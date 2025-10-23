Уже окончательно: какие будут тарифы на электроэнергию в Украине зимой

Что сообщила Свириденко:
- Зимой тариф на электроэнергию для населения не изменится
- Правительство не прекращает действие льготного тарифа
Тариф на электроэнергию для населения в Украине не меняют уже в течение нескольких месяцев. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, изменят ли его зимой 2025-2026 годов.
В Telegram она написала, что цены на электроэнергию для населения остаются неизменными этой зимой из-за того, что правительство продлило действие ПСО на электроэнергию до 30 апреля 2026 года.
Сколько будут платить украинцы за свет
Свириденко заявила, что во время отопительного сезона граждане и в дальнейшем будут платить 4,32 гривны за кВт⋅ч. Также сохраняется и льготная цена для потребителей с электроотоплением. Так, за объем потребления до 2 000 кВт⋅ч в месяц будет действовать цена - 2,64 гривны за кВт⋅ч, а за потребление сверх установленного лимита цена - 4,32 гривны за кВт⋅ч.
"Это часть комплексной программы поддержки украинцев зимой. Уменьшаем финансовое давление на семьи в течение отопительного сезона", - добавила премьер.
Будут ли расти коммунальные тарифы - мнение эксперта
Главред писал, что глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что рост тарифов на коммунальные услуги в Украине фактически неизбежен, и об этом неоднократно предупреждали как украинские эксперты, так и международные институции.
"Речь идет как об электроэнергии, так и о газе. И то, что цены будут расти на 20% ежегодно, у меня сомнений не вызывает", - добавил он.
Тарифы на коммунальные услуги в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что с 1 октября 2025 года украинцы, которые пользуются электрическим отоплением, могут платить за электроэнергию вдвое меньше - за первые 2 тысячи кВт*ч.
Ранее сообщалось, что Министерство экономики ожидает, что в 2026-2028 годах цены на электроэнергию для бытовых потребителей будут расти ежегодно на 15% (плюс-минус 5%).
Накануне стало известно, что украинцы, проживающие на территориях активных или возможных боевых действий, могут получить дополнительные средства на коммунальные услуги, в частности на оплату электроэнергии.
Больше новостей:
- Стоит ли запасаться уже сейчас: производители рассказали, сколько будет стоить картофель
- Доллар внезапно подорожал, а евро пошел в крутое пике: новый курс валют
- Цены резко рванули вверх: в Украине популярный овощ за неделю подорожал на 12%
О персоне: Юлия Свириденко
Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.
17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред