Уже окончательно: какие будут тарифы на электроэнергию в Украине зимой

Государство, по словам премьера, уменьшает финансовое давление на время отопительного сезона.

Не все украинцы будут платить за электроэнергию 4,32 гривны за кВт⋅ч

Что сообщила Свириденко:

Зимой тариф на электроэнергию для населения не изменится

Правительство не прекращает действие льготного тарифа

Тариф на электроэнергию для населения в Украине не меняют уже в течение нескольких месяцев. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, изменят ли его зимой 2025-2026 годов.

В Telegram она написала, что цены на электроэнергию для населения остаются неизменными этой зимой из-за того, что правительство продлило действие ПСО на электроэнергию до 30 апреля 2026 года.

Сколько будут платить украинцы за свет

Свириденко заявила, что во время отопительного сезона граждане и в дальнейшем будут платить 4,32 гривны за кВт⋅ч. Также сохраняется и льготная цена для потребителей с электроотоплением. Так, за объем потребления до 2 000 кВт⋅ч в месяц будет действовать цена - 2,64 гривны за кВт⋅ч, а за потребление сверх установленного лимита цена - 4,32 гривны за кВт⋅ч.

"Это часть комплексной программы поддержки украинцев зимой. Уменьшаем финансовое давление на семьи в течение отопительного сезона", - добавила премьер.

Будут ли расти коммунальные тарифы - мнение эксперта

Главред писал, что глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что рост тарифов на коммунальные услуги в Украине фактически неизбежен, и об этом неоднократно предупреждали как украинские эксперты, так и международные институции.

"Речь идет как об электроэнергии, так и о газе. И то, что цены будут расти на 20% ежегодно, у меня сомнений не вызывает", - добавил он.

Экономия на электроэнергии

Тарифы на коммунальные услуги в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что с 1 октября 2025 года украинцы, которые пользуются электрическим отоплением, могут платить за электроэнергию вдвое меньше - за первые 2 тысячи кВт*ч.

Ранее сообщалось, что Министерство экономики ожидает, что в 2026-2028 годах цены на электроэнергию для бытовых потребителей будут расти ежегодно на 15% (плюс-минус 5%).

Накануне стало известно, что украинцы, проживающие на территориях активных или возможных боевых действий, могут получить дополнительные средства на коммунальные услуги, в частности на оплату электроэнергии.

