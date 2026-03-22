Резкий рост цен на продукты: украинцам назвали сроки нового подорожания

Повышение цен на топливо несет повышение на все продукты и услуги по Украине, предупредил Зиновий Свереда.

В Украине прогнозируют рост цен на продукты

Прогнозируется рост цен на продукты в из-за топливного кризиса в мире

Ситуация осложняется высокой зависимостью от импортного топлива и внешних факторов

В Украине может начаться подорожание продуктов на фоне проблем с топливом, и первые изменения цен, по прогнозам, станут заметны уже в ближайшее время.

Об этом в эфире "Київ24" рассказал экономист и доктор социальной экономики Зиновий Свереда. Он отметил, что ситуация осложняется высокой зависимостью страны от импортного топлива и внешних факторов, влияющих на его стоимость.

"Повышение цен на топливо несет повышение на все продукты и услуги по Украине. И это будет фактически в ближайшие две-три недели", — сказал эксперт.

По его словам, рост стоимости горючего автоматически увеличивает затраты на производство и логистику. Особенно чувствительным это может стать для аграрной сферы, где весной активно используются топливные ресурсы. Несмотря на то, что сельское хозяйство остаётся одной из ключевых и устойчивых отраслей экономики, оно также окажется под давлением.

"Аграрии с одной стороны нуждаются в чрезвычайно большом количестве топлива весной для выполнения своих работ, потому что аграрный сектор является одним из наиболее стабильных, который приносит прибыль государству. Но и он сильно пострадает", — добавил Свереда.

Эксперт также выразил надежду на возможные переговоры между США и Китаем, подчеркнув, что мировые цены на топливо во многом зависят от политической ситуации.

