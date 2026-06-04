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Недостаточно только проточной воды: как правильно мыть черешню

Анна Косик
4 июня 2026, 18:11
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Благодаря одному ингредиенту вся грязь и черви исчезнут за считанные минуты.
черешня
Как быстро избавиться от червей в черешне / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • В чем нужно замочить черешню, прежде чем пробовать
  • Как избавиться от червей в черешне

В Украине начался сезон черешни. И прежде чем попробовать прошлогодние ягоды, нужно правильно их вымыть, чтобы избавиться от червей и грязи. Оказалось, что для этого промывания под проточной водой недостаточно.

Главред узнал, что об этом в TikTok рассказала украинская блогерша Анна Кулик. Она рассказала о крутом способе, как за 30 минут вымыть всех червяков из черешни.

видео дня

Как правильно замочить черешню

Черешню дома обязательно нужно промыть. Для этого стоит подготовить "ванну" для ягод. В миску наливаем литр воды и смешиваем ее с двумя столовыми ложками соли.

"Замочить ягоды на 30 минут. Червячки всплывают сами. Промыть и готово к употреблению", — добавила блогерша.

Смотрите видео с лайфхаком:

@anuta.kulyk Как избавиться от червяков в черешне и вишне ? ? Раствор: 2 ст. ложки соли на 1 литр холодной воды ? Заливаем ягоды полностью ? Оставляем на 30 минут ? Червяки сами выползают на поверхность ? Промыть чистой водой — и можно есть или замораживать ✅ Работает для черешни, вишни, слив, иногда даже для клубники ? Сохрани себе и поделись с друзьями — они будут в шоке ? #лайфхак#черешня#вишня#червяки#полезныесоветы#проверено#чистыеягоды♬ оригинальный звук - IVAN LIULENOV

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О персоне: Анна Кулик

Анна Кулик — украинская блогерша, автор YouTube-канала и соцсетей под названием "Страница рецептов". В сети делится видео с рецептами блюд, а также полезными лайфхаками. В YouTube и TikTok имеет почти 10-тысячную аудиторию.

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