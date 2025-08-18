Некоторые украинцы могут получить деньги на оплату коммуналки: кто в списке

Деньги начнут выплачивать в октябре текущего года.

Кому начислят деньги на оплату коммунальных услуг / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Кто может получить финансовую помощь от государства

Какой размер выплат для оплаты коммунальных услуг

Украинцы, проживающие на территориях активных или возможных боевых действий, могут получить дополнительные средства на коммунальные услуги, в частности на оплату электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, семьи и единства.

На сайте говорится, что деньги на коммунальные услуги начнут выплачивать в октябре текущего года и будут назначаться автоматически по данным Пенсионного фонда. Таким образом, дополнительные заявления не нужно будет подавать.

Какой размер помощи

Размер финансовой помощи составит стоимость 100 кВт-ч электроэнергии на каждого человека в семье (но не более 300 кВт-ч на домохозяйство).

Деньги будут предоставляться вместе с субсидиями или льготами.

Выплаты на оплату электроэнергии будут прекращаться в случае:

переезда за пределы территорий активных или возможных боевых действий или Украины;

потери права на льготу или субсидию;

уничтожения жилья;

изменения статуса территории на условно безопасную или оккупированную.

5 способов уменьшить плату за коммунальные услуги / Инфографика: Главред

Что такое жилищно-коммунальные услуги? Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) - услуги по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов коммунального назначения, сообщает "Википедия".

