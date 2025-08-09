Будут очень тяжелые компромиссы: в Раде сделали тревожное заявление о мире в Украине

Существуют конкретные и реальные требования со стороны России, которые известны и США, что создает почву для потенциальных договоренностей.

Коротко о заявлениях Гетманцева:

Украине придется пойти на "очень тяжелые компромиссы" для достижения мира

Существуют требования от РФ, которые известны США и могут стать базой для переговоров

Украина, вероятно, будет вынуждена пойти на сложные уступки ради достижения мира, и надеяться на возвращение к границам 1991 года не стоит. Об этом в интервью Новости.LIVE заявил народный депутат от фракции "Слуга Народа", глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

"Точно есть признаки того, что процесс идет в правильном направлении, то есть он приближается к миру. Признаки реальных требований от РФ, не вымышленных, а настоящих, уже есть. Они есть у США. И это создает определенную базу для договоренностей", - сказал Гетманцев. видео дня

Гетманцев подчеркнул, что сейчас главным приоритетом государства является достижение мира. В то же время он призвал украинцев не иметь чрезмерных ожиданий относительно результатов будущих договоренностей.

"Я бы не советовал гражданам рассчитывать на то, что мы получим границы 1991-го года. Это вряд ли будет. Это будут очень тяжелые компромиссы. Но они крайне необходимы и от них зависит будущее страны", - подчеркнул Гетманцев.

В то же время президент Владимир Зеленский отреагировал на информацию о возможных территориальных уступках Украины в обмен на прекращение огня, подчеркнув, что это исключено.

"Ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет. Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский также отметил, что Украина готова сотрудничать с США и другими партнерами для "реального и длительного" мира. По его словам, эту войну должна закончить Россия, которая ее начала и затягивает.

"Украинский народ заслуживает мира. Но все партнеры должны понимать, что такое достойный мир. Эту войну надо заканчивать. Россия должна ее закончить. Россия ее начала и затягивает, не слушая никакие дедлайны, и именно это проблема, а не что-то другое", - подчеркнул Зеленский.

Переговоры Путина и Трампа - что известно

Главред рассказывал, что политики США, Украины и ЕС проведут встречу в Великобритании перед саммитом Трампа и Путина, который, как сообщается, состоится 11 октября в Берне. Не исключена также и трехсторонняя встреча с Зеленским.

Ранее СМИ писали, что Путин якобы потребует вывода ВСУ из двух, а не из четырех областей. По информации Bloomberg, Путин готов остановиться на текущей линии фронта в Херсонской и Запорожской областях, прекратив наступление.

Также отмечается, что Трамп сделал срочные заявления относительно территориальных уступок и подписания мирного договора. Он выступил с призывом к Зеленскому ускорить усилия по завершению войны и отметил, что Киев уже работает над этим с европейскими лидерами.

О персоне: Даниил Гетманцев Гетманцев Даниил - украинский политик, юрист и ученый. С 2019 года - народный депутат Украины 9-го созыва от партии "Слуга народа". Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Доктор юридических наук, профессор, сообщает Википедия.

