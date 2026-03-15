"Это катастрофа": дипломаты отметили провал переговоров по Украине

Переговоры по Украине провалились

Что говорят чиновники:

Мирные переговоры по Украине провалились

Внимание Трампа сосредоточено на Иране

Кремль не готов к компромиссам

Мирные переговоры о прекращении войны в Украине, в которых принимал активное участие американский президент Дональд Трамп, провалились. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на дипломатов ЕС.

Они убеждены, что Трамп потерял интерес к Украине, поскольку сейчас он сосредоточен на войне против Ирана. В настоящее время переговоры находятся "в опасной зоне".

"Ближний Восток серьезно переориентировал политическое внимание с Украины. Для нас и для Украины это катастрофа", — сказал один из дипломатов ЕС.

Из-за войны в Иране Вашингтон уже предупредил страны ЕС, что поставки оружия и средств ПВО будут задержаны. Это может иметь серьезные последствия для Украины.

Переговоры с РФ

Дональд Трамп до сих пор надеется, что ему удастся прекратить войну в Украине мирными переговорами. Однако Путин не проявил готовности к компромиссам.

"Я не думаю, что россияне хотят снова вести переговоры в ближайшее время. Потому что говорить не о чем", — говорит дипломат.

Сами же лидеры ЕС не считают, что переговоры с РФ приведут к миру. Они убеждены, что нужно усиливать давление на Россию. Однако Вашингтон так не считает и готовится к ослаблению санкций против Москвы на фоне войны с Ираном.

Напомним, ранее Главред писал, что очередной раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией откладывается из-за ситуации вокруг Ирана. Пока нет необходимых сигналов для проведения трехсторонней встречи, однако Украина готова возобновить переговоры, как только позволит ситуация с безопасностью.

Ранее специальный посланник США Стив Виткофф заявил, что в мирных переговорах между Украиной и Россией в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс. Он подчеркнул, что работа над мирным соглашением продолжается, а переговоры уже дали результат.

Как сообщалось, в отчете Института изучения войны отмечается, что в Кремле пытаются использовать ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы создать информационную основу для обвинений США в возможном срыве мирных переговоров по Украине.

Об источнике: Financial Times Financial Times — британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом формате и посвященная текущим событиям в сфере бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Великобритании, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и одобрение, пишет Википедия.

