Также специалисты советуют заполнять холодильник примерно на 70–80% объема.

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Переместив холодильник на несколько сантиметров можно сэкономить тысячи гривен / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

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Почему холодильник начинает расходовать больше энергии

На каком расстоянии от стены нужно ставить технику

Какие ошибки увеличивают счета за электричество

Многие украинцы ищут способы уменьшить расходы на электроэнергию, особенно на фоне постоянного роста тарифов. Однако мало кто знает, что обычный холодильник может потреблять больше электричества только из-за неправильного расположения на кухне.

Почему холодильник расходует больше электроэнергии

Холодильник работает круглосуточно и считается одним из самых энергоемких бытовых приборов в доме. При этом многие владельцы ставят его вплотную к стене или в слишком тесную нишу, не оставляя пространства для циркуляции воздуха.

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На задней части большинства моделей расположен конденсатор, который отводит тепло. Если горячий воздух не может свободно выходить, компрессор начинает работать интенсивнее, чтобы поддерживать нужную температуру внутри камеры, пишет polsatnews.

В результате растет расход электроэнергии, увеличивается нагрузка на двигатель и повышается риск дорогостоящей поломки.

На сколько нужно отодвинуть холодильник от стены

Специалисты рекомендуют оставлять между холодильником и стеной расстояние не менее 5–10 сантиметров. Такой зазор обеспечивает нормальную вентиляцию и позволяет технике работать в штатном режиме.

Кроме того, эксперты отмечают, что даже повышение температуры воздуха в помещении всего на 1 градус может увеличить потребление электроэнергии холодильником примерно на 3%.

Поэтому особенно важно не устанавливать технику рядом с плитой, батареями отопления или под прямыми солнечными лучами.

Почему можно лишиться гарантии

Многие производители прямо указывают в инструкции необходимость оставлять свободное пространство вокруг холодильника. Если техника установлена неправильно и это станет причиной поломки компрессора, сервисный центр может отказать в гарантийном ремонте.

Особенно это касается современных моделей с длительной гарантией на компрессор, которая иногда достигает 10–20 лет.

Что еще увеличивает расход электроэнергии

Еще одной распространенной ошибкой считается чрезмерная загрузка холодильника. Когда продукты плотно занимают все полки, холодный воздух не может свободно циркулировать внутри камеры.

Специалисты советуют заполнять холодильник примерно на 70–80% объема. Это позволяет поддерживать стабильную температуру и снижает нагрузку на компрессор.

Также стоит регулярно проверять состояние уплотнителя на дверце. Если через него проникает теплый воздух, внутри начинает образовываться наледь, а энергопотребление возрастает.

Что делать, если гудит холодильник / Инфографика: Главред

Какая температура в холодильнике считается оптимальной

Для экономии электроэнергии важно правильно настроить температурный режим. Эксперты рекомендуют поддерживать температуру в холодильной камере на уровне от +3 до +4 градусов.

Для морозильной камеры оптимальным считается показатель -18 градусов. Более низкие значения не улучшают хранение продуктов, но заставляют устройство работать с повышенной нагрузкой.

Таким образом, простой шаг — отодвинуть холодильник от стены всего на несколько сантиметров — может помочь заметно сократить счета за электричество, избежать перегрева техники и продлить срок ее службы.

Смотрите видео о том, где лучше всего поставить холодильник на кухне:

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Об источнике: Polsat News Polsat News - польский информационный телеканал, первый телеканал группы Polsat, вещает с 7 июня 2008 года. Руководителем канала с момента его образования является Генрик Собирайский, пишет Википедия.

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