Трамп объявил дату и место встречи с Путиным: стало известно, будет ли там Зеленский

- Трамп заявил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа
- В СМИ сообщили, что есть вероятность присутствия Зеленского на этой встрече
- Высокопоставленные чиновники США, Украины и ЕС встретятся в Великобритании перед саммитом Трампа и Путина
Президент США Дональд Трамп объявил, что он встретится с российским диктатором Владимиром Путиным в американском штате Аляска 15 августа 2025 года.
Об этом Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social. Он добавил, что больше деталей будет сообщено позже.
"Долгожданная встреча между мной, как президентом США, и лидером России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в большом штате Аляска. Дальнейшие подробности будут сообщены позже. Спасибо за внимание к этому вопросу!", - написал американский президент.
Помощник главы России Юрий Ушаков в комментарии российским СМИ подтвердил то, что готовится встреча.
"Россия и США - близкие соседи, поэтому вполне логично, что встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске", - сказал Ушаков.
Может ли быть на этой встрече Зеленский
В CBS News со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский может принять участие в саммите на Аляске в следующую пятницу.
Один из высокопоставленных чиновников Белого дома сказал CBS News, что окончательные планы саммита еще не согласованы, и все еще есть вероятность, что Зеленский может быть каким-то образом вовлечен в это мероприятие.
Встреча высокопоставленных чиновников США, Украины и ЕС перед саммитом Трампа и Путина
Стало известно, что высокопоставленные чиновники из Соединенных Штатов Америки, Украины и нескольких европейских стран планируют провести встречу на этих выходных в Великобритании. Они планируют согласовать позиции перед запланированной встречей президента Трампа и Путина. Об этом сообщает Axios со ссылкой на три информированных источника.
Согласно информации, которую предоставили источники, идея проведения личной встречи в Великобритании возникла во время видеоконференции между американскими, украинскими и европейскими чиновниками в пятницу, 8 августа.
Украина и часть союзников по НАТО обеспокоены тем, что президент США Дональд Трамп может согласиться на условия российского диктатора Путина без учета их позиций.
Саммит Трампа и Путина - последние новости
Ранее в СМИ сообщали, что Путин будет требовать вывода ВСУ из двух областей, а не из четырех как раньше. Взамен Путин готов прекратить наступление в Херсонской и Запорожской областях, остановившись на текущей линии фронта, пишет Bloomberg.
Как ранее сообщал Главред, встреча Путина и Трампа уже запланирована - Белый дом рассказал подробности. Отмечалось, что место проведения мероприятия до сих пор обсуждается.
Напомним, Трамп сделал срочные заявления о территориальных уступках и подписании мирного договора. В ближайшее время Трамп планирует встретиться с Путиным, а в ближайшие недели может состояться трехсторонняя встреча с Зеленским.
Об источнике: Truth Social
Аlt-tech социальная сеть, созданная Trump Media & Technology Group. В основе платформы лежит свободное и открытое программное обеспечение Mastodon. Сервис доступен исключительно для пользователей App Store и Google Play, проживающих в США и Канаде, пишет Википедия.
