Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Некоторые украинцы могут получить деньги на оплату коммуналки: кто в списке

Марина Фурман
18 августа 2025, 11:07
158
Деньги начнут выплачивать в октябре текущего года.
свет, деньги
Кому начислят деньги на оплату коммунальных услуг / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кто может получить финансовую помощь от государства
  • Какой размер выплат для оплаты коммунальных услуг

Украинцы, проживающие на территориях активных или возможных боевых действий, могут получить дополнительные средства на коммунальные услуги, в частности на оплату электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, семьи и единства.

На сайте говорится, что деньги на коммунальные услуги начнут выплачивать в октябре текущего года и будут назначаться автоматически по данным Пенсионного фонда. Таким образом, дополнительные заявления не нужно будет подавать.

видео дня

Какой размер помощи

Размер финансовой помощи составит стоимость 100 кВт-ч электроэнергии на каждого человека в семье (но не более 300 кВт-ч на домохозяйство).

Деньги будут предоставляться вместе с субсидиями или льготами.

Выплаты на оплату электроэнергии будут прекращаться в случае:

  • переезда за пределы территорий активных или возможных боевых действий или Украины;
  • потери права на льготу или субсидию;
  • уничтожения жилья;
  • изменения статуса территории на условно безопасную или оккупированную.
5 способов уменьшить плату за коммунальные услуги
5 способов уменьшить плату за коммунальные услуги / Инфографика: Главред

Коммунальные тарифы в Украине - новости по теме

Как писал Главред, в Украине бизнес будет платить больше за потребление электроэнергии в вечерние часы. Изменения вступят в силу в последний день июля 2025 года. Такое решение приняла НКРЭКУ.

Недавно экономист Андрей Новак предупреждал, что тарифы на коммунальные услуги в Украине не планируют повышать. Однако, российские обстрелы по энергетической инфраструктуре могут внести свои коррективы.

В то же время народный депутат Сергей Нагорняк сказал, что цены на воду могут вырасти в несколько раз в 2026 году. Повышение тарифов связано с тем, что водоканалы работают в минус.

Читайте также:

Что такое жилищно-коммунальные услуги?

Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) - услуги по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов коммунального назначения, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

коммуналка коммунальные тарифы свет коммунальне услуги коммунальные платежки новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ставки высоки: на какой компромисс готов пойти Зеленский на встрече с Трампом - FT

Ставки высоки: на какой компромисс готов пойти Зеленский на встрече с Трампом - FT

11:37Война
Он обожал летать и отдал жизнь за Украину: на фронте погиб полковник "Камикадзе"

Он обожал летать и отдал жизнь за Украину: на фронте погиб полковник "Камикадзе"

11:33Эксклюзивы
Трампу уже никто не поверит: стало известно, какие страны помогут Украине остановить войну

Трампу уже никто не поверит: стало известно, какие страны помогут Украине остановить войну

11:18Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 18 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на сегодня 18 августа: Быкам – разочарование, Змеям - осуждение

Китайский гороскоп на сегодня 18 августа: Быкам – разочарование, Змеям - осуждение

Экспорт нефти под угрозой: новые подробности удара по нефтепроводу "Дружба"

Экспорт нефти под угрозой: новые подробности удара по нефтепроводу "Дружба"

Финансовый гороскоп на неделю с 18 по 24 августа

Финансовый гороскоп на неделю с 18 по 24 августа

Леся Никитюк тяжело справляется с отсутствием мужа - он отреагировал не словом, а делом

Леся Никитюк тяжело справляется с отсутствием мужа - он отреагировал не словом, а делом

Последние новости

11:37

Ставки высоки: на какой компромисс готов пойти Зеленский на встрече с Трампом - FT

11:33

Он обожал летать и отдал жизнь за Украину: на фронте погиб полковник "Камикадзе"Эксклюзив

11:27

"Какой взрослый мужчинка": третья жена Гусева показала полуторагодовалого сына

11:22

"Уже не будут прежними": муж Ани Лорак ошеломил заявлением

11:18

Трампу уже никто не поверит: стало известно, какие страны помогут Украине остановить войнуВидео

Путин будет продолжать игру, пока Трамп не сорвется с крючка - Александр МорозовПутин будет продолжать игру, пока Трамп не сорвется с крючка - Александр Морозов
11:07

Некоторые украинцы могут получить деньги на оплату коммуналки: кто в списке

11:06

Как выбрать идеальный арбуз за пять секунд - четыре верных признака

10:50

Гороскоп на завтра 19 августа: Рыбам - потери, Скорпионам - праздник

10:50

"Риз уже мечтает о третьем": Ирина Сопонару сделала громкое признание

Реклама
10:37

В Киеве взорвался автомобиль, окрашенный под военный: в Сети пишут о покушенииФото

10:29

Степь словно покрылась сединой: украинские поля "захватило" редкое растение

10:24

Китайский гороскоп на завтра 19 августа: Тиграм - несчастный случай, Кроликам - сплетни

10:13

"Как перед войной в Ираке": среди европейских лидеров царит паника - NYT

09:55

Четыре знака зодиака, которые по натуре ворчливы

09:46

Наталья Могилевская впервые показала лицо младшей дочери - детали

09:45

Когда состоится встреча Трампа и Зеленского: обнародовано расписание президента США

09:37

Перед встречей Трампа и Зеленского: РФ обстреляла ракетами ЗапорожьеФото

09:37

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 августа (обновляется)

09:21

Враг хочет захватить еще одну область: Сырский сказал, где РФ готовит наступление

09:19

Как может измениться театр боевых действий на Харьковщинемнение

Реклама
09:05

Зеленский и "европейский десант" едут к Трампу: раскрыты ключевые темы переговоров

08:54

"Я тебя люблю": известный певец публично признался в своих чувствах к Тине КарольВидео

08:39

Карта Deep State онлайн за 18 августа: что происходит на фронте (обновляется)

08:15

Об условиях Путина, которые страшнее "Орешника"мнение

08:09

Война в Украине может прекратиться "почти сразу": Трамп назвал два условия

07:24

"Уверен, защитим Украину": Зеленский прибыл в Вашингтон

06:47

РФ ударила по многоэтажке в Харькове: погиб ребёнок, десятки людей раненыФотоВидео

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 7 секунд найти 84

04:34

Какой самый большой миф об Украине - объяснение историка удивит многихВидео

03:32

"Коалиция решительных" готова разместить войска в Украине: названы сроки

02:30

Убьет коробку за несколько месяцев: эксперт назвал семь привычек, разрушающих АКПП

01:30

"Не получилась какая-то личная жизнь": Данилко впервые рассказал, почему одинок

17 августа, воскресенье
23:38

В больших городах жесткие прилеты: РФ атаковала Украину баллистикойФотоВидео

22:13

Сколько провалов скрывает "Буревестник": эксперт оценил испытания ракеты-неудачника

21:30

Погода принесет сюрпризы: где в Украине ожидать жару, а где ударит резкое похолодание

21:21

Зеленского будут вынуждать согласиться: Трамп намекнул на главную тему переговоров

20:24

Почему нельзя носить черное 18 августа: приметы, которые могут удивить

19:56

Санкции действуют: Рубио рассказал о курьезе с российской делегацией на Аляске

19:40

Украину будут заливать грозовые дожди: синоптики предупреждают об опасности

18:57

Китайский гороскоп на сегодня 18 августа: Быкам – разочарование, Змеям - осуждение

Реклама
18:06

Экспорт нефти под угрозой: новые подробности удара по нефтепроводу "Дружба"

18:04

Почему честные люди более привлекательны: ученые обнаружили любопытную закономерность

18:01

Когда закончится война: Рубио озвучил главное условие мирной сделки и вспомнил территории

16:48

Как сохранить лук, чтобы он не пророс до лета: огородница раскрыла простой способВидео

16:38

Москва и Украина готовы пойти на территориальные уступки - Уиткофф

16:34

ВСУ "поджарили" колонну оккупантов, российский генерал тяжело ранен

16:23

Судьба Украины решится завтра - чего ждать от встречи с Трампом и будет ли мир

15:56

Коты распознают речь хозяев: какие слова они точно понимают, списокВидео

15:52

Леся Никитюк тяжело справляется с отсутствием мужа - он отреагировал не словом, а делом

15:18

Второе место, которое звучит громче первого: как украинка поразила на Всемирных играх

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия Ротару
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять