зоне".

Другие новости:

Об источнике: BBC

Британская телерадиовещательная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, аббревиатура BBC) - британская компания общественного телерадиовещания.

По количеству слушателей крупнейшая телерадиовещательная компания в мире. В штате корпорации работает более 22 000 человек во всем мире (в том числе и в Украине), более 16 000 из которых работают в государственном секторе, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский новости Украины война России и Украины мирные переговоры Атака на Иран
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять