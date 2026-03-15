Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

"Это катастрофа": дипломаты отметили провал переговоров по Украине

Ангелина Подвысоцкая
15 марта 2026, 11:10
В настоящее время американский президент сосредоточен на войне против Ирана.
Переговоры по Украине провалились

Что говорят чиновники:

  • Мирные переговоры по Украине провалились
  • Внимание Трампа сосредоточено на Иране
  • Кремль не готов к компромиссам

Мирные переговоры о прекращении войны в Украине, в которых принимал активное участие американский президент Дональд Трамп, провалились. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на дипломатов ЕС.

Они убеждены, что Трамп потерял интерес к Украине, поскольку сейчас он сосредоточен на войне против Ирана. В настоящее время переговоры находятся "в опасной зоне".

видео дня

"Ближний Восток серьезно переориентировал политическое внимание с Украины. Для нас и для Украины это катастрофа", — сказал один из дипломатов ЕС.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Из-за войны в Иране Вашингтон уже предупредил страны ЕС, что поставки оружия и средств ПВО будут задержаны. Это может иметь серьезные последствия для Украины.

Переговоры с РФ

Дональд Трамп до сих пор надеется, что ему удастся прекратить войну в Украине мирными переговорами. Однако Путин не проявил готовности к компромиссам.

"Я не думаю, что россияне хотят снова вести переговоры в ближайшее время. Потому что говорить не о чем", — говорит дипломат.

Сами же лидеры ЕС не считают, что переговоры с РФ приведут к миру. Они убеждены, что нужно усиливать давление на Россию. Однако Вашингтон так не считает и готовится к ослаблению санкций против Москвы на фоне войны с Ираном.

Мирный план США из 20 пунктов
Мирный план США / Инфографика: Главред

Переговоры о мире — новости по теме

Напомним, ранее Главред писал, что очередной раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией откладывается из-за ситуации вокруг Ирана. Пока нет необходимых сигналов для проведения трехсторонней встречи, однако Украина готова возобновить переговоры, как только позволит ситуация с безопасностью.

Ранее специальный посланник США Стив Виткофф заявил, что в мирных переговорах между Украиной и Россией в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс. Он подчеркнул, что работа над мирным соглашением продолжается, а переговоры уже дали результат.

Как сообщалось, в отчете Института изучения войны отмечается, что в Кремле пытаются использовать ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы создать информационную основу для обвинений США в возможном срыве мирных переговоров по Украине.

Читайте также:

Об источнике: Financial Times

Financial Times — британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом формате и посвященная текущим событиям в сфере бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Великобритании, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и одобрение, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США Дональд Трамп вторжение России мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина готовит альтернативу Patriot для борьбы с баллистикой: что известно о системе

Украина готовит альтернативу Patriot для борьбы с баллистикой: что известно о системе

11:37Война
"Можем ударить для развлечения": громкое заявление Трампа о войне

"Можем ударить для развлечения": громкое заявление Трампа о войне

11:33Мир
"Это катастрофа": дипломаты отметили провал переговоров по Украине

"Это катастрофа": дипломаты отметили провал переговоров по Украине

11:10Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Что означает рыбка на автомобиле: правда, о которой мало кто знает

Что означает рыбка на автомобиле: правда, о которой мало кто знает

Карта Deep State онлайн за 15 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 15 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Три знака зодиака вскоре вытянут счастливый билет по жизни - кто они

Три знака зодиака вскоре вытянут счастливый билет по жизни - кто они

Путин захочет договариваться: Свитан о главном способе принуждения РФ к миру

Путин захочет договариваться: Свитан о главном способе принуждения РФ к миру

"Власть Путина уже шатается": военный назвал год окончания войны в Украине

"Власть Путина уже шатается": военный назвал год окончания войны в Украине

Последние новости

12:27

РФ стягивает значительные силы: Сырский назвал основное направление атаки врага

12:06

Любовный гороскоп на неделю с 16 по 22 марта

12:03

Не листья и не чай: что на самом деле содержится в чайных пакетиках

11:59

Наигранно разрыдалась: дочь Лорак устроила публичную сценуВидео

11:57

В Украине неожиданно упали цены на продукты: что происходит

Россия меняет цели ударов и будет выносить уже не энергетику: что под угрозой – СвитанРоссия меняет цели ударов и будет выносить уже не энергетику: что под угрозой – Свитан
11:37

Украина готовит альтернативу Patriot для борьбы с баллистикой: что известно о системе

11:33

"Можем ударить для развлечения": громкое заявление Трампа о войне

11:15

Гороскоп Таро на неделю с 16 по 22 марта: Львам - радость, Рыбам - терпение

11:10

"Это катастрофа": дипломаты отметили провал переговоров по Украине

Реклама
10:38

Зеленский откровенно рассказал о конфликте с Венгрией и упреках Трампа: важные заявления президента

10:31

Гороскоп на неделю с 16 по 22 марта: Ракам - споры, Весам - признание

10:12

Когда переводят часы на летнее время в 2026 году: известна дата

10:05

Украину накроет резкое похолодание со снегом: синоптик назвал неприятные даты

09:28

РФ готовит новый удар для Украины: что задумали оккупанты

09:16

На Россию налетели дроны: Краснодарский край в огне

09:15

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 15 марта (обновляется)

08:50

Карта Deep State онлайн за 15 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Удары Ирана шахедами по Калифорнии: Киричевский объяснил, почему США не предотвращают эти ударымнение

07:53

"Я удивлен": Трамп недовольно высказался о Зеленском

07:50

Бор спасает помидоры: как избежать опадения цветков и мелких плодов

Реклама
05:50

Судьба подкинет козырь: каким знакам зодиака повезет оказаться в выигрыше

05:12

Скрытая опасность: почему категорически нельзя хранить полотенца в ванной

04:38

Гороскоп на завтра, 16 марта: Ракам - большой успех, Весам - радость

04:07

Одежда, которая "крадет" сантиметры: какие ошибки допускает каждая третья женщина

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с лошадью за 39 с

03:31

Что хочет сказать ваша собака: 12 сигналов, которые должен знать каждый хозяин

02:59

Одна деталь меняет все - чем украинский дом лучше русской избы

01:30

Медицинский прорыв: ученые сумели "оживить" замороженный мозг

00:24

Украинцев предупредили об ограничениях электроэнергии на 15 марта после удара РФ

14 марта, суббота
22:42

Большинство неправильно пользуется стиральной машиной: в чем главная ошибка

22:22

"Власть Путина уже шатается": военный назвал год окончания войны в Украине

21:34

"Серийные убийцы": в МИД жестко ответили на угрозы Ирана в адрес Украины

21:29

Значение одного дорожного знака изменится: что нужно знать водителям

20:34

Путин захочет договариваться: Свитан о главном способе принуждения РФ к мируВидео

20:28

В какие дни нельзя печь пасхальный кулич старинные правила и приметы

20:23

Как выглядели границы Украины на карте тысячу лет назад: неожиданное открытиеВидео

20:16

Блэкауты в Украине: что было в 90-х и почему сейчас ситуация сложнее

19:57

Уже меньше 10 гривен: в Украине неожиданно подешевел базовый продукт

19:52

Севооборот на огороде: что за чем нужно сажать для хорошего урожаяВидео

19:32

Минутное дело: простой трюк сделает туалет идеально чистым прямо на глазах

Реклама
19:19

В возрасте 99 лет умерла популярная российская актриса

19:11

Тайна Бэнкси раскрыта: СМИ назвали настоящее имя художника

19:10

Чего нельзя делать на Пасху: советы священников и важные правила

19:10

Что Путин "с барского плеча" отдал Трампу: Свитан назвал три странымнение

19:07

Зеленский рассказал об отношениях с Трампом и назвал своего "настоящего друга"Видео

18:24

"Погибнут миллионы россиян": у Трампа предупредили о тяжелых последствиях для РФ

18:05

Россияне оказались в окружении: Трегубов рассказал о ситуации под Купянском

18:04

Температура понизится: сильный ветер принесет на Тернопольщину похолодание

17:39

Женщина купила старый дом, напугав друзей: 13 лет спустя они все понялиВидео

17:31

Женщина завела щенка чихуахуа, но с собакой произошли невероятные изменения

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять