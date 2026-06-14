Продают дешевле, чем в прошлом году: в Украине резко упали цены на сезонный овощ

Популярный овощ подешевел на треть всего за неделю.

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В Украине подешевели огурцы / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, УНИАН

Кратко:

В Украине подешевели тепличные огурцы

Причина — рост урожая

Цены сейчас ниже, чем в прошлом году, примерно на 20%

В Украине снизились отпускные цены на тепличные огурцы. Падение цен спровоцировало увеличение предложения из летних теплиц южных и западных регионов. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

По данным аналитиков, удешевление вызвано существенным увеличением предложения продукции из летних теплиц, прежде всего из южных и западных регионов Украины. Сезонный рост объемов урожая привел к избытку огурцов на рынке и давлению на цены.

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В настоящее время тепличные огурцы реализуются в среднем по 30–55 грн/кг ($0,67–1,22/кг), что примерно на 33% дешевле, чем неделей ранее. Эксперты объясняют такую динамику исключительно сезонным фактором и резким ростом предложения от местных хозяйств.

В то же время аналитики отмечают, что обвал цен пришелся на завершающий этап реализации огурцов первого посевного цикла. В ряде тепличных хозяйств продолжаются работы по очистке теплиц, а к сбору второго посевного цикла производители планируют перейти во второй половине лета.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Несмотря на нынешнее подешевение, тепличные огурцы в Украине пока стоят в среднем на 20% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Будет ли скачок цен на продукты - мнение эксперта

В Украине недавно резко вырос курс доллара, что вызвало беспокойство относительно возможного подорожания продуктов в случае его повышения до 45 грн. По словам председателя Комитета экономистов Украины Андрея Новака, импортные овощи, фрукты и товары длительного хранения действительно могут подорожать, однако не сразу из-за наличия складских запасов и влияния конкуренции на рынке.

"Еще один важный фактор – сезонность. Сейчас существенно подешевела и продолжает дешеветь вся овощная группа. Так, например, если несколько недель назад огурцы или помидоры стоили 150–200 гривен за килограмм, то сейчас уже значительно дешевле. То есть сезонный фактор уже работает. Для каждого продукта влияние курса будет разным – в зависимости от доли импорта, конкуренции и сезонности", – пояснил экономист.

Цены на продукты – последние новости

Как сообщал Главред, в Украине резко подешевела клубника из-за увеличения предложения на рынке. За неделю цены снизились в среднем на 15%.

Также уже четвертый месяц подряд фиксируется подорожание лука. Цены на синий лук выросли почти до 50 грн/кг, что существенно выше средних показателей мая.

Кроме того, цены на помидоры резко снизились из-за увеличения предложения нового урожая из тепличных хозяйств. Тепличные томаты сейчас продаются по 90-130 грн/кг.

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Об источнике: EastFruit EastFruit — это ведущая международная информационно-аналитическая платформа для бизнеса в сфере овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

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