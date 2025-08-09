Украинским пенсионерам могут прийти повестки: кому не избежать призыва в армию

Военных пенсионеров могут призвать только по их военно-учетной специальности и в соответствии с их званием.

Что известно о мобилизации пенсионеров

Кто из пенсионеров освобожден от мобилизации

При каких условиях пенсионеров могут призвать

Во время войны в Украине мобилизационные мероприятия охватывают все более широкий круг граждан. Определенные категории пенсионеров могут быть освобождены от призыва, но выход на пенсию сам по себе не гарантирует освобождение от воинского долга, напоминает Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Право на освобождение от мобилизации зависит от возраста, состояния здоровья и личных обстоятельств. Согласно действующему законодательству, повестка не будет поступать таким категориям:

Лица от 60 лет и старше - это установленный предельный возраст для службы в ВСУ.

- это установленный предельный возраст для службы в ВСУ. Пенсионеры с инвалидностью - независимо от возраста, при наличии подтверждающих документов.

- независимо от возраста, при наличии подтверждающих документов. Люди с тяжелыми заболеваниями или травмами , которые делают их непригодными к военной службе (по заключению ВВК).

, которые делают их непригодными к военной службе (по заключению ВВК). Те, кто осуществляет постоянный уход за лицами с инвалидностью или недееспособными родственниками.

за лицами с инвалидностью или недееспособными родственниками. Пенсионеры с особыми заслугами перед Украиной, при наличии соответствующего статуса и документов.

Отдельно отмечается, что военные пенсионеры остаются на учете, но могут быть призваны только по своей военно-учетной специальности и на должности, соответствующие их званию. Принудительный призыв на другие должности не предусмотрен.

Мобилизация в Украине - что известно

Главред рассказывал, что украинцам разрешили служить только по месту жительства. В 2025 году определенные категории граждан могут служить ближе к дому, если подадут соответствующий рапорт и документы, подтверждающие их статус.

Народный депутат Александр Федиенко сообщил, что ТЦК и СП теперь работают в "мобильном" формате, что означает более гибкую организацию их работы.

Также он отметил, что ТЦК и СП больше не имеют права накладывать штрафы на граждан за несвоевременное обновление мобилизационных данных, если с момента нарушения прошел один год. После этого срока ответственность по закону не предусмотрена.

