"Очень плохое предчувствие": Зеленский высказался о мирных переговорах по Украине

Мирные переговоры по Украине постоянно откладываются, и причина этого - война в Иране. Президент Владимир Зеленский заявил о "очень плохом предчувствии" из-за влияния конфликта на Ближнем Востоке на переговорные процессы.
В интервью BBC Зеленский призвал президента США Дональда Трампа и премьера Британии Кира Стармера встретиться и найти общий язык после неоднократной критики Трампа в адрес Стармера.
Зеленский отметил, что хотя он не будет указывать главе Белого дома, что делать, Трампу и Стармеру следует встретиться, чтобы "восстановить отношения".
Глава Украины предостерёг от раскола среди западных лидеров и отметил, что у него "очень плохое предчувствие" относительно влияния войны в Иране на Украину.
"Я бы очень хотел, чтобы президент Трамп встретился со Стармером... чтобы они выработали общую позицию", - подчеркнул Зеленский.
Трамп недоволен Стармером: в чем причина
16 марта президент США Дональд Трамп заявил, что "недоволен" премьер-министром Великобритании за то, что Кир Стармер отказался отправить военную технику на Ближний Восток, когда началась американо-израильская операция против Ирана, пишет CNN.
"Я был очень удивлен поведением Великобритании, потому что две недели назад я сказал: "Почему бы вам не отправить туда несколько кораблей?", а он действительно не хотел этого делать", – сказал Трамп журналистам.
Он добавил, что Стармер сообщил ему, что собирается встретиться со своей командой, чтобы принять решение о присоединении к усилиям по обеспечению безопасности Ормузского пролива.
"Я сказал: „Тебе не нужно собираться с командой. Ты премьер-министр. Ты можешь принимать решения самостоятельно – зачем тебе собираться с командой, чтобы выяснить, отправишь ли ты нам тральщики или корабли?", – рассказал Трамп.
7 марта Трамп раскритиковал Британию за якобы запоздалые решения, когда, по его словам, США и Израиль "почти победили" в войне против Ирана. Так он прокомментировал решение Британии подготовить авианосец HMS Prince of Wales к отправке на Ближний Восток.
Перед началом операции США против Ирана Великобритания отказала Вашингтону в разрешении на проведение ударов с таких баз, как Диего-Гарсия и Фэрфорд, ссылаясь на международное право. Однако впоследствии Кир Стармер уступил и сказал, что разрешит США доступ к Диего-Гарсии для "конкретных и ограниченных оборонительных целей".
Как писал Главред, 4 марта президент Зеленский заявил, что очередной раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией откладывается из-за ситуации вокруг Ирана.
6 марта специальный посланник США Стив Уиткофф заявил, что в мирных переговорах между Украиной и Россией ожидается дополнительный прогресс в ближайшие недели.
11 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Стамбульские договоренности, достигнутые на переговорах по войне в 2022 году, уже не соответствуют нынешней ситуации.
Дипломаты ЕС считают, что мирные переговоры о прекращении войны в Украине, в которых принимал активное участие американский президент Дональд Трамп, провалились. Они убеждены, что Трамп потерял интерес к Украине, поскольку сейчас он сосредоточен на войне против Ирана. В настоящее время переговоры находятся "в опасной зоне".
