Недостаточно только проточной воды: как правильно мыть черешню

Вы узнаете:
- В чем нужно замочить черешню, прежде чем пробовать
- Как избавиться от червей в черешне
В Украине начался сезон черешни. И прежде чем попробовать прошлогодние ягоды, нужно правильно их вымыть, чтобы избавиться от червей и грязи. Оказалось, что для этого промывания под проточной водой недостаточно.
Главред узнал, что об этом в TikTok рассказала украинская блогерша Анна Кулик. Она рассказала о крутом способе, как за 30 минут вымыть всех червяков из черешни.
Как правильно замочить черешню
Черешню дома обязательно нужно промыть. Для этого стоит подготовить "ванну" для ягод. В миску наливаем литр воды и смешиваем ее с двумя столовыми ложками соли.
"Замочить ягоды на 30 минут. Червячки всплывают сами. Промыть и готово к употреблению", — добавила блогерша.
Смотрите видео с лайфхаком:
@anuta.kulyk Как избавиться от червяков в черешне и вишне ? ? Раствор: 2 ст. ложки соли на 1 литр холодной воды ? Заливаем ягоды полностью ? Оставляем на 30 минут ? Червяки сами выползают на поверхность ? Промыть чистой водой — и можно есть или замораживать ✅ Работает для черешни, вишни, слив, иногда даже для клубники ? Сохрани себе и поделись с друзьями — они будут в шоке ? #лайфхак#черешня#вишня#червяки#полезныесоветы#проверено#чистыеягоды♬ оригинальный звук - IVAN LIULENOV
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О персоне: Анна Кулик
Анна Кулик — украинская блогерша, автор YouTube-канала и соцсетей под названием "Страница рецептов". В сети делится видео с рецептами блюд, а также полезными лайфхаками. В YouTube и TikTok имеет почти 10-тысячную аудиторию.
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