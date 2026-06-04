Несколько секунд и получится шедевр: женщина поразила сеть лайфхаком с теркой

Опытная хозяйка показала, как можно оригинально использовать терку.

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С помощью терки можно придать овощам интересную форму / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

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Как можно измельчить картофель на терке

Какой стороной терки можно сделать спирали

У многих на кухне есть терка, которая часто используется при приготовлении блюд. Чаще всего ее берут, чтобы натереть сыр или измельчить овощи. Но выяснилось, что у терки есть одна сторона, которую можно довольно креативно использовать.

Главред узнал, что о ней в Instagram упомянула профессиональная организаторка домашнего пространства и мать пятерых детей Джен Уотсон. Об этом пишет Express.co.uk.

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Как необычно использовать терку

Большинство людей берут терку, чтобы измельчить сыр на мелких зубчиках. При этом сторона для ломтиков используется значительно реже. Но Джен показала, что на ней можно не только натирать сыр на ломтики.

Она взяла картофель и нанизала его на шпажку. Затем женщина начала прокручивать картофель, крепко прижимая к терке. В результате картофелина медленно проходила через лезвие терки.

"Как только вы дойдете до конца, вытащите шпажку, выньте картофель, а затем вставьте ее (шпажку — Главред) обратно", — подчеркнула женщина.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk — это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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