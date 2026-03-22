Резкий рост цен на продукты: украинцам назвали сроки нового подорожания

Важное:
- Прогнозируется рост цен на продукты в из-за топливного кризиса в мире
- Ситуация осложняется высокой зависимостью от импортного топлива и внешних факторов
В Украине может начаться подорожание продуктов на фоне проблем с топливом, и первые изменения цен, по прогнозам, станут заметны уже в ближайшее время.
Об этом в эфире "Київ24" рассказал экономист и доктор социальной экономики Зиновий Свереда. Он отметил, что ситуация осложняется высокой зависимостью страны от импортного топлива и внешних факторов, влияющих на его стоимость.
"Повышение цен на топливо несет повышение на все продукты и услуги по Украине. И это будет фактически в ближайшие две-три недели", — сказал эксперт.
По его словам, рост стоимости горючего автоматически увеличивает затраты на производство и логистику. Особенно чувствительным это может стать для аграрной сферы, где весной активно используются топливные ресурсы. Несмотря на то, что сельское хозяйство остаётся одной из ключевых и устойчивых отраслей экономики, оно также окажется под давлением.
"Аграрии с одной стороны нуждаются в чрезвычайно большом количестве топлива весной для выполнения своих работ, потому что аграрный сектор является одним из наиболее стабильных, который приносит прибыль государству. Но и он сильно пострадает", — добавил Свереда.
Эксперт также выразил надежду на возможные переговоры между США и Китаем, подчеркнув, что мировые цены на топливо во многом зависят от политической ситуации.
Изменение цен на продукты - новости по теме
Напомним, Главред ранее писал, что в Украине больше всего потребляют курятину, далее свинину и говядину, при этом цены на мясо постоянно растут. Свинина подорожала из-за подорожания живого веса свиней и потери поголовья из-за африканской чумы.
Ранее сообщалось, что в украинских супермаркетах подешевело сливочное масло. Пачка "Крестьянского" 72,5% (200 г) стоит в среднем 107,32 грн, тогда как в июле она стоила 115,87 грн.
Как говорилось ранее в сообщении, средневзвешенная цена молока в Украине составляет 17,20 грн/кг без НДС, что на 1,20 грн больше, чем раньше. Подорожание объясняют ростом спроса от производителей сыров и кондитерских изделий.
О персоне: Денис Марчук
Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".
