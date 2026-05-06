Когда следует высаживать арбузы на грядку: названы оптимальные погодные условия и даты

Если почва окажется холодной, посевы могут погибнуть или замедлить рост, ведь арбуз — теплолюбивая культура.

Самые благоприятные даты для посадки арбузов

Арбузы все чаще появляются не только на южных полях, но и на огородах в центральных и северных областях Украины. Садоводы, стремящиеся получить сладкие и полноценно созревшие плоды, заранее определяются с датами посева и соблюдают несколько ключевых правил. В этом сезоне сроки посадки уже известны, и они напрямую зависят от температуры почвы, пишет УНИАН.

Опытные огородники советуют сеять арбузы только тогда, когда земля на глубине 10–15 сантиметров прогреется как минимум до +15…+16 °C. Если посеять раньше, в холодную почву, семена могут погибнуть или надолго "зависнуть" без роста — теплолюбивая культура не прощает спешки. В регионах с коротким летом стоит выбирать скороспелые сорта, которые созревают за 60–70 дней.

Многие огородники ориентируются и на лунный календарь. В мае благоприятными считаются 3, 4, 7, 8, 11, 12, 16, 20 и 21 числа, в июне — 1, 2, 5, 6, 9, 10 и 14.

Перед посевом семена обязательно готовят: сначала калибруют, отделяя полноценные зерна от деформированных, затем обеззараживают в растворе марганцовки, фитоспорина или других препаратов. Многие дополнительно проращивают семена на влажной ткани — как только появляются ростки, их можно переносить в почву.

Не менее важен и выбор места. Арбуз нуждается в максимальном количестве солнца и тепла, поэтому грядку размещают на открытом, защищенном от ветра участке. Лучше всего культура чувствует себя на легких песчаных или супесчаных почвах. Органические удобрения обычно вносят еще осенью, а в северных регионах грядки за несколько недель до посева накрывают пленкой, чтобы земля быстрее прогрелась.

Во время посева соблюдают четкие расстояния: лунки делают глубиной 3–4 сантиметра, оставляя между ними примерно метр, а между рядами — до двух. Если площадь ограничена, расстояние можно сократить до полутора метров, но не меньше. В каждую лунку добавляют немного компоста, перегноя или золы, перемешивают с землей и высевают по одному пророщенному семени или по два сухих.

После полива грядку накрывают пленкой, создавая парниковый эффект. Укрытие снимают только тогда, когда появляются первые всходы — дальше растения нуждаются в обычном уходе и стабильном тепле.

Чем подкормить дыни и арбузы после всходов

