Некоторые украинцы могут получить деньги на оплату коммуналки: кто в списке

Вы узнаете:
- Кто может получить финансовую помощь от государства
- Какой размер выплат для оплаты коммунальных услуг
Украинцы, проживающие на территориях активных или возможных боевых действий, могут получить дополнительные средства на коммунальные услуги, в частности на оплату электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, семьи и единства.
На сайте говорится, что деньги на коммунальные услуги начнут выплачивать в октябре текущего года и будут назначаться автоматически по данным Пенсионного фонда. Таким образом, дополнительные заявления не нужно будет подавать.
Какой размер помощи
Размер финансовой помощи составит стоимость 100 кВт-ч электроэнергии на каждого человека в семье (но не более 300 кВт-ч на домохозяйство).
Деньги будут предоставляться вместе с субсидиями или льготами.
Выплаты на оплату электроэнергии будут прекращаться в случае:
- переезда за пределы территорий активных или возможных боевых действий или Украины;
- потери права на льготу или субсидию;
- уничтожения жилья;
- изменения статуса территории на условно безопасную или оккупированную.
Коммунальные тарифы в Украине - новости по теме
Как писал Главред, в Украине бизнес будет платить больше за потребление электроэнергии в вечерние часы. Изменения вступят в силу в последний день июля 2025 года. Такое решение приняла НКРЭКУ.
Недавно экономист Андрей Новак предупреждал, что тарифы на коммунальные услуги в Украине не планируют повышать. Однако, российские обстрелы по энергетической инфраструктуре могут внести свои коррективы.
В то же время народный депутат Сергей Нагорняк сказал, что цены на воду могут вырасти в несколько раз в 2026 году. Повышение тарифов связано с тем, что водоканалы работают в минус.
Что такое жилищно-коммунальные услуги?
Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) - услуги по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов коммунального назначения, сообщает "Википедия".
