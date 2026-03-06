Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Как снизить расходы на электроэнергию - нужно избавиться от двух бытовых привычек

Виталий Кирсанов
6 марта 2026, 18:59
Многие семьи могли бы экономить более около 10 000 грн в год, просто изменив несколько бытовых привычек.
Одна из
Одна из "дорогих" привычек - кипячение чайника с большим количеством воды / коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Кратко:

  • Одна из "дорогих" привычек - кипячение чайника с большим количеством воды
  • Ещё одна "дорогая" привычка - частое использование сушильной машины

Эксперты советуют домохозяйствам отказаться от распространенной привычки при использовании электрического чайника, поскольку она может значительно увеличить годовые расходы на электроэнергию. Об этом пишет Express.co.uk.

Например, в Британии, как и в Украине, счета для населения остаются достаточно высокими. Поэтому специалисты рекомендуют обращать внимание на повседневные привычки, которые незаметно увеличивают потребление энергии.

видео дня

Эксперт по энергетике Джастин Нильсен из компании Wolf River Electric отмечает, что многие семьи могли бы экономить более £170 (около 10 000 грн) в год, просто изменив несколько бытовых привычек. В частности, речь идёт об использовании электрического чайника и сушильной машины.

По словам специалиста, многие люди считают, что для экономии нужно принимать радикальные меры. Однако значительная часть лишних расходов возникает из-за мелочей повседневной жизни.

Одна из таких привычек - кипячение чайника с большим количеством воды, чем требуется. В среднем мощность стандартного чайника составляет около 3 кВт, поэтому каждое кипячение потребляет заметное количество электроэнергии.

При нынешних тарифах одно полное кипячение стоит примерно 3-4 пенса. Хотя эта сумма кажется небольшой, многие регулярно тратят энергию впустую, наливая в чайник больше воды, чем необходимо. Если при каждом кипячении лишними оказываются примерно 250 мл воды и чайник используется около пяти раз в день, дополнительные расходы могут достигать £35-£40 (2 000 – 2 300 грн) в год.

Ещё больше увеличивает счета повторное кипячение воды, которая уже остыла. В этом случае общие лишние расходы на электроэнергию могут доходить до £60-£70 (3 500 – 4 000 грн) ежегодно .

Решение, по словам эксперта, довольно простое: наливать в чайник ровно столько воды, сколько требуется. Большинство моделей оснащены специальными отметками уровня воды. Кроме того, регулярное удаление накипи помогает прибору работать более эффективно.

Ещё одна привычка, которая значительно увеличивает расходы на электричество, - частое использование сушильной машины, особенно в холодное время года.

Сушильные машины считаются одними из самых энергозатратных бытовых приборов. Один цикл сушки может стоить от 56 пенсов до £1,12. Если использовать сушильную машину примерно пять раз в неделю, годовые расходы могут составить от £145 до почти £300 (8 500 – 17 500 грн).

Многие запускают сушку при неполной загрузке или для вещей, которые могли бы высохнуть естественным образом. Если сократить хотя бы два лишних цикла в неделю, можно сэкономить около £100 в год.

Эксперт также рекомендует использовать более высокую скорость отжима в стиральной машине - это позволит одежде быстрее высыхать и сократит необходимость в сушильной машине.

экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред
Инфографика: Главред

Будут ли поднимать тарифы на коммуналку - мнение нардепа

Как ранее писал Главред, в Украине коммунальные тарифы не повышают, однако в Верховной Раде обсуждают возможность их увеличения.

По словам народного депутата и члена энергетического комитета Сергея Нагорняка, в 2026 году правительство должно четко определить категории населения, которые будут получать государственную поддержку по тарифам, тогда как другие граждане смогут оплачивать коммунальные услуги по рыночным ценам.

"Мы не можем субсидировать все государство и все 100% населения. Сегодня большое количество киевлян и других жителей в других городах Украины могут платить по рыночным ценам. Их государство не должно субсидировать, потому что это будет нечестно и несправедливо по отношению ко всем", - заявил он.

Тарифы для украинцев - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинцев предупреждают о возможном резком росте тарифов на электроэнергию. По словам энергетического эксперта Украинского института будущего Станислава Игнатьева, международные кредиторы требуют уже в этом году пересмотреть цены для населения, несмотря на войну.

В то же время мобильный оператор Vodafone объявил об изменении стоимости тарифов линейки FLEXX. Новые условия для абонентов начали действовать с 14 января 2026 года.

Кроме того, в Украине заметно выросли цены на услуги сетей зарядных станций для электромобилей. Среди причин подорожания — возобновление уплаты НДС при импорте электрокаров, что в совокупности может существенно повлиять на развитие и доступность электротранспорта, отметила эксперт по инвестициям в автомобильной отрасли Марина Китина.

Другие новости:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

экономика свет тарифы на электроэнергию новости Украины рынок электроэнергии лайфхак интересные новости отключения света электроэнергия
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Орбан хочет политической войны: Фесенко объяснил, почему Украине стоит изменить тактику

Орбан хочет политической войны: Фесенко объяснил, почему Украине стоит изменить тактику

19:10Мнения
РФ нацелилась на захват крупных городов: Зеленский назвал сроки наступления РФ

РФ нацелилась на захват крупных городов: Зеленский назвал сроки наступления РФ

18:35Украина
Минута молчания обязательна для всех украинцев: Зеленский подписал закон

Минута молчания обязательна для всех украинцев: Зеленский подписал закон

17:52Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с котом за 33 секунды

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с котом за 33 секунды

Семена перца "проснутся" мгновенно: простой метод, который дает дружные всходы

Семена перца "проснутся" мгновенно: простой метод, который дает дружные всходы

Китайский гороскоп на завтра 7 марта: Тиграм - конфликты, Собакам - раздражение

Китайский гороскоп на завтра 7 марта: Тиграм - конфликты, Собакам - раздражение

Привлекут деньги и удачу: каких знаков зодиака закрутит финансовый вихрь

Привлекут деньги и удачу: каких знаков зодиака закрутит финансовый вихрь

Вызывают смех и одновременно легкий ужас: какие странные прически были модными в СССР

Вызывают смех и одновременно легкий ужас: какие странные прически были модными в СССР

Последние новости

19:38

"Даем три дня": Венгрия пошла на шантаж и выдвинула Украине наглые ультиматумы

19:23

Запасы старые, а цены новые: эксперт пояснил, как хитрят с ценами на бензин новости компании

19:21

Свекровь поставила невесте ультиматум, который едва не разрушил свадьбу: детали

19:10

Орбан хочет политической войны: Фесенко объяснил, почему Украине стоит изменить тактикумнение

19:03

22 дня без денег: пенсионеры жалуются на блокировку карт в Ощадбанке

Будет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости РоссииБудет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости России
18:59

Как снизить расходы на электроэнергию - нужно избавиться от двух бытовых привычек

18:56

Девушка приняла загадочные плоды во дворе за помидоры: что это было

18:35

РФ нацелилась на захват крупных городов: Зеленский назвал сроки наступления РФ

18:13

У Порошенко задолжали более 55 млн грн за аренду офиса, - компания-арендодатель

Реклама
17:57

Потеплеет до +15°, но есть нюанс: какой будет погода на Львовщине 7-8 марта

17:52

Минута молчания обязательна для всех украинцев: Зеленский подписал закон

17:51

Человек, готовящийся к концу света, сделал тревожное заявление: чего опасаться

17:50

Доллар и евро внезапно обвалились: новый курс валют на 9 марта

17:41

На любую весеннюю погоду: что обувать весной 2026Видео

17:34

Путин "подставляет" Трампа: в The Washington Post узнали о помощи РФ Ирану

17:09

Как кошки показывают хозяевам любовь: жесты, о которых не думают

16:56

Дефицит популярной крупы в Украине: цены могут достичь рекордных отметок

16:36

Будет как с картинки: чем подкормить морковь весной для хорошего урожаяВидео

16:34

Атакуют с двух направлений: оккупанты наступают к центру Гришино

16:33

Какое старое название города Хмельницкий: о нем уже не помнят даже местные

Реклама
16:23

Ева Мишалова рыдая вышла на связь после смерти Игоря Комарова - что она сообщилаВидео

16:20

Вооруженный захват авто Ощадбанка: в Венгрии похвастались похищенными ценностямиФото

16:18

Кейт Миддлтон сменила королевские драгоценности на серьги за 50 долларов

16:14

В ближайшие недели будет прогресс в переговорах с РФ - Виткофф

16:11

Мороз еще не сдается: в Тернопольской области ожидаются температурные качели

16:02

"Как последняя тряпка": Леся Никитюк растрогала в день рождения мамы

15:37

США разрешили Индии покупать российскую нефть: названы угрозы такого решения

15:29

Какой водой нужно умыться 7 марта: приметы в праздник 7 марта

15:29

НАБУ сохранило схемы на энергорынке, – экс-прокурор САП сделал предположение, что Бюро расчищает рынок под своих

15:21

Можно ли слушать музыку в Великий пост: священник поставил точку в вопросеВидео

15:20

Почему 7 марта нужно посвятить очищению души: какой церковный праздник

15:16

Пара отправилась в отпуск мечты, но парень допустил ошибку: что он сделалВидео

14:57

МИД обратился к украинцам с срочным заявлением из-за скандала в Венгрии

14:46

"Никогда не видел, чтобы так плакал": Харчишин поделился болью сына-воина

14:42

Похищение украинских инкассаторов в Венгрии: полиция начала расследование

14:33

Как раньше удаляли волосы на теле: ужасные советские и средневековые методы

14:17

Раз-два и готово: изысканный бюджетный салат из свеклыВидео

14:09

Теплый или холодный оттенок - как помада меняет цвет зубов

14:03

Наесться всей семьей: рецепт ужина без заморочек из куриного филе

13:47

Каждая поездка станет экономной: как быстро уменьшить расход топлива в автоВидео

Реклама
13:42

Гороскоп на завтра 7 марта: Овнам - недоразумение, Рыбам - успех

13:30

"Я больше не верю": Елена Тополя высказалась о любви после развода

13:29

Мужчина получил особняк за миллионы всего за 15 фунтов: как так вышло

13:28

Как избежать запаха пота и желтых пятен на одежде: эффективные способы борьбы

13:11

Продавцы изменили цены: сколько в Украине стоят цветы перед 8 марта

12:58

Экономика продержится немного дольше: эксперт сказал, что отсрочит крах РФ

12:46

Наши - дома: из российского плена вернулись сотни военныхФото

12:43

Гороскоп Таро на завтра 7 марта: Овнам - важный момент, Львам - удача

12:24

"Мне страшно": Маша Машкова резко высказалась о ТрампеВидео

12:12

Секрет сочных котлет: какие популярные ингредиенты испортят даже лучшее мясо

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять