Большие и сладкие плоды гарантированы: чем подкормить арбузы и дыни после всходов

После всходов также важно не переудобрять растения, поэтому к процессу подкормки следует подходить с осторожностью.

https://glavred.info/sad-ogorod/veliki-y-solodki-plodi-garantovano-chim-pidzhiviti-kavuni-ta-dini-pislya-shodzhennya-10758140.html Ссылка скопирована

Как правильно удобрять дыни и арбузы

Вы узнаете:

Почему так важна первая подкормка для дынь и арбузов

Как его правильно провести

Первые дни после появления всходов определяют будущий потенциал бахчевых культур, таких как арбузы и дыни. Именно в этот момент формируется корневая система, закладывается сила побегов и способность плодов накапливать сахар.

видео дня

Специалисты отмечают: если растение недополучит питательных веществ на старте, компенсировать это позже практически невозможно. Поэтому огородники все чаще выбирают домашние подкормки, которые работают не хуже магазинных, пишет ТСН.

Почему первая подкормка критична

В первые недели дыни и арбузы активно наращивают листья и корни. Для этого им нужен азот и комплекс микроэлементов. Достаточное питание на старте помогает растениям:

быстрее адаптироваться после всходов;

легче переносить холодные ночи;

формировать крепкие побеги, которые будут держать крупные плоды.

Дрожжевой настой: природный стимулятор

Дрожжи активизируют почвенную микрофлору и ускоряют развитие корней. Настой готовят из теплой воды, дрожжей и небольшого количества сахара. Через несколько часов он готов к использованию. После полива растения:

растут быстрее;

образуют насыщенную зеленую листву;

лучше реагируют на перепады температур.

Это самая эффективная первая подкормка после всходов.

Зольный раствор для сладких плодов

Когда растения окрепли, им нужен калий — элемент, отвечающий за вкус и аромат будущих плодов. Древесная зола содержит калий, кальций и десятки микроэлементов. Полив под корень зольным раствором:

улучшает качество плодов;

повышает сладость;

укрепляет иммунитет растений.

Травяной настой: комплексное питание

Брожение зеленой травы — крапивы или сорняков — создает натуральное удобрение, богатое азотом. Такой настой действует мягко, но стабильно, поддерживая рост и развитие растений. Его используют в качестве дополнения к другим подкормкам.

Молочные растворы для защиты

Сыворотка или разбавленное молоко не являются основным удобрением, но прекрасно работают в качестве профилактики болезней. Они укрепляют листья, улучшают общее состояние растений и повышают их устойчивость.

Как правильно вносить удобрения

Вносить удобрения только во влажную почву

Вносить небольшие дозы, чтобы не обжечь корни

Соблюдать интервалы между подкормками

Не смешивать все средства сразу

Сбалансированный подход позволяет растениям развиваться равномерно и формировать крупные, сладкие плоды.

Чем подкормить дыни и арбузы после всходов / Инфографика: Главред

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред