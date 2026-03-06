Как снизить расходы на электроэнергию - нужно избавиться от двух бытовых привычек

Многие семьи могли бы экономить более около 10 000 грн в год, просто изменив несколько бытовых привычек.

https://glavred.info/economics/kak-snizit-rashody-na-elektroenergiyu-nuzhno-izbavitsya-ot-dvuh-bytovyh-privychek-10746737.html Ссылка скопирована

Одна из "дорогих" привычек - кипячение чайника с большим количеством воды / коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Кратко:

Одна из "дорогих" привычек - кипячение чайника с большим количеством воды

Ещё одна "дорогая" привычка - частое использование сушильной машины

Эксперты советуют домохозяйствам отказаться от распространенной привычки при использовании электрического чайника, поскольку она может значительно увеличить годовые расходы на электроэнергию. Об этом пишет Express.co.uk.

Например, в Британии, как и в Украине, счета для населения остаются достаточно высокими. Поэтому специалисты рекомендуют обращать внимание на повседневные привычки, которые незаметно увеличивают потребление энергии.

видео дня

Эксперт по энергетике Джастин Нильсен из компании Wolf River Electric отмечает, что многие семьи могли бы экономить более £170 (около 10 000 грн) в год, просто изменив несколько бытовых привычек. В частности, речь идёт об использовании электрического чайника и сушильной машины.

По словам специалиста, многие люди считают, что для экономии нужно принимать радикальные меры. Однако значительная часть лишних расходов возникает из-за мелочей повседневной жизни.

Одна из таких привычек - кипячение чайника с большим количеством воды, чем требуется. В среднем мощность стандартного чайника составляет около 3 кВт, поэтому каждое кипячение потребляет заметное количество электроэнергии.

При нынешних тарифах одно полное кипячение стоит примерно 3-4 пенса. Хотя эта сумма кажется небольшой, многие регулярно тратят энергию впустую, наливая в чайник больше воды, чем необходимо. Если при каждом кипячении лишними оказываются примерно 250 мл воды и чайник используется около пяти раз в день, дополнительные расходы могут достигать £35-£40 (2 000 – 2 300 грн) в год.

Ещё больше увеличивает счета повторное кипячение воды, которая уже остыла. В этом случае общие лишние расходы на электроэнергию могут доходить до £60-£70 (3 500 – 4 000 грн) ежегодно .

Решение, по словам эксперта, довольно простое: наливать в чайник ровно столько воды, сколько требуется. Большинство моделей оснащены специальными отметками уровня воды. Кроме того, регулярное удаление накипи помогает прибору работать более эффективно.

Ещё одна привычка, которая значительно увеличивает расходы на электричество, - частое использование сушильной машины, особенно в холодное время года.

Сушильные машины считаются одними из самых энергозатратных бытовых приборов. Один цикл сушки может стоить от 56 пенсов до £1,12. Если использовать сушильную машину примерно пять раз в неделю, годовые расходы могут составить от £145 до почти £300 (8 500 – 17 500 грн).

Многие запускают сушку при неполной загрузке или для вещей, которые могли бы высохнуть естественным образом. Если сократить хотя бы два лишних цикла в неделю, можно сэкономить около £100 в год.

Эксперт также рекомендует использовать более высокую скорость отжима в стиральной машине - это позволит одежде быстрее высыхать и сократит необходимость в сушильной машине.

Инфографика: Главред

Будут ли поднимать тарифы на коммуналку - мнение нардепа

Как ранее писал Главред, в Украине коммунальные тарифы не повышают, однако в Верховной Раде обсуждают возможность их увеличения.

По словам народного депутата и члена энергетического комитета Сергея Нагорняка, в 2026 году правительство должно четко определить категории населения, которые будут получать государственную поддержку по тарифам, тогда как другие граждане смогут оплачивать коммунальные услуги по рыночным ценам.

"Мы не можем субсидировать все государство и все 100% населения. Сегодня большое количество киевлян и других жителей в других городах Украины могут платить по рыночным ценам. Их государство не должно субсидировать, потому что это будет нечестно и несправедливо по отношению ко всем", - заявил он.

Тарифы для украинцев - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинцев предупреждают о возможном резком росте тарифов на электроэнергию. По словам энергетического эксперта Украинского института будущего Станислава Игнатьева, международные кредиторы требуют уже в этом году пересмотреть цены для населения, несмотря на войну.

В то же время мобильный оператор Vodafone объявил об изменении стоимости тарифов линейки FLEXX. Новые условия для абонентов начали действовать с 14 января 2026 года.

Кроме того, в Украине заметно выросли цены на услуги сетей зарядных станций для электромобилей. Среди причин подорожания — возобновление уплаты НДС при импорте электрокаров, что в совокупности может существенно повлиять на развитие и доступность электротранспорта, отметила эксперт по инвестициям в автомобильной отрасли Марина Китина.

Другие новости:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред