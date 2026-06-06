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В Украине резко изменили цены на популярный овощ: какая цена на сегодня

Алексей Тесля
6 июня 2026, 17:28
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Производителям становится всё сложнее удерживать прежние ценники, поскольку покупательская активность снижается, а объёмы продукции растут.
помидор, деньги
Названы новые цены на помидоры / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Важное:

  • Тепличные хозяйства реализуют помидоры по 90–130 грн/кг
  • Год назад в этот же период цены на помидоры были примерно на 37% ниже

На украинском рынке наблюдается снижение цен на помидоры. Причиной стало увеличение предложения: в продажу активно поступают томаты нового урожая из летних тепличных хозяйств.

Эксперты проекта EastFruit отмечают, что производителям становится всё сложнее удерживать прежние ценники, поскольку покупательская активность снижается, а объёмы продукции растут.

видео дня

Сейчас крупные тепличные хозяйства реализуют помидоры по цене 90–130 гривен за килограмм. По сравнению с концом прошлой недели стоимость снизилась в среднем на 15%.

Аналитики подчёркивают, что подобная динамика характерна для начала томатного сезона. При этом год назад в этот же период цены на помидоры были примерно на 37% ниже нынешних.

Сколько стоят помидоры в супермаркетах

  • В сети томаты продаются по акционной цене 99,90 грн за килограмм.
  • В стоимость составляет 113,89 грн/кг со скидкой.
  • В цены на помидоры начинаются от 116 гривен за килограмм.
Что любят и чего не любят томаты
/ Инфографика: Главред

Экономист рассказал о риске очередного подорожания

В ближайшие недели украинцы могут столкнуться с новой волной роста цен на продукты питания. Эксперты связывают такой риск с возможными трудностями в сфере поставок топлива, что может привести к удорожанию транспортировки товаров и увеличению логистических расходов.

Экономист Зиновий Свереда отмечает, что первые изменения ценников могут стать заметны уже в ближайшее время. По его мнению, дополнительное давление на рынок оказывает зависимость Украины от импортных энергоносителей, стоимость которых формируется под влиянием ситуации на мировых рынках.

В случае дальнейшего роста цен на энергоресурсы это может отразиться на себестоимости продукции и, как следствие, на ценах для конечных потребителей.

Рост цен на продукты - новости по теме

Ранее сообщалось, что в украинских супермаркетах подешевело сливочное масло. Пачка "Крестьянского" 72,5% (200 г) стоит в среднем 107,32 грн, тогда как в июле она стоила 115,87 грн.

Как говорилось ранее в сообщении, средневзвешенная цена молока в Украине составляет 17,20 грн/кг без НДС, что на 1,20 грн больше, чем раньше. Подорожание объясняют ростом спроса от производителей сыров и кондитерских изделий.

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Об источнике: EastFruit

EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

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помидоры цены на продукты
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