"Могут платить": в ВРУ заговорили о повышении тарифов для населения

Анна Косик
7 ноября 2025, 11:26
72
Депутат заявил, что государство не должно субсидировать всех украинцев, потому что это "нечестно".
Деньги, коммуналка
Цены на коммунальные услуги вскоре могут повысить / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сказал Нагорняк:

  • Украина не может в дальнейшем субсидировать 100% населения
  • Правительство должно пересмотреть льготные категории и тарифы в следующем году
  • Для критически важной для страны промышленности должны существовать льготные тарифы

В Украине пока не повышают коммунальные тарифы, однако в Верховной Раде рассматривают повышение цен уже через несколько месяцев. Об этом в эфире Киев24 заявил нардеп, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

Он считает, что в следующем году Правительство должно четко определить категории населения, которые будут получать поддержку от государства в соответствии с тарифом. В то же время нардеп считает, что другие украинцы могут платить коммунальные услуги по рыночным ценам.

"Мы не можем все государство и все 100% населения субсидировать. Сегодня большое количество есть и киевлян, и других жителей в других городах Украины, которые могут платить по рыночным ценам. Их государство не должно субсидировать, потому что это будет нечестно и несправедливо по отношению ко всем", - заявил он.

Что будет с тарифами для промышленности

Нагорняк отметил, что среди предприятий есть также те, которые должны получить возможность субсидирования тарифов, ведь они обеспечивают жизнедеятельность страны. Речь идет, например, о производителях хлеба или молока.

Если на них будут распространяться льготные тарифы, по мнению нардепа, это будет держать стоимость отечественной продукции на низком уровне.

Как могут измениться тарифы на электроэнергию - прогноз эксперта

Главред писал, что по оценкам эксперта по вопросам ЖКХ Олега Попенко, реальное подорожание электроэнергии может быть вплоть до уровня +20%. Причиной этого может стать и обстрел со стороны России.

Теоретически в случае повторения массированных атак на энергетическую инфраструктуру, рост тарифов возможен еще в 2025 году, однако вероятнее всего, что очередное повышение произойдет с 1 июня 2026 года.

5 способов уменьшить плату за коммунальные услуги
5 способов уменьшить плату за коммунальные услуги / Инфографика: Главред

Оплата коммунальных услуг в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что некоторые украинцы пенсионного возраста могут не только получить существенные скидки на оплату коммунальных услуг, но и полностью освободиться от них. Такие льготы предусмотрены для лиц, которые ранее работали в государственных или коммунальных учреждениях, в частности в социальной, образовательной или медицинской сферах.

Ранее сообщалось, что цены на электроэнергию для населения остаются неизменными этой зимой из-за того, что правительство продлило действие ПСО на электроэнергию до 30 апреля 2026 года.

Накануне стало известно, что украинцы, проживающие на территориях активных или возможных боевых действий, могут получить дополнительные средства на коммунальные услуги, в частности на оплату электроэнергии.

О персоне: Сергей Нагорняк

Сергей Нагорняк - предприниматель, бывший директор предприятия по розничной торговле. Сейчас - народный депутат ІХ созыва от фракции Слуга народа.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Руководитель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности, пишет Википедия.

