Почти 1000 грн ежемесячно: некоторым пенсионерам Украины начислят особую доплату

В Украине пожилые граждане, кроме стандартной ежемесячной пенсии, могут получать дополнительные денежные надбавки.

https://glavred.info/ukraine/pochti-1000-grn-ezhemesyachno-nekotorym-pensioneram-ukrainy-nachislyat-osobuyu-doplatu-10690034.html Ссылка скопирована

Кто получит надбавки к пенсии / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

Кому в Украине платят больше за особые заслуги

Каким пенсионерам добавят к пенсии до 944 грн ежемесячно

Для некоторых украинских пенсионеров предусмотрены бонусные выплаты, ведь государство выплачивает почти 1000 гривен ежемесячно за особые заслуги. Это право предусмотрено Законом Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

Кто может претендовать на эту выплату?

Согласно статье 1 закона, дополнительную помощь назначают тем, кто сделал весомый вклад в развитие государства или достиг выдающихся результатов в профессиональной деятельности. Доплата является постоянной и финансируется из госбюджета.

видео дня

Право на надбавку имеют Герои Украины, кавалеры ордена Героев Небесной Сотни, а также те, кто после 1991 года был отмечен четырьмя или более государственными орденами.

Какие пенсионеры Украины не подлежат мобилизации / Главред - инфографика

Выплаты также могут получать народные артисты и лица, которым после провозглашения независимости присвоены другие почетные звания.

Отдельно в законе упоминается о матерях, которые родили и воспитали более пяти детей до шестилетнего возраста. Если матери нет в живых или ее лишили родительских прав, право на доплату переходит к отцу, воспитывающему детей, включая усыновленных.

Сколько платят и когда возможно увеличение?

Сумма надбавки зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц и составляет 35-40% от 2 361 грн. Это означает, что сейчас доплата колеблется в пределах 826-944 грн в месяц.

Хотя в 2025 году прожиточный минимум пока не меняли, его пересматривают периодически. Следующее повышение может произойти уже с 1 января следующего года, и тогда размер надбавки также возрастет.

Выплаты пенсий в Украине - что известно

Главред рассказывал, что украинцы имеют возможность самостоятельно увеличить размер своей будущей пенсии. Новые законодательные изменения позволяют более гибко подойти к этому вопросу, используя различные инструменты.

Также, некоторые пенсионеры в августе получат дополнительные выплаты. В зависимости от их категории, сумма может составлять от 450 до 3100 гривен, которые будут добавлены к основной пенсии.

Первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак рассказала новые детали относительно возможного повышения пенсий в 2025 году. Сейчас последняя индексация пенсий была проведена в марте, в соответствии с действующим законодательством.

Больше экономических новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред