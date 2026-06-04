Недостаточно только проточной воды: как правильно мыть черешню

Благодаря одному ингредиенту вся грязь и черви исчезнут за считанные минуты.

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Как быстро избавиться от червей в черешне / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

В чем нужно замочить черешню, прежде чем пробовать

Как избавиться от червей в черешне

В Украине начался сезон черешни. И прежде чем попробовать прошлогодние ягоды, нужно правильно их вымыть, чтобы избавиться от червей и грязи. Оказалось, что для этого промывания под проточной водой недостаточно.

Главред узнал, что об этом в TikTok рассказала украинская блогерша Анна Кулик. Она рассказала о крутом способе, как за 30 минут вымыть всех червяков из черешни.

видео дня

Как правильно замочить черешню

Черешню дома обязательно нужно промыть. Для этого стоит подготовить "ванну" для ягод. В миску наливаем литр воды и смешиваем ее с двумя столовыми ложками соли.

"Замочить ягоды на 30 минут. Червячки всплывают сами. Промыть и готово к употреблению", — добавила блогерша.

Смотрите видео с лайфхаком:

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О персоне: Анна Кулик Анна Кулик — украинская блогерша, автор YouTube-канала и соцсетей под названием "Страница рецептов". В сети делится видео с рецептами блюд, а также полезными лайфхаками. В YouTube и TikTok имеет почти 10-тысячную аудиторию.

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